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Балтийская коса

Планета
Планета – Гид из Балтийска
Балтийская коса
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Балтийская коса
Балтийская коса

Что вы увидите

  • Балтийску — Пиллау: осмотр исторического центра города
  • Памятник Петру Первому
  • Маяк
  • Елизаветинский форт
  • Паромная переправа на Балтийскую косу
  • Аэродром Нойтиф
Балтийская коса – узкий участок суши, который является так называемой границей между Калининградским заливом и Гданьской бухтой в Балтийском море 🌊. Длина Балтийской косы составляет 65 км, а ширина - от 300 до 1800 м.
До недавнего времени она, находясь в ведении Балтийского флота, была сверх засекречена. Несколько лет назад военные эту территорию освободили. Здесь оказалась сказочная нетронутая природа.
На экскурсии 🧭 в самый западный город 🏙️ страны, где расположена главная и крупнейшая база военно-морского флота в Балтийском море вы насладитесь старинной архитектурой Пиллау и военной мощью современного Балтийска. Мы посетим важнейшие места города, где вы точно проникнитесь духом военно-морского края, узнаете историю 📖 и поймёте его важность!

Чтобы вы с головой погрузились в историю места, мы составили насыщенный план. В него входят следующие пункты:

    1. посетить крепость Пиллау, которая была заложена шведами в 17 веке, но до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть
    обойти историческую часть города, ведь здесь сохранились здания довоенных времён: водонапорные башни, казармы и церкви
    2. осмотреть военную гавань и услышать, когда началась её история
    прогуляться по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня
    3. заглянуть в Елизаветинский форт, где стоит самый большой памятник женщине на коне в Европе
    4. а ещё сплавать на пароме на Балтийскую косу и обойти её главные достопримечательности: ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс «Старый люнет» и многие другие не менее интересные объекты.
    Что входит
    • В ПРОГРАММЕ:
    • Обзорная экскурсия по Балтийску — Пиллау: осмотр исторического центра города, памятник Петру Первому, маяк и замечательная неспешная прогулка вдоль набережной к Елизаветинскому форту.
    • Паромная переправа на Балтийскую косу: дорога на пароме занимает около 10 минут. Во время переправы, можно насладиться видами Балтийска и Косы, увидеть вдалеке монументальное изваяние императрицы Елизаветы Петровны, понаблюдать за судами, которые снуют по каналу.
    • Пешеходная экскурсия по Балтийской косе: форт «Западный», аэродром Нойтиф, остатки зенитной батареи «Лемберг».
    • Свободное время на морсом побережье: пляжи Балтийской косы - шириной 30-40 метров, и то умиротворение, которое вы испытаете здесь, несравнимо ни с чем.
    Начало и место завершения
    🚩 Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 33
    Балтийская коса
    Балтийская коса
    Балтийская коса
    Балтийская коса

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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