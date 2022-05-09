Об экскурсии

Нас ждёт: Куршская коса — великолепная в любое время года, Зеленоградск с уютной историей его жителей и Светлогорск, не приемлющий суеты. Возможно, именно Вы поможете нам, местным жителям, определиться, что всё-таки милее —залитые солнцем улочки Зеленоградска или утопающие в зелени дюны Светлогорска.

Достопримечательности по маршруту

В ходе нашей экскурсии вы увидите самые главные достопримечательности курортных городов, которые мы с вами посетим, посмотрите на удивительные памятники немецкой архитектуры и насладитесь видами на живописные окрестности национального парка и Балтийское побережье.

Вы увидите следующие пункты: