1 день

Самая северная точка Байкала и музей истории Бам

До 14:30 Прилёт в п. Нижнеангарск

Если Вы прилетаете раньше, мы встретим Вас в аэропорту и организуем трансфер. Личные вещи оставим на ресепшене отеля, а пока ждём остальную группу - можно будет прогуляться по городу или пообедать.

14:30-15:00 Трансфер от аэропорта в п. Нижнеангарск до г. Северобайкальск. По пути посещение Самой северной точки Байкала.

15:00-16:00 Размещение в гостинице, отдых 16:00-19:00 Обзорная экскурсия по г. Северобайкальску, подъем на смотровую площадку с видом на город и Байкал. Посещение музея истории Бама под открытым небом.

Для начала мы прогуляемся по г. Северобайкальск это самый крупный город, расположенный на берегу Байкала. Здесь каждый уголок пропитан историей и духом Бамовской стройки. Байкало-Амурская магистраль одна из крупнейших железных дорог мира и сверхсложный инфраструктурный проект Ссср. Именно благодаря её строительству был основан Северобайкальск.

Затем посетим музей истории Бам под открытым небом. Здесь мы погрузимся в атмосферу легендарной стройки века и увидим настоящую строительную технику тех времен!

19:00 Ужин-знакомство в ресторане

