1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700₽ за человека
Мини-группа
7 часов
В тренде
Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
Познакомьтесь с легендами Байкала, посетите камень Черского и Шаман-камень, а также музей деревянного зодчества в Тальцах
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора,7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 10:00 до 18.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка - знакомство с Байкалом: индивидуальная экскурсия
Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Визитная карточка Байкала - Листвянка: погружение в историю и природу
Откройте для себя красоту и загадки Байкала с экскурсией в Листвянку. Исторические места, неповторимая природа и вкусный омуль ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Сибирское гостеприимство: Байкал, Листвянка и музей Тальцы
Вас ждет незабываемое путешествие к берегам Байкала, где вы откроете для себя уникальные традиции и красоты природы
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:30 (время начала может корректироваться)
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Иркутск и Байкал: увлекательное путешествие за один день
Откройте для себя красоту Иркутска и Байкала в комфортной индивидуальной экскурсии. История, природа и культура в одном путешествии
Начало: Отель, где проживают туристы
Расписание: Каждый день, время начала экскурсии не позднее 10:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день
Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка - ворота Байкала: путешествие к истокам Ангары
Погрузитесь в мир Байкала: от истории до уникальной флоры и фауны, насладитесь красотой и мистикой озера
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе: погружение в природу Байкала
Откройте для себя неповторимую красоту Байкала, пройдя по экологически чистой тропе. Чай на берегу озера и возможность увидеть нерпу вас ждут
Начало: Иркутск
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим10 мая 2024Экскурсия очень понравилась.
- ДДмитрий23 апреля 2024Мы много увидели для себя нового, включая место основания самого города. Старинную архитектуру, обычаи того времени, и даже попробовали традиционной
- ВВероника6 апреля 2024В поисках нерп: приключения по берегам БайкалаСпасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.
- ЕЕгор6 апреля 2024В поисках нерп: приключения по берегам БайкалаИз Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!
- ППолина6 апреля 2024Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.
- ИИван5 апреля 2024Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели
- ТТатьяна4 апреля 2024Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются
- II27 марта 2024Супер!
- ИИрина26 марта 2024Мы с гидом Евгением побывали в самых необыкновенных местах! Евгений все подробно,доступно и интересно рассказал и показал. Очень приятно иметь дело с такими людьми. Все очень понравилось,все просто бесподобно! Спасибо большое! Всем советую,не пожалеете!!
- ГГалина14 марта 2024Александр внимательный, заботливый, интересный рассказчик и очень аккуратный водитель. Спокойно и грамотно объяснил, что лучшее посмотреть в этой поездке. Байкал
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «К нерпам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "К нерпам" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 900 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий на Байкале на 2024 год по теме «К нерпам», 130 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август