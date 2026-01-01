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Бурятия: Байкал по максимуму п/о. Св. Нос, лед, горы, Баргузин в комфортном путешествии

Новый формат активности, куда можно отправиться всей семьёй. Всё будет очень эмоционально и круто
Бурятия: Байкал по максимуму п/о. Св. Нос, лед, горы, Баргузин в комфортном путешествииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Бурятия: Байкал по максимуму п/о. Св. Нос, лед, горы, Баргузин в комфортном путешествииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Бурятия: Байкал по максимуму п/о. Св. Нос, лед, горы, Баргузин в комфортном путешествииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Новый формат активности, куда можно отправиться всей семьёй. с! Все будет очень эмоционально круто и по-настоящему! Наша команда профессиональных гидов живет в Бурятии на Байкале что дает вам возможность отправиться в путешествие по Бурятии на Байкал без переплат! Покажем вам наши любимые места в Бурятии на Байкале. И откроем для вас этот удивительный волшебный Мир Байкала!

Будем любоваться байкальским льдом, много перемещаться в тепле и комфорте. Посмотрим на Байкал с другого ракурса и познакомимся с традиционной этнической культурой Бурятии, где сохранился особый, ни с чем не сравнимый духовный потенциал этих мест. Посетим главную религиозную достопримечательность Иволгинский дацан, встретимся с буддийским учителем ламой, получим ответы на вопросы у настоящего легендарного шамана командира атомной подводной лодки! Посетим заповедную территорию полуостров Святой Нос, увидим своими глазами неописуемой красоты остроконечные горные пики, почувствуем энергетически мощное спокойствие гор, где сможем зарядиться силой и бодростью. Увидим и сфотографируем уникальный, кристально чистый, прозрачный байкальский лед, посмотрим сказочные ледяные пещеры! Почувствуем себя великим путешественниками среди бескрайней зеркальной глади ледяных просторов. Будем наслаждаться фантастическими красками байкальских рассветов, закатов и россыпи звезд на небосклоне. Попробуем бурятскую кухню, байкальского омуля, попьем чаю из местных целебных трав, попаримся в бане и искупаемся в целебном источнике, погуляем по кедровому лесу и пройдемся по термальной реке! Покатаемся на лыжах, походим на снегоступах, прокатимся на собачьих упряжках. Послушаем горловое пение и игру на национальных Бурятских инструментах! И откроем для себя этот волшебный Мир Байкала!

  • Зимний Байкал
  • Этно коиплекс
  • Баргузинская долина
  • Иволгинский дацан
  • Шаманский хребет
  • Встреча с шаманом
  • Встреча с буддийским ламой
  • Памятники древних цивилизаций петроглифы
  • Продегустируем национальные бурятские блюда
  • Осмотрим ледяные пещеры и гроты
  • Искупаемся в горячих термальных источниках
  • Отведаем настоящую байкальскую уху из омуля.
  • Прокатимся на катере-амфибии с воздушной подушкой хивусе
  • Попаримся в баньке
  • Прогуляемся в зимнем кедровому лесу
  • Прогуляемся и погреем ноги в термальном ручье

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский дацан. Место силы Плато Чингисхана

Встреча в Аэропорту, завтрак. Отправная точка нашего путешествия Иволгинский дацан. Знакомство с Бурятией следует начать с буддийского храма, поскольку здесь мы можем увидеть частичку Азии в России и прочувствовать насколько разнообразна наша страна. Восточная архитектура, буддийские образы, чудесные явления, это то, что характеризует Бурятию. Это место известно во всем мире, поскольку в Иволгинском дацане хранится нетленное тело великого Хамбо ламы (Главы буддизма) Итигелова. После обеда в традиционной бурятской юрте мы выезжаем на плато Чингисхана, где увидим метеоритный кратер. Сакральное место силы, место задумчивости, переосмысления, медитации. Заселяемся в отель в Улан-Удэ. Ужин в этот день самостоятельно, с выбором ресторана или кафе на этот вечер, порекомендуем куда сходить.

Иволгинский дацан. Место силы Плато ЧингисханаИволгинский дацан. Место силы Плато ЧингисханаИволгинский дацан. Место силы Плато Чингисхана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Путешествие в чарующее царство льда озера Байкал

Выезд в поселок Усть-Баргузин через село Горячинск. Живописная поездка на машине вдоль озера Байкал. Прибытие в ледяное царство Байкала. Ледяные торосы, пещеры, причудливые изгибы застывшей в необычной форме прозрачной байкальской воды. Через метровую толщу льда видны косяки рыб. Лед настолько прозрачный, что через него можно читать газету. По дороге запланировано несколько остановок в самых завораживающих красотой местах. Будем любоваться зимней природой, снимать фотографические шедевры, разговаривать, медитировать, наслаждаться увиденным. Посмотрим Байкальский закат с видами на Горы и поедем заселяться в нашей уюной гостинице. Также заранее можно заказать ужин на вечер. Размещение в гостинице в пос. Усть - Баргузин.

Путешествие в чарующее царство льда озера БайкалПутешествие в чарующее царство льда озера БайкалПутешествие в чарующее царство льда озера Байкал
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Байкал ледяные пещеры, гроты, термальные источник

Один из самых интересных и запоминающихся переездов на полуостров Святой Нос по льду. Мы едем и идем пешком, останавливаемся в самых красивых местах. Нас будут окружать ледяные пещеры, искрящиеся тысячей ледяных бриллиантов, ледяные торосы причудливой формы в бескрайней зеркальной глади льдистых просторов. Гуляем, фотографируем, наслаждаемся красотой зимней природы. Купаемся в горячих источниках в Чивыркуйском заливе в бухте Змеиная. Вечером посмотрим закат с видом на горы полуострова Св/ Нос. Ужин можно заказать в гостинице или одном из кафе. Размещение в гостинице в пос. Усть-Баргузин.

Байкал ледяные пещеры, гроты, термальные источникБайкал ледяные пещеры, гроты, термальные источникБайкал ледяные пещеры, гроты, термальные источник
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Баргузинская долина. Горы. Места силы и энергии

Выезд в Баргузинскую долину в село Улюн. В этот день посмотрим старинное уникальное родовое место силы обо Бархан, где по преданию родилась мать Чингисхана. Посетим Баргузинский дацан, и увидим самопроявленный в камне образ богини Янжимы, покровительницы плодородия и жизненной силы место паломничества жителей Бурятии. Будем много гулять, слушать тишину, любоваться горными пейзажами, прислушиваться к себе. Трекинг и переезд по Баргузинской долине. Вечером вернемся в село Усть - Баргузин, отдыхаем, погреемся бане. Ужин можно будет заранее заказать в гостинице.

Баргузинская долина. Горы. Места силы и энергииБаргузинская долина. Горы. Места силы и энергииБаргузинская долина. Горы. Места силы и энергии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Путешествие в Улан-Удэ вдоль озера Байкал

Возвращение в Уланудэ. Едем вдоль берега Байкала. Сходим на маяк, прогуляемся по реликтовому лесу, останавливаемся, любуемся природой, фотографируем. После обеда вернемся в город и пойдем на экскурсию в буддийский комплекс Ринпоче Багша в местности Лысая гора, где можно будет позвонить в колокол, который установлен в беседке. Как и полагается, позвонив в колокол, загаданное желание сбудется. Места с илы, в которых мы побывали, уникальная энергия самого загадочного озера на планете, новый взгляд на самого себя, будут способствовать этому. Размещение в Улан-Удэ гостиница. Ужин в этот день самостоятельно, с выбором ресторана или кафе на этот вечер, порекомендуем куда сходить.

Путешествие в Улан-Удэ вдоль озера БайкалПутешествие в Улан-Удэ вдоль озера БайкалПутешествие в Улан-Удэ вдоль озера Байкал
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Улан - Удэ. Места силы. Этно. ресторан

После завтрака мы выезжаем в горы на Шаманский хребет, сакральное место силы, место задумчивости, переосмысления, медитации. По желанию встреча с настоящим бурятским шаманом. Возможность задать интересующие вас вопросы шаману. В этот день посещение старообрядческой деревни. Экскурсия по местам протопопа Аввакума Захова. Юнеско признало искусство староверов в Бурятии шедевром устного и нематериального мирового наследия. Вечером по желанию завершающий ужин в этно кафе. Ночуем в Улан -Удэ гостиница.

Улан - Удэ. Места силы. Этно. ресторанУлан - Удэ. Места силы. Этно. ресторан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Завершение путешествия. Переезд в аэропорт или на

Окончание нашего путешествия. Переезд в аэропорт или на вокзал. Говорим до свидания новым друзьям, планируем встретиться на новых маршрутах или вернуться на Байкал в следующем году.

Завершение путешествия. Переезд в аэропорт или наЗавершение путешествия. Переезд в аэропорт или наЗавершение путешествия. Переезд в аэропорт или на
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер изв аэропорт (вокзал)
  • Транспорт по маршруту минивэны
  • Хорошее питание по программе
  • Ледовое снаряжение (снегоступы, коньки)
  • Оплата за въезд/вход на достопримечательности по программе
  • Проживание - гостиницы, гостевые дома с удобствами размещение по 2-чел. в номере
  • Услуги профессионального гида, проводника
  • Авторский подарок на память о нашем путешествии
Что не входит в цену
  • Перелет переезд до Улан-Удэ
  • Завтрак в 1 и 7 дни
  • Ужины
  • Консультации астролога
  • Прогулка на катере-амфибии Хивусе от 1000 руб
  • Спиртные и иные бутилированные напитки
  • Прогулка на хаски от 1000 руб
О чём нужно знать до поездки
  • Одевайтесь ярко! Гармоничный образ в одежде, стильные цвета - все, от чего напрямую зависит успех вашей фотосессии
  • Рекомендации по снаряжению
    • рюкзак или сумка для вещей.
    • маленький рюкзак для хранения вещей первой необходимости.
    • может пригодиться гермомешок, в том числе маленькие для хранения одежды.
    • теплая удобная зимняя одежда и обувь (куртка, ботинки, шапка и т. п.).
    • нижнее белье, термобелье, несколько смен носков и прочая необходимая вам одежда.
    • медикаменты, в первую очередь те, которые вы используете часто (рекомендуемый список может быть выслан по запросу).
    • косметические принадлежности, которые вы используете
    • прочие личные вещи, которые вам необходимы.
Пожелания к путешественнику

Правила И Рекомендаци.
Большинство наших путешествий являются групповыми. Мы стараемся набирать небольшие группы до 8 восьми человек таким образом, чтобы участники превратились в единомышленников и друзей. Это позволит создать уютную и дружественную атмосферу на протяжении всего путешествия, а это уже является залогом получения максимально положительных эмоций и впечатлений от поездки. Перед поездкой будет проведен общий инструктаж, во время которого вы сможете задать дополнительные вопросы. Все вопросы по личной подготовке к путешествию (снаряжение, местность, настрой) обязательно задайте до ее начала руководителю группы.
Программа может незначительно корректироваться в зависимости от погодных и прочих условий, и соображений безопасности на усмотрение руководителя группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вячеславс
Вячеславс — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Вячеслав, я профессиональный путешественник и фотограф, член Русского Географического Общества, основатель и руководитель клуба путешественников, живу в Бурятии на Байкале. Путешествия для меня - не просто перемещение в пространстве и
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знакомство с достопримечательностями и людьми. Путешествия - это мой путь: путь развития, самосовершенствования, путь к познанию смысла жизни, путь к истине. С 2000 года мой клуб совершил более пятидесяти путешествий в Бурятию, Монголию и Тибет, в Гарвальские Гималаи Индии, Камбоджу, Мьянму и из них более тридцати через пустыню Гоби, Гобийский и Монгольский Алтай. Ежегодно провожу экспедиции в Северный, Центральный, Восточный Тибет, с паломничеством к горе Кайлас. Мною пройдено около двадцати внешних кор вокруг священной горы Кайлас. Девиз клуба: «Дух свободы в мире странствий и приключений». Свобода эта форма бытия души. Полнота свободы человека прямо пропорциональна его силе воли. Я приглашаю свободных духом людей, готовых открывать новые горизонты, путешествовать с нами

Тур входит в следующие категории Байкала

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