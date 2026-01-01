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Описание тура

Новый формат активности, куда можно отправиться всей семьёй. с! Все будет очень эмоционально круто и по-настоящему! Наша команда профессиональных гидов живет в Бурятии на Байкале что дает вам возможность отправиться в путешествие по Бурятии на Байкал без переплат! Покажем вам наши любимые места в Бурятии на Байкале. И откроем для вас этот удивительный волшебный Мир Байкала!

Будем любоваться байкальским льдом, много перемещаться в тепле и комфорте. Посмотрим на Байкал с другого ракурса и познакомимся с традиционной этнической культурой Бурятии, где сохранился особый, ни с чем не сравнимый духовный потенциал этих мест. Посетим главную религиозную достопримечательность Иволгинский дацан, встретимся с буддийским учителем ламой, получим ответы на вопросы у настоящего легендарного шамана командира атомной подводной лодки! Посетим заповедную территорию полуостров Святой Нос, увидим своими глазами неописуемой красоты остроконечные горные пики, почувствуем энергетически мощное спокойствие гор, где сможем зарядиться силой и бодростью. Увидим и сфотографируем уникальный, кристально чистый, прозрачный байкальский лед, посмотрим сказочные ледяные пещеры! Почувствуем себя великим путешественниками среди бескрайней зеркальной глади ледяных просторов. Будем наслаждаться фантастическими красками байкальских рассветов, закатов и россыпи звезд на небосклоне. Попробуем бурятскую кухню, байкальского омуля, попьем чаю из местных целебных трав, попаримся в бане и искупаемся в целебном источнике, погуляем по кедровому лесу и пройдемся по термальной реке! Покатаемся на лыжах, походим на снегоступах, прокатимся на собачьих упряжках. Послушаем горловое пение и игру на национальных Бурятских инструментах! И откроем для себя этот волшебный Мир Байкала!