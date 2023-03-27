Приглашаю вас в двухдневное путешествие на остров Ольхон. Именно здесь ощущается вся мощь озера Байкал.
Мы познакомимся с поселком Хужир и встретим закат на мысе Бурхан, прогуляемся по урочищу Песчаное и попробуем настоящую байкальскую уху.
Мы познакомимся с поселком Хужир и встретим закат на мысе Бурхан, прогуляемся по урочищу Песчаное и попробуем настоящую байкальскую уху.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Мощь и красота Байкала Именно на Ольхоне, в центре Байкала, как нигде ощущается мощь и красота озера. Здесь находится сегодня центр шаманизма для бурят, коренных жителей острова. О многих прибрежные мысах и скалах сложены древние легенды. Большая часть Ольхона — это заповедная земля национального парка, куда вы попадёте. Наш доброжелательный гид на комфортабельном джипе доставит вас в самые труднодоступные и удивительно красивые места. Экскурсия индивидуальная и адаптируется к каждому нашему гостю. Перемещение на авто комбинируется с пешими прогулками. Как будет проходить наше путешествие В первый день вы переправитесь на пароме, осмотрите южное побережье Ольхона: панорамные виды Байкала, красивые бухты, посетите смотровую площадку над ольхонской деревней Хужир и встретите закат на мысе Бурхан. С утра байкальские приключения продолжаются: мыс Харанцы, урочище Песчаное, скала Три Брата, мыс Хобой. Будет достаточно времени для прогулки и запоминающихся фотографий. Мы приготовим для вас пикник с ухой из байкальской рыбы. Это будет полный отрыв от городской цивилизации! Поздним вечером второго дня мы вернём вас в Иркутск Важная информация • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панама на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале.
- Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске и проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 80 внедорожной комплектации с кондиционером.
- При желании за дополнительную плату экскурсию можно продлить и остаться на Ольхоне на вторую ночь, чтобы осмотреть на обратном пути Тажеранское побережье Байкала.
- Время проведения экскурсии: 3 мая – 30 декабря, в апреле и в январе экскурсия не проводится в связи ледовой обстановкой на Байкале.
Ежедневно, круглогодично в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая точка Трезубец
- Сад камней
- Смотровая площадка над Хужиром
- Деревня Хужир
- Мыс Бурхан
- Мыс Харанцы
- Урочище Песчаное
- Скала Три Брата
- Мыс Хобой
Что включено
- Аренда автомобиля на 36 часов
- Сопровождение гидом-водителем 36 часов
- Бутылка питьевой байкальской воды на каждого гостя
Что не входит в цену
- Питание в кафе оплачивается отдельно
- Сбор национального парка не включен в стоимость - 550 руб. /чел.
- Пикник - 1000 руб. /чел.
- Ваше проживание на Ольхоне. Гостиницу в Хужире туристы бронируют самостоятельно, гид может дать рекомендации
- Авиабилеты до Иркутска
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Экскурсия длится около 1 дня 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панама на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале
- Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске и проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 80 внедорожной комплектации с кондиционером
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
27 мар 2023
Прекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций!! Лед Байкала и великолепные пейзажи поразили своими прелестью и чистотой. Гид Сергей интересно рассказал о Байкале, показал тайные его места, накормил вкуснейшей ухой! Спасибо большое за организованный отдых и незабываемые впечатления!!!
Е
Екатерина
2 авг 2022
Все прошло настолько прекрасно, что даже не передать словами! Мы в полном восторге! Огромное спасибо Наталье, Сергею, Дмитрию! Если нам посчастливится ещё раз оказаться на Иркутской земле, то обратимся именно к команде этих грамотных, веселых и любящих свой край людей. Здоровья и процветания!
К
Коренева
12 окт 2021
Лучше не бывает. Все очень понравилось!! Красота невероятная. Огромное спасибо Сергею.
М
Мария
21 сен 2021
Интересно, насыщенно, здорово. Многое успели увидеть, в разных местах побывали.
Л
Лилия
28 авг 2021
Тур просто замечательный. Вся наша семья в восторге от посещения острова Ольхон и увиденного красавца Байкала. Мы получили массу незабываемыхэмоций. Всем советую посетить Ольхон и насладиться видами Байкала и уникальной флорой и фауной.
А
Алина
13 янв 2021
Очень классная экскурсия на Ольхон и Малое море! Узнала много нового о Байкале!
Тур входит в следующие категории Байкала
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