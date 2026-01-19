Байкал. Зимний драйв
Начало: Аэропорт/ центр Иркутска
Сегодня в 09:30
26 янв в 09:30
116 000 ₽ за человека
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: Обсудите с гидом комфортное место встречи
Расписание: Ежедневно июнь-август
108 000 ₽ за человека
Двухдневный тур на квадроциклах в Таловском
Начало: Г. Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
105 420 ₽ за всё до 2 чел.
19%
Тур на Байкал «Премиум» - 4 дня
Тур с самыми интересными развлечениями: баня с прорубью, багги, коньки, шипованные велосипеды и т. д
25 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 64 900 ₽
79 900 ₽ за человека
