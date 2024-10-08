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пережить обычные вещи как приключение. У меня два высших образования — историческое и юридическое. Увлечение историей взяло верх. И когда приехал в Калининградскую область, понял, что любовь к янтарному краю — это навсегда. Мне важно, чтобы экскурсия получилась живой, чтобы люди, слушая меня, не переминаясь с ноги на ногу, а действительно погружались в события, о которых я рассказываю. Рад, когда меня засыпают вопросами! Значит, я действительно смог зацепить внимание.