Балтийская коса – узкий участок суши, который является так называемой границей между Калининградским заливом и Гданьской бухтой в Балтийском море 🌊. Длина Балтийской косы составляет 65 км, а ширина - от 300 до 1800 м.

До недавнего времени она, находясь в ведении Балтийского флота, была сверх засекречена. Несколько лет назад военные эту территорию освободили. Здесь оказалась сказочная нетронутая природа.

На экскурсии 🧭 в самый западный город 🏙️ страны, где расположена главная и крупнейшая база военно-морского флота в Балтийском море вы насладитесь старинной архитектурой Пиллау и военной мощью современного Балтийска. Мы посетим важнейшие места города, где вы точно проникнитесь духом военно-морского края, узнаете историю 📖 и поймёте его важность!

Чтобы вы с головой погрузились в историю места, мы составили насыщенный план. В него входят следующие пункты:

1. посетить крепость Пиллау, которая была заложена шведами в 17 веке, но до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть

обойти историческую часть города, ведь здесь сохранились здания довоенных времён: водонапорные башни, казармы и церкви

2. осмотреть военную гавань и услышать, когда началась её история

прогуляться по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня

3. заглянуть в Елизаветинский форт, где стоит самый большой памятник женщине на коне в Европе

4. а ещё сплавать на пароме на Балтийскую косу и обойти её главные достопримечательности: ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс «Старый люнет» и многие другие не менее интересные объекты.