На Куршскую косу - из Зеленоградска

Куршская коса манит песчаными дюнами и свежим воздухом. Узнайте, как образовалась коса, и кто такие Мюллер и Эфа. Погрузитесь в мир природы и истории
Куршская коса предлагает уникальные природные пейзажи и исторические факты. Песчаные дюны и Балтийское море создают незабываемые панорамы. Танцующий лес с его загадочными деревьями поражает воображение.

Экскурсия на автомобиле позволяет комфортно посетить
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ключевые места, включая высоту Мюллера и дюну Пешт. Возможность увидеть Литву с высоты дюн добавляет особую изюминку. Орнитологическая станция Фрингилла предлагает наблюдение за кольцеванием птиц. Прекрасный выбор для любителей природы и истории

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Песчаные дюны и Балтийское море
  • 🌳 Загадочный Танцующий лес
  • 🔭 Панорамы с высоты Мюллера
  • 🦜 Орнитологическая станция Фрингилла
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
    • На Куршскую косу - из Зеленоградска
    На Куршскую косу - из Зеленоградска
    На Куршскую косу - из Зеленоградска
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Танцующий лес
  • Высота Мюллера
  • Дюна Пешт
  • Орнитологическая станция Фрингилла

    • Описание экскурсии

    Достопримечательности Куршской косы

    Вы увидите самые интересные локации на Куршской косе. Попробуете найти янтарь на берегу Балтийского моря и посетите Танцующий лес с причудливо изогнутыми деревьями. С высоты Мюллера насладитесь фантастическим видом на море, озеро Чайка и посёлок Рыбачий. А также полюбуетесь одной из самых высоких дюн Европы — дюной Пешт, или отправитесь по экологическому маршруту «Озеро Лебедь». Доедем до границы, где вы увидите Литву с высоты дюн. По желанию посетите орнитологическую станцию Фрингилла и понаблюдаете за процессом кольцевания птиц.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Teana 2015 г.
    • Время указано с учётом дороги. Возможно увеличить продолжительность экскурсии с доплатой — 1800₽ в час
    • За время экскурсии вы сможете пройти не более 5 маршрутов в национальном парке

    Дополнительные расходы:

    • Экологический сбор за въезд на Куршскую косу — 450 ₽ за автомобиль и водителя и 300 ₽ с человека, орнитологическая станция (посещение по желанию) — 200 ₽ с человека
    • Еда и напитки

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    По адресу проживания
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
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    1
    И
    8 окт 2024
    Экскурсия очень понравилась всем, и взрослым, и детям 10 и 16 лет! Дмитрий приятный собеседник, лёгкий, с юмором, с чувством прекрасного, при этом щедро делящийся знаниями. Маршрут построен настолько идеально,
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    что нельзя не влюбиться в Куршскую косу! Время пролетело незаметно. Мы и янтарь собирали, и разные природные достопримечательности увидели, и на орнитологическую станцию успели, и отведали местную кухню. От души рекомендую!

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