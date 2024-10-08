Куршская коса предлагает уникальные природные пейзажи и исторические факты. Песчаные дюны и Балтийское море создают незабываемые панорамы. Танцующий лес с его загадочными деревьями поражает воображение.
Экскурсия на автомобиле позволяет комфортно посетить
Экскурсия на автомобиле позволяет комфортно посетить
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Достопримечательности Куршской косы
Вы увидите самые интересные локации на Куршской косе. Попробуете найти янтарь на берегу Балтийского моря и посетите Танцующий лес с причудливо изогнутыми деревьями. С высоты Мюллера насладитесь фантастическим видом на море, озеро Чайка и посёлок Рыбачий. А также полюбуетесь одной из самых высоких дюн Европы — дюной Пешт, или отправитесь по экологическому маршруту «Озеро Лебедь». Доедем до границы, где вы увидите Литву с высоты дюн. По желанию посетите орнитологическую станцию Фрингилла и понаблюдаете за процессом кольцевания птиц.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Teana 2015 г.
- Время указано с учётом дороги. Возможно увеличить продолжительность экскурсии с доплатой — 1800₽ в час
- За время экскурсии вы сможете пройти не более 5 маршрутов в национальном парке
Дополнительные расходы:
- Экологический сбор за въезд на Куршскую косу — 450 ₽ за автомобиль и водителя и 300 ₽ с человека, орнитологическая станция (посещение по желанию) — 200 ₽ с человека
- Еда и напитки
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 879 туристов
Экскурсовод — это не профессия и даже не твой выбор, это то, что рвется из тебя. Это желание открыть с кем-то другим привычное, как совсем новое, разглядеть детали, путешествуя вместеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
8 окт 2024
Экскурсия очень понравилась всем, и взрослым, и детям 10 и 16 лет! Дмитрий приятный собеседник, лёгкий, с юмором, с чувством прекрасного, при этом щедро делящийся знаниями. Маршрут построен настолько идеально,
Входит в следующие категории Зеленоградска
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