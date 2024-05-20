Узнайте много интересного о Байкале: индивидуальный тур на 3 дня на автобусе
В течение трех дней мы будем наслаждаться прекрасными пейзажами Байкала, открывая для себя уникальные места и узнавая много интересного о нашем регионе.
Не упустите возможность ощутить настоящий дух приключения и познакомиться с красотами нашего региона!
Не упустите возможность ощутить настоящий дух приключения и познакомиться с красотами нашего региона!
Ближайшие даты:
20
мая
мая
21
мая
мая
22
мая
мая
23
мая
мая
24
мая
мая
25
мая
мая
26
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Большая Байкальская Тропа
- Мыс Большой Кадильный
- Гора Скрипер
- Мыс Соболев
- Чёртов мост
- Урочище Ушканья Падь
Описание
Что вас ждетНаш тур начнется с путешествия в Листвянку, где нас ждет захватывающий треккинг по Большой Байкальской Тропе. В течение 22 километров наш путь будет проходить вдоль берега Байкала, где каждый момент превратится в незабываемое путешествие с удивительными панорамами побережья. На второй наше путешествие продолжится — мы пройдем до мыса Большой Кадильный через гору Скрипер, мыс Соболев и Чёртов мост. На этом удивительном маршруте нас ждут восхитительные виды и живописные тропы, которые навсегда запомнятся в наших сердцах. В заключительный день нам предстоит пройти по Урочищу Ушканья Падь до поселка Большое Голоустное. Это удивительное место полно живописных пейзажей и красивых видов, которые никого не оставят равнодушными. Заканчивая наше путешествие по Байкалу, мы вернемся в Иркутск, где вас ожидает незабываемый обед и возможность поделиться своими впечатлениями с новыми друзьями. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Каждый день в 9:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая Байкальская Тропа
- Мыс Большой Кадильный
- Гора Скрипер
- Мыс Соболев
- Чёртов мост
- Урочище Ушканья Падь
Что включено
- Гид-проводник на протяжении всей программы
- Все трансферы и проезд на ракете/лодке
- Входные билеты и сборы в Нац. Парк
- Питание по программе
- Проживание в гостевых домах (душ, туалет общий)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Байкала
Авторский тур
2 дня
Двухдневное приключение на Ольхоне: От ледяных гротов до бурятской кухни
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала с уникальным двухдневным туром. Вас ждут не только ледяные гроты, но и вкус бурятской кухни
Иркутск, по договоренности
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Круиз на Байкале до Ольхона: отдых и экскурсии на теплоходе комфорт-класса
Приглашаем на незабываемый круиз по Байкалу. Откройте для себя волшебство природы, историю и культуру в комфортной атмосфере
Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
22 июля
1 авг
11 авг
от 60 000₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 янв
6200054 700₽ за человека