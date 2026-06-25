1 день

Иркутск - Ольхон

Путешествие начинается! Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон. По пути мы заедем в кафе и отобедаем национальными бурятскими и сибирскими блюдами. Еще немного и состоится наше первое знакомство с байкальским льдом!

Чтобы попасть на остров Ольхон, мы проедем по ледовой переправе — несколько десятков километров по льду замёрзшего озера.

Приезжаем в посёлок Хужир, заселяемся, немножко отдохнём и после пойдём знакомиться с местными духами, легендами, и посетим святыню — скалу Шаманку.

Приобщившись к местному климату, возвращаемся в гостиницу, отогреваемся вкусным и сытным ужином, отдыхаем.

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