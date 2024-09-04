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Мы (одна семья) с Новосибирска. Удивительно что и для нас и для наших друзей было сильно интересно! Слушали и вникали! Узнали много любопытного! Прониклись этим городом и посмотрели на него теперь уже совсем по другому! Больше и сильнее стали уважать! Огромная благодарность нашему Гиду!