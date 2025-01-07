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раскрывает предложенную вопросм тему. Пеший маршрут не велик (все что стоит увидеть сосредоточено вблизи крепости), но рассказ подробный, поэтому расчитывайте на 1.5 - 2 часа на улице (зимой утепляйтесь). Не стоит также ждать от Балтийска обилия архитектурных изысков: здесь всё связано с гарнизоном крепости и ВМФ, а потому сурово. И внезапно целое стадо лебедей ("потерявших всякий стыд и инстинкты" © Фалиль) на ПМЖ у гостиницы Якорь.