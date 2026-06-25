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Ледовый экспресс

4 дня на Байкале: ледовые пейзажи Ольхона и Огоя
Ледовый экспрессФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Ледовый экспрессФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Ледовый экспрессФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

4 дня на Байкале: ледовые пейзажи Ольхона и Огоя, переход на аэроходе, пещеры, пузыри во льду, катание на коньках и вкусы местной кухни.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Путешествие начинается! Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон. По пути мы заедем в кафе и отобедаем национальными бурятскими и сибирскими блюдами. Еще немного и состоится наше первое знакомство с байкальским льдом!

Чтобы попасть на остров Ольхон, мы проедем по ледовой переправе — несколько десятков километров по льду замёрзшего озера.

Приезжаем в посёлок Хужир, заселяемся, немножко отдохнём и после пойдём знакомиться с местными духами, легендами, и посетим святыню — скалу Шаманку.

Приобщившись к местному климату, возвращаемся в гостиницу, отогреваемся вкусным и сытным ужином, отдыхаем.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

С тобой хоть на Хобой

Сегодня у нас будет интересная экскурсия по северной части Ольхона. Мы покажем вам самое крутое — сказочные пещеры, ледовые гроты и безумно красивый лёд. Сделаем остановку у мыса Саган-Хушун, где обычно можно наблюдать красивые ледяные сокуи. После пикника отправимся к самому северу мысу Хобой, лед здесь особенно подвижен, и каждый год образуются красивые голубые торосы. У нас будет обед-пикник и море впечатлений.

Также сегодня возьмем с собой коньки, чтобы покататься по ледяным просторам озера (Прокат коньков оплачивается отдельно).

С тобой хоть на ХобойС тобой хоть на ХобойС тобой хоть на Хобой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ещё? И ещё интереснее

Сегодня нас ожидает настоящий ледовый переход от острова Ольхон до п. Листвянка! Весь путь мы проделаем на Хивусе, безопасном катере на воздушной подушке. Впереди много крутых фотолокаций и самых знаменитых ледовых мест!

Сначала мы посетим остров Огой и мыс Кобылья голова, известные своими красивыми ледяными наплесками, излюбленные места фотографов и путешественников.

Наша следующая остановка бухта Песчаная с ее ходульными деревьями. Здесь прогуляемся среди прозрачных ледяных торосов и поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть ледяные просторы сверху.

После мы заедем в село Большое Голоустное, где будем фотографироваться на фоне знаменитых байкальских пузырьков!

Вечером прибытие в п. Листвянка, размещение в отеле, ужин.

Ужин в уютном отеле, неспешные беседы, просмотр фотографий и, конечно, отдых и крепкий-крепкий сон.

Ещё? И ещё интереснееЕщё? И ещё интереснееЕщё? И ещё интереснее
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Пора возвращаться

Сегодня наш тур подходит к концу. Легкая грусть от того, что все приключения заканчиваются, но впечатления остаются!

Завтракаем и отправляемся в аэропорт.

Мы желаем вам ярких воспоминаний и новых путешествий!

Пора возвращатьсяПора возвращаться
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 в Иркутске на ж/д вокзале и в аэропорту
  • Трансфер Иркутск Хужир
  • Размещение на Ольхоне: 2-местный благоустроенный номер (2 суток)
  • Экскурсия на скалу Шаманка
  • Экскурсия на север Ольхона, мыс Саган-Хушун, мыс Хобой
  • Трансфер Хужир Листвянка на хивусе (остановки по пути: остров Огой, мыс Кобылья голова, бухта Песчаная, Большое Голоустное)
  • Размещение в Листвянке: 2-местный благоустроенный номер (1 сутки)
  • Питание по программе: 1 день обед и ужин 2 день завтрак, обед-пикник, ужин 3 день завтрак, обед-пикник, ужин 4 день завтрак
  • Трансфер в аэропорт
  • Сопровождение гида на протяжении тура
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную плату
О чём нужно знать до поездки

Мы оставляем за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную либо более высокого класса)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лидия
Лидия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Путешественник со стажем и автор маршрутов, в которых нет случайных точек. Уже больше 15 лет я разрабатываю и организую авторские путешествия — от камерных поездок для пар и семей до
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продуманных трипов для организованных групп с конкретными целями. Философия нашей команды простая: путешествие — это не просто перемещение, а проживание. Люди, свобода, культура, вкусы, эмоции и моменты, когда ловишь себя на мысли «вот ради этого я здесь». Каждый маршрут мы тестируем лично, выбирая самые интересные места, выжимая максимум впечатлений при адекватном бюджете — без переплат и «для галочки». Наши туры — это микс культур и традиций, топовых локаций, вкусной еды, новых друзей и единомышленников. Мы уже собрали всё самое интересное, продумали маршрут и упаковали его так, чтобы вам оставалось только проживать момент.

Тур входит в следующие категории Байкала

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