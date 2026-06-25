Описание тура
4 дня на Байкале: ледовые пейзажи Ольхона и Огоя, переход на аэроходе, пещеры, пузыри во льду, катание на коньках и вкусы местной кухни.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Путешествие начинается! Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон. По пути мы заедем в кафе и отобедаем национальными бурятскими и сибирскими блюдами. Еще немного и состоится наше первое знакомство с байкальским льдом!
Чтобы попасть на остров Ольхон, мы проедем по ледовой переправе — несколько десятков километров по льду замёрзшего озера.
Приезжаем в посёлок Хужир, заселяемся, немножко отдохнём и после пойдём знакомиться с местными духами, легендами, и посетим святыню — скалу Шаманку.
Приобщившись к местному климату, возвращаемся в гостиницу, отогреваемся вкусным и сытным ужином, отдыхаем.
С тобой хоть на Хобой
Сегодня у нас будет интересная экскурсия по северной части Ольхона. Мы покажем вам самое крутое — сказочные пещеры, ледовые гроты и безумно красивый лёд. Сделаем остановку у мыса Саган-Хушун, где обычно можно наблюдать красивые ледяные сокуи. После пикника отправимся к самому северу мысу Хобой, лед здесь особенно подвижен, и каждый год образуются красивые голубые торосы. У нас будет обед-пикник и море впечатлений.
Также сегодня возьмем с собой коньки, чтобы покататься по ледяным просторам озера (Прокат коньков оплачивается отдельно).
Ещё? И ещё интереснее
Сегодня нас ожидает настоящий ледовый переход от острова Ольхон до п. Листвянка! Весь путь мы проделаем на Хивусе, безопасном катере на воздушной подушке. Впереди много крутых фотолокаций и самых знаменитых ледовых мест!
Сначала мы посетим остров Огой и мыс Кобылья голова, известные своими красивыми ледяными наплесками, излюбленные места фотографов и путешественников.
Наша следующая остановка бухта Песчаная с ее ходульными деревьями. Здесь прогуляемся среди прозрачных ледяных торосов и поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть ледяные просторы сверху.
После мы заедем в село Большое Голоустное, где будем фотографироваться на фоне знаменитых байкальских пузырьков!
Вечером прибытие в п. Листвянка, размещение в отеле, ужин.
Ужин в уютном отеле, неспешные беседы, просмотр фотографий и, конечно, отдых и крепкий-крепкий сон.
Пора возвращаться
Сегодня наш тур подходит к концу. Легкая грусть от того, что все приключения заканчиваются, но впечатления остаются!
Завтракаем и отправляемся в аэропорт.
Мы желаем вам ярких воспоминаний и новых путешествий!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 в Иркутске на ж/д вокзале и в аэропорту
- Трансфер Иркутск Хужир
- Размещение на Ольхоне: 2-местный благоустроенный номер (2 суток)
- Экскурсия на скалу Шаманка
- Экскурсия на север Ольхона, мыс Саган-Хушун, мыс Хобой
- Трансфер Хужир Листвянка на хивусе (остановки по пути: остров Огой, мыс Кобылья голова, бухта Песчаная, Большое Голоустное)
- Размещение в Листвянке: 2-местный благоустроенный номер (1 сутки)
- Питание по программе: 1 день обед и ужин 2 день завтрак, обед-пикник, ужин 3 день завтрак, обед-пикник, ужин 4 день завтрак
- Трансфер в аэропорт
- Сопровождение гида на протяжении тура
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную плату
О чём нужно знать до поездки
Мы оставляем за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную либо более высокого класса)