Что важно знать Путешествие на 4 дня по острову Ольхон. В этом туре вам удастся расслабиться, а также активно и динамично провести время на Байкале. Самое то для тех, кто хочет успеть посмотреть максимум достопримечательностей за короткие сроки. В этом туре мы оставили для вас свободный день, где вы самостоятельно определяете, как его провести. Организаторы придумали максимум активностей в этот день: прогулка на лошадях по берегу Байкала, катание на SUP BOARD, водная экскурсия по островам малого моря и многое другое. Важно знать Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать. В стоимость экскурсии включено:

проживание в комфортабельных отелях. Размещение 2 чел/номер, • питание: обеды и завтраки. Попробуем всю местную кухню со всем ее разнообразием, • трансфер по программе. Все переезды. Топливо. Сборы за паркинг места.

сопровождение гида. Экскурсии не просто с гидом, а, в первую очередь, с крутым человеком, с тем, кто действительно любит регион и живет им. Именно он передаст нам весь стиль жизни и энергию Сибири.

• разрешения на посещение Прибайкальского национального парка, • экскурсия по северной части острова на автомобиле модели УАЗ. Экскурсия длится 5-6 часов. Туристы оплачивают самостоятельно:

авиаперелеты или ж/д билеты (помогаем и выбираем вместе лучшие авиабилеты), • ужины на протяжении всего тура. После бронирования тура вы получите подробный гайд с названиями ресторанов и кафе, где мы попробуем как можно больше новых блюд, • алкогольная и сувенирная продукция, • дополнительные экскурсии.