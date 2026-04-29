Север Байкала - заповедные места без толп туристов

Это путешествие не просто к самому уникальному озеру мира
Описание тура

Это путешествие не просто к самому уникальному озеру мира. Это отдых с высоким уровнем сервиса только для вас без толп туристов!

Вас ждёт:

  • прогулка на скоростном катере по Байкалу

  • лучшие виды на горные вершины

  • посещение уникального острова Ярки (Песчаная коса длинной 14км, ширина 100м, температура воды +23) и купание в Байкале

  • рыбалка

  • трекинг к ледниковому озеру Фролиха

  • купание в термальных источниках, где вода +47 бьёт прямоиз под земли

  • посещение села Байкальское и мыса Лударь

  • еда: главный деликатес байкальский омуль, бурятские буузы, блюда на мангале, уха из свежепойманной рыбы на костре вкуснейшие деревенские обеды.

Программа тура по дням

1 день

Самая северная точка Байкала и музей истории Бам

До 14:30 Прилёт в п. Нижнеангарск

Если Вы прилетаете раньше, мы встретим Вас в аэропорту и организуем трансфер. Личные вещи оставим на ресепшене отеля, а пока ждём остальную группу - можно будет прогуляться по городу или пообедать.

14:30-15:00 Трансфер от аэропорта в п. Нижнеангарск до г. Северобайкальск. По пути посещение Самой северной точки Байкала.

15:00-16:00 Размещение в гостинице, отдых 16:00-19:00 Обзорная экскурсия по г. Северобайкальску, подъем на смотровую площадку с видом на город и Байкал. Посещение музея истории Бама под открытым небом.

Для начала мы прогуляемся по г. Северобайкальск это самый крупный город, расположенный на берегу Байкала. Здесь каждый уголок пропитан историей и духом Бамовской стройки. Байкало-Амурская магистраль одна из крупнейших железных дорог мира и сверхсложный инфраструктурный проект Ссср. Именно благодаря её строительству был основан Северобайкальск.

Затем посетим музей истории Бам под открытым небом. Здесь мы погрузимся в атмосферу легендарной стройки века и увидим настоящую строительную технику тех времен!

19:00 Ужин-знакомство в ресторане

2 день

Село Байкальское и мыс Лударь. Места силы

09:00 Завтрак

10:00 Выезд на автомобиле

10:30 Посещение смотровой площадки и Обо - бурятского обрядового места. Знакомство с культурой местных жителей, проведение обряда.

По пути мы посетим визитную карточку Северного Байкала смотровую с видом на Онокочанскую губу. Отсюда открывается великолепный вид живописная лагуна, окаймленная лесным воротником.

Здесь же располагается Обо - это шаманское и буддийское место проведения обрядов, это место силы, здесь можно попросить духа местности исполнить ваше самое сокровенное желание. В этом священном месте установлена буддийская Ступа.

12:00 Посещение старинного села Байкальское и мыса Лударь

Село Байкальское и мыс Лударь - одно из красивейших мест Северного Байкала. Когда-то здесь стоял совхоз-миллионер, а сейчас здесь проходит один из маршрутов Большой Байкальской Тропы с прекрасными видами на озеро. Это одно из тех мест, где время замерло…

13:00 Деревенский обед в гостях у сельской семьи

14:00 Трекинг по Большой Байкальской тропе, посещение пещеры и петроглифы древних цивилизаций.

16:00 Трансфер в гостиницу на автомобиле

17:00 Возвращение в гостиницу, отдых

19:00 Ужин в ресторане

3 день

Песчаный остров Ярки. Рыбалка

9:00 - Завтрак

10:00-10:30 Трансфер от отеля до места посадки на минивэне.

10:30-14:00 Экскурсия и рыбалка 5 рек Северного Байкала.

Уникальная экскурсия на лодках по 5 рекам Северного Байкала, главная из которых — Верхняя Ангара. Первым делом мы выйдем в залив Ангарский Сор - он образовался в результате поднятия воды в Ангарской Гэс и сильного землетрясения, произошедшего более века назад. Сейчас это излюбленное место рыбаков на трофейную щуку, язя и окуня.

Далее пойдём по рекам, среди сибирских джунглей, наслаждаясь завораживающими видами на горные хребты.

По пути будем делать остановки для рыбалки. В зависимости от уровня подготовки мы выдадим вам необходимые снасти. Новички под руководством опытных рыбаков смогут поймать свою первую рыбу. А заядлые рыбаки проверить свой рыбацкий фарт и добыть трофей!

14:00-17:00 Посещение острова Ярки и обед-пикник из свежепойманной рыбы.

Остров Ярки — это уникальный 14-км пляж, бывшая береговая линия Байкала. где в самые жаркие дни вода прогревается до +23 градусов. Здесь мы сможем принять солнечные ванны, вдоволь накупаться и отведать горячий обед, приготовленный на костре. По желанию после обеда можно будет продолжить рыбалку.

17:00-17:30 Трансфер в гостиницу на автомобиле

19:00 Ужин в ресторане

4 день

Ледниковое озеро Фролиха. Горячие источники Хакусы

Самый активный день программы. 6 км вверх по Большой Байкальской Тропе. Это первый в России Баргузинский заповедник. Вас ждет купание в ледяном водопаде, переход по озеру и расслабление в горячих источниках в конце дня.

7:20-7:30 Трансфер от отеля до пирса

7:30-08:30 Экскурсия к ледниковому озеру Фролиха.

Ледниковое озеро Фролиха - живописное озеро в труднодоступной местности, окруженное нетронутой тайгой и скалами. Его кристально чистые воды отражают величие природы, создавая идеальное место для уединения и созерцания.

Переход на катере на противоположную сторону Байкала в бухту Аяя. Эта живописная бухта с золотистым песчаным пляжем - одно из самых красивых мест Северного Байкала.

Трекинг по Большой байкальской тропе к ледниковому озеру Фролиха (7 км в 1 сторону). Прогулка на катамаране по озеру, трекинг до водопада Надежд (1,5 км) и купание в горном водопаде. Походный обед. Возвращение обратно.

16:00-18:00 Отдых в горячем источнике Хакусы

Хакусы - это лечебный термальный источник посреди тайги. Это самый популярный и самый красивый горячий источник с уникальной флорой и фауной. Он является природным, вода бьет непосредственно из-под земли и славится своей целебной силой. На территории расположены три ванны с разной температурой 42-47C, а вокруг царит атмосфера сказки!

18:00-19:00 Возвращение в гостиницу

С 20:00 Финальный ужин в ресторане

5 день

Вылет

В этот день вы сможете не спеша проснуться, закупиться сувенирами и напоследок прогуляться вдоль берега Байкала.

До 12:00 выезд из гостиницы

Трансфер в аэропорт согласно времени вашего вылета.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Двухместное размещение в гостинице (4 ночи)
  • Все завтраки и обеды по программе (2, 3, 4 дни)
  • Перемещение на минивэнах Mitsubishi Delica
  • Все экскурсии и активности по программе (прогулка на скоростном катере по Байкалу поездка на катамаране по ледниковому озеру Фролиха ппрогулка на лодках по рекам рыбалка трекинги)
  • Входные билеты и разрешения
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в/из п. Нижнеангарск
  • Ужины
  • Алкоголь, сувениры
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Василий
Василий — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Василий Сын северного Байкала, родился здесь благодаря тому, что мои родители приехали строить БАМ. Наша команда организовывает путешествия с 2022 г. Форматы: групповые, индивидуальные, корпоративные. Северный Байкал — это один из самых
солнечных регионов России, это высокие горы, дикие пляжи с белоснежным песком, древние цивилизации, заповедная зона, водопады и ледниковые озёра. Это эксклюзивный Байкал с высоким уровнем сервиса только для вас без толп туристов. Более 300 довольных гостей проехали с нами по этим местам. А кроме этого ещё тысячи людей узнают об этом месте благодаря фильмам, которые мы снимаем. Приезжайте и вы, чтобы увидеть своими глазами!

