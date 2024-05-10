К нерпам – экскурсии на Байкале

Найдено 11 экскурсий в категории «К нерпам» на Байкале, цены от 3 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700 за человека
Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
В тренде
Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
Познакомьтесь с легендами Байкала, посетите камень Черского и Шаман-камень, а также музей деревянного зодчества в Тальцах
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора,7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 10:00 до 18.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Познавательный день на Байкале
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750 за всё до 3 чел.
Листвянка - знакомство с Байкалом
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Листвянка - знакомство с Байкалом: индивидуальная экскурсия
Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Визитная карточка Байкала - Листвянка
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Визитная карточка Байкала - Листвянка: погружение в историю и природу
Откройте для себя красоту и загадки Байкала с экскурсией в Листвянку. Исторические места, неповторимая природа и вкусный омуль ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
9 800 за всё до 3 чел.
Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Сибирское гостеприимство: Байкал, Листвянка и музей Тальцы
Вас ждет незабываемое путешествие к берегам Байкала, где вы откроете для себя уникальные традиции и красоты природы
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:30 (время начала может корректироваться)
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900 за человека
Иркутск и Байкал - самое интересное за один день
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Иркутск и Байкал: увлекательное путешествие за один день
Откройте для себя красоту Иркутска и Байкала в комфортной индивидуальной экскурсии. История, природа и культура в одном путешествии
Начало: Отель, где проживают туристы
Расписание: Каждый день, время начала экскурсии не позднее 10:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1500013 500 за всё до 4 чел.
Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
Индивидуальная
7 часов
Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день
Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Листвянка - ворота Байкала
Индивидуальная
8 часов
Листвянка - ворота Байкала: путешествие к истокам Ангары
Погрузитесь в мир Байкала: от истории до уникальной флоры и фауны, насладитесь красотой и мистикой озера
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Треккинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе: погружение в природу Байкала
Откройте для себя неповторимую красоту Байкала, пройдя по экологически чистой тропе. Чай на берегу озера и возможность увидеть нерпу вас ждут
Начало: Иркутск
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
    Экскурсия очень понравилась.
  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
    Мы много увидели для себя нового, включая место основания самого города. Старинную архитектуру, обычаи того времени, и даже попробовали традиционной
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    кухни! Так же в первый раз своими глазами увидели знаменитое во всём мире озеро Байкал, познакомились с её фауной и достопримечательностями, были на смотровой площадке, с высоты колеса обозрения созерцали просторы озера и горы его окружающие, виды невозможно передать словами и фото снимками. Так же кактались на катерах с воздушными подушками на самом озере, где сначала летали по льду Байкала, а потом и непосредственно по самой воде! Прекрасная пора на озере - это весна, где вы можете одновременно застать и лед и воду! Ну и конечно же во всех наших мероприятиях нас сопровождал очень опытный и профессиональный гид Татьяна, за что ей большое человеческое спасибо и благодарность, что всё объясняла и показывала! Очень хочется иметь такие поездки чаще и дольше! Всем рекомендую, и советую. Не дорого, доступно и очень удобно! Спасибо за прекрасное удовольствие, которое вы доставили нам Татьяна!!!

  • В
    Вероника
    6 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Спасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.
  • Е
    Егор
    6 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Из Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!
  • П
    Полина
    6 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.
  • И
    Иван
    5 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели
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    нерп. Так же большой привет гиду Эльвире. Она все очень хорошо рассказывает. Весёлый, самый классный проводник. Они сделали нашу поездку незабываемой. Обязательно постараемся приехать на следующий год с детьми.

  • Т
    Татьяна
    4 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются
  • I
    I
    27 марта 2024
    Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
    Супер!
  • И
    Ирина
    26 марта 2024
    Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
    Мы с гидом Евгением побывали в самых необыкновенных местах! Евгений все подробно,доступно и интересно рассказал и показал. Очень приятно иметь дело с такими людьми. Все очень понравилось,все просто бесподобно! Спасибо большое! Всем советую,не пожалеете!!
  • Г
    Галина
    14 марта 2024
    Визитная карточка Байкала - Листвянка
    Александр внимательный, заботливый, интересный рассказчик и очень аккуратный водитель. Спокойно и грамотно объяснил, что лучшее посмотреть в этой поездке. Байкал
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    - это восторг, красота, легенды, история. Александр большой профессионал и очень отзывчивый человек! Желаем ему успехов и удачи 365 дней в году!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «К нерпам»

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  1. День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
  2. Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
  3. Познавательный день на Байкале
  4. Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
  5. Листвянка - знакомство с Байкалом
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  5. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
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