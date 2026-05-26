Куршская коса - природное чудо Балтики (из Зеленоградска)

Панорамы Балтики, белоснежные дюны и прогулка по самому загадочному лесу региона
Куршская коса — это незабываемые пейзажи, чистый воздух с ароматом хвои и солёного морского бриза, а иногда ещё и встречи с лесными обитателями — лисами и кабанами.

На экскурсии вы прогуляетесь по Танцующему лесу и подниметесь на смотровую площадку с прекрасным видом на окрестности и Балтийское море. А гид расскажет об истории этой местности и создания рукотворных дюн.
Описание экскурсии

9:40 — выезд из Зеленоградска

По дороге гид расскажет об истории Куршской косы, формировании дюн и особенностях национального парка.

10:30 — Танцующий лес

Прогулка по одному из самых загадочных мест косы. Вы увидите причудливо изогнутые сосны и узнаете версии появления необычных форм деревьев.

12:00 — дюна Эфа

Подъём на самую высокую точку российской части косы. Со смотровой площадки открываются панорамные виды на Балтийское море, Куршский залив и песчаные дюны.

13:00 — свободное время

Возможность сделать фотографии, насладиться пейзажами и морским воздухом.

13:40 — отправление в Зеленоградск

Возвращение ориентировочно в 14:15

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается экосбор — 400 ₽ взрослый, детям и пенсионерам бесплатно
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 13:30, в субботу в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1400 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1400 ₽
Школьники1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 13:30, в субботу в 09:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1342 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

Отзывы и рейтинг

Ирина
Замечательная экскурсия с замечательным гидом Зоей! Довольны не только взрослые, но и дети 😊 Красивая природа, чистый воздух, интересная подача материала! Зое от Арсения большой привет 🤝
Ответ организатора:
Ирина, благодарим вас за приятные слова!
Татьяна
Спасибо гиду Ирине, благодаря ей экскурсия прошла очень энергично и всё сложные подъëмы на высоту прошли незаметно)))
Е
Самые лучшие впечатления остались от экскурсии! Искренне советую!
А
Мне всё понравилось. Начали вовремя, организация - на высоком уровне. Наш гид очень хорошо и интересно всё рассказывала нам, автобус чистый, комфортабельный.
Ответ организатора:
Анна, спасибо вам за высокую оценку!
Е
Очень понравился гид Константин. Максимально интересный рассказчик!!!
