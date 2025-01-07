Семейные развлекательные экскурсии Балтийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Балтийске, цены от 1900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Пешая
1.5 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Балтийску: прусская романтика и подвиги
Пешая экскурсия по Балтийску-Пиллау: история прусского города, архитектурные памятники и легенды моряков. Узнайте больше о прошлом города
Начало: Здание Ж/Д вокзала Балтийска
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 5 чел.
Балтийск - Пиллау
На автобусе
6 часов
4 отзыва
Групповая
Балтийск - Пиллау
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: По средам в 12:00
Сегодня в 12:00
2 апр в 12:00
1900 ₽ за человека
По акватории самого западного города России - на скоростном катере
На катере
30 минут
Водная прогулка
По акватории самого западного города России - на скоростном катере
Посмотреть с воды на базу военных кораблей, Балтийск и Балтийскую косу
Начало: В Балтийске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
3400 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    7 января 2025
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Фаниль Валитов знает Балтийск-Пиллау (а также историю края вцелом) досканально. Рассказ не зануден, Фаниль легко и с юмором импровизирует и
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    раскрывает предложенную вопросм тему. Пеший маршрут не велик (все что стоит увидеть сосредоточено вблизи крепости), но рассказ подробный, поэтому расчитывайте на 1.5 - 2 часа на улице (зимой утепляйтесь). Не стоит также ждать от Балтийска обилия архитектурных изысков: здесь всё связано с гарнизоном крепости и ВМФ, а потому сурово. И внезапно целое стадо лебедей ("потерявших всякий стыд и инстинкты" © Фалиль) на ПМЖ у гостиницы Якорь.

  • А
    Арина
    5 января 2025
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Спасибо большое Фанилю за экскурсию. 2 часа пролетели незаметно, очень интересно, позновательно и совсем не скучно, как иногда бывает. Всем, кто собирается посетить чудесный город Балтийск настоятельно рекомендую взять эту экскурсию, не пожалеете
  • Е
    Елена
    28 октября 2024
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Приятная и познавательная прогулка с Фанилем. В меру истории, юмора, анализа, все интересно, доступно. Мечтала увидеть балтийский шторм, он случился в Балтийске, это впечатляюще!
  • Z
    Zev0973
    7 сентября 2023
    Балтийск - Пиллау
    Приятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Можно с детьми»

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  1. Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
  2. Балтийск - Пиллау
  3. По акватории самого западного города России - на скоростном катере
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Крепость Пиллау
  2. Балтийская коса
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в марте 2025
Сейчас в Балтийске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 1900 до 3800. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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