Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Балтийску: прусская романтика и подвиги
Пешая экскурсия по Балтийску-Пиллау: история прусского города, архитектурные памятники и легенды моряков. Узнайте больше о прошлом города
Начало: Здание Ж/Д вокзала Балтийска
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Балтийск - Пиллау
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: По средам в 12:00
Сегодня в 12:00
2 апр в 12:00
1900 ₽ за человека
Водная прогулка
По акватории самого западного города России - на скоростном катере
Посмотреть с воды на базу военных кораблей, Балтийск и Балтийскую косу
Начало: В Балтийске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
3400 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис7 января 2025Фаниль Валитов знает Балтийск-Пиллау (а также историю края вцелом) досканально. Рассказ не зануден, Фаниль легко и с юмором импровизирует и
- ААрина5 января 2025Спасибо большое Фанилю за экскурсию. 2 часа пролетели незаметно, очень интересно, позновательно и совсем не скучно, как иногда бывает. Всем, кто собирается посетить чудесный город Балтийск настоятельно рекомендую взять эту экскурсию, не пожалеете
- ЕЕлена28 октября 2024Приятная и познавательная прогулка с Фанилем. В меру истории, юмора, анализа, все интересно, доступно. Мечтала увидеть балтийский шторм, он случился в Балтийске, это впечатляюще!
- ZZev09737 сентября 2023Приятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Можно с детьми»
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