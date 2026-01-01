Описание тура
Новый формат активности, куда можно отправиться всей семьёй. с! Все будет очень эмоционально круто и по-настоящему! Наша команда профессиональных гидов живет в Бурятии на Байкале что дает вам возможность отправиться в путешествие по Бурятии на Байкал без переплат! Покажем вам наши любимые места в Бурятии на Байкале. И откроем для вас этот удивительный волшебный Мир Байкала!
Будем любоваться байкальским льдом, много перемещаться в тепле и комфорте. Посмотрим на Байкал с другого ракурса и познакомимся с традиционной этнической культурой Бурятии, где сохранился особый, ни с чем не сравнимый духовный потенциал этих мест. Посетим главную религиозную достопримечательность Иволгинский дацан, встретимся с буддийским учителем ламой, получим ответы на вопросы у настоящего легендарного шамана командира атомной подводной лодки! Посетим заповедную территорию полуостров Святой Нос, увидим своими глазами неописуемой красоты остроконечные горные пики, почувствуем энергетически мощное спокойствие гор, где сможем зарядиться силой и бодростью. Увидим и сфотографируем уникальный, кристально чистый, прозрачный байкальский лед, посмотрим сказочные ледяные пещеры! Почувствуем себя великим путешественниками среди бескрайней зеркальной глади ледяных просторов. Будем наслаждаться фантастическими красками байкальских рассветов, закатов и россыпи звезд на небосклоне. Попробуем бурятскую кухню, байкальского омуля, попьем чаю из местных целебных трав, попаримся в бане и искупаемся в целебном источнике, погуляем по кедровому лесу и пройдемся по термальной реке! Покатаемся на лыжах, походим на снегоступах, прокатимся на собачьих упряжках. Послушаем горловое пение и игру на национальных Бурятских инструментах! И откроем для себя этот волшебный Мир Байкала!
- Зимний Байкал
- Этно коиплекс
- Баргузинская долина
- Иволгинский дацан
- Шаманский хребет
- Встреча с шаманом
- Встреча с буддийским ламой
- Памятники древних цивилизаций петроглифы
- Продегустируем национальные бурятские блюда
- Осмотрим ледяные пещеры и гроты
- Искупаемся в горячих термальных источниках
- Отведаем настоящую байкальскую уху из омуля.
- Прокатимся на катере-амфибии с воздушной подушкой хивусе
- Попаримся в баньке
- Прогуляемся в зимнем кедровому лесу
- Прогуляемся и погреем ноги в термальном ручье
Программа тура по дням
Иволгинский дацан. Место силы Плато Чингисхана
Встреча в Аэропорту, завтрак. Отправная точка нашего путешествия Иволгинский дацан. Знакомство с Бурятией следует начать с буддийского храма, поскольку здесь мы можем увидеть частичку Азии в России и прочувствовать насколько разнообразна наша страна. Восточная архитектура, буддийские образы, чудесные явления, это то, что характеризует Бурятию. Это место известно во всем мире, поскольку в Иволгинском дацане хранится нетленное тело великого Хамбо ламы (Главы буддизма) Итигелова. После обеда в традиционной бурятской юрте мы выезжаем на плато Чингисхана, где увидим метеоритный кратер. Сакральное место силы, место задумчивости, переосмысления, медитации. Заселяемся в отель в Улан-Удэ. Ужин в этот день самостоятельно, с выбором ресторана или кафе на этот вечер, порекомендуем куда сходить.
Путешествие в чарующее царство льда озера Байкал
Выезд в поселок Усть-Баргузин через село Горячинск. Живописная поездка на машине вдоль озера Байкал. Прибытие в ледяное царство Байкала. Ледяные торосы, пещеры, причудливые изгибы застывшей в необычной форме прозрачной байкальской воды. Через метровую толщу льда видны косяки рыб. Лед настолько прозрачный, что через него можно читать газету. По дороге запланировано несколько остановок в самых завораживающих красотой местах. Будем любоваться зимней природой, снимать фотографические шедевры, разговаривать, медитировать, наслаждаться увиденным. Посмотрим Байкальский закат с видами на Горы и поедем заселяться в нашей уюной гостинице. Также заранее можно заказать ужин на вечер. Размещение в гостинице в пос. Усть - Баргузин.
Байкал ледяные пещеры, гроты, термальные источник
Один из самых интересных и запоминающихся переездов на полуостров Святой Нос по льду. Мы едем и идем пешком, останавливаемся в самых красивых местах. Нас будут окружать ледяные пещеры, искрящиеся тысячей ледяных бриллиантов, ледяные торосы причудливой формы в бескрайней зеркальной глади льдистых просторов. Гуляем, фотографируем, наслаждаемся красотой зимней природы. Купаемся в горячих источниках в Чивыркуйском заливе в бухте Змеиная. Вечером посмотрим закат с видом на горы полуострова Св/ Нос. Ужин можно заказать в гостинице или одном из кафе. Размещение в гостинице в пос. Усть-Баргузин.
Баргузинская долина. Горы. Места силы и энергии
Выезд в Баргузинскую долину в село Улюн. В этот день посмотрим старинное уникальное родовое место силы обо Бархан, где по преданию родилась мать Чингисхана. Посетим Баргузинский дацан, и увидим самопроявленный в камне образ богини Янжимы, покровительницы плодородия и жизненной силы место паломничества жителей Бурятии. Будем много гулять, слушать тишину, любоваться горными пейзажами, прислушиваться к себе. Трекинг и переезд по Баргузинской долине. Вечером вернемся в село Усть - Баргузин, отдыхаем, погреемся бане. Ужин можно будет заранее заказать в гостинице.
Путешествие в Улан-Удэ вдоль озера Байкал
Возвращение в Уланудэ. Едем вдоль берега Байкала. Сходим на маяк, прогуляемся по реликтовому лесу, останавливаемся, любуемся природой, фотографируем. После обеда вернемся в город и пойдем на экскурсию в буддийский комплекс Ринпоче Багша в местности Лысая гора, где можно будет позвонить в колокол, который установлен в беседке. Как и полагается, позвонив в колокол, загаданное желание сбудется. Места с илы, в которых мы побывали, уникальная энергия самого загадочного озера на планете, новый взгляд на самого себя, будут способствовать этому. Размещение в Улан-Удэ гостиница. Ужин в этот день самостоятельно, с выбором ресторана или кафе на этот вечер, порекомендуем куда сходить.
Улан - Удэ. Места силы. Этно. ресторан
После завтрака мы выезжаем в горы на Шаманский хребет, сакральное место силы, место задумчивости, переосмысления, медитации. По желанию встреча с настоящим бурятским шаманом. Возможность задать интересующие вас вопросы шаману. В этот день посещение старообрядческой деревни. Экскурсия по местам протопопа Аввакума Захова. Юнеско признало искусство староверов в Бурятии шедевром устного и нематериального мирового наследия. Вечером по желанию завершающий ужин в этно кафе. Ночуем в Улан -Удэ гостиница.
Завершение путешествия. Переезд в аэропорт или на
Окончание нашего путешествия. Переезд в аэропорт или на вокзал. Говорим до свидания новым друзьям, планируем встретиться на новых маршрутах или вернуться на Байкал в следующем году.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер изв аэропорт (вокзал)
- Транспорт по маршруту минивэны
- Хорошее питание по программе
- Ледовое снаряжение (снегоступы, коньки)
- Оплата за въезд/вход на достопримечательности по программе
- Проживание - гостиницы, гостевые дома с удобствами размещение по 2-чел. в номере
- Услуги профессионального гида, проводника
- Авторский подарок на память о нашем путешествии
Что не входит в цену
- Перелет переезд до Улан-Удэ
- Завтрак в 1 и 7 дни
- Ужины
- Консультации астролога
- Прогулка на катере-амфибии Хивусе от 1000 руб
- Спиртные и иные бутилированные напитки
- Прогулка на хаски от 1000 руб
О чём нужно знать до поездки
- Одевайтесь ярко! Гармоничный образ в одежде, стильные цвета - все, от чего напрямую зависит успех вашей фотосессии
- Рекомендации по снаряжению
- рюкзак или сумка для вещей.
- маленький рюкзак для хранения вещей первой необходимости.
- может пригодиться гермомешок, в том числе маленькие для хранения одежды.
- теплая удобная зимняя одежда и обувь (куртка, ботинки, шапка и т. п.).
- нижнее белье, термобелье, несколько смен носков и прочая необходимая вам одежда.
- медикаменты, в первую очередь те, которые вы используете часто (рекомендуемый список может быть выслан по запросу).
- косметические принадлежности, которые вы используете
- прочие личные вещи, которые вам необходимы.
Пожелания к путешественнику
Правила И Рекомендаци.
Большинство наших путешествий являются групповыми. Мы стараемся набирать небольшие группы до 8 восьми человек таким образом, чтобы участники превратились в единомышленников и друзей. Это позволит создать уютную и дружественную атмосферу на протяжении всего путешествия, а это уже является залогом получения максимально положительных эмоций и впечатлений от поездки. Перед поездкой будет проведен общий инструктаж, во время которого вы сможете задать дополнительные вопросы. Все вопросы по личной подготовке к путешествию (снаряжение, местность, настрой) обязательно задайте до ее начала руководителю группы.
Программа может незначительно корректироваться в зависимости от погодных и прочих условий, и соображений безопасности на усмотрение руководителя группы.