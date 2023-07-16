Индивидуальная
до 1 чел.
Балаклава и Фиолент - лучшее
Начало: Место проживания туристов или иное, по их желанию
Расписание: Ежедневно
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на вершину Ай-Петри и насладитесь видом на Ялту и побережье. Посетите Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды: история, природа, обед
Индивидуальная экскурсия по Балаклаве: бирюзовая вода, яхты, история и крымская кухня. Откройте тайны города-крепости и насладитесь видами
Начало: Ваше проживание на Южной стороне Севастополя
Расписание: Каждый день с 8.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 900 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- EE.sanna16 июля 2023Были на экскурсии 11.07. Василий показал все самые интересные места Севастополя и Балаклавы. С высоты птичьего полёта любовались на красоты
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Пещера Дианы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балаклаве
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Балаклаве
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Балаклаве в апреле 2025
Сейчас в Балаклаве в категории "Пещера Дианы" можно забронировать 3 экскурсии от 1250 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Балаклаве на 2025 год по теме «Пещера Дианы», 2 ⭐ отзыва, цены от 1250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь