Интересные экскурсии для школьного возраста в Барнауле

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Барнауле, цены от 540 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Барнаул
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Барнаул
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории в дружеском формате
Начало: В Нагорном парке
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
5 000 за всё до 10 чел.
Мистический Барнаул
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Групповая
Мистический Барнаул
Познакомиться со сверхъестественной историей города
Начало: На проспекте Ленина
21 сен в 19:00
29 сен в 17:00
600 за человека
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Пешая
скидка
10%
2 часа
Квест
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Рассмотреть город со всех сторон, отвечая на вопросы и выполняя несложные задания в приложении
Начало: На площади Ветеранов
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
600540 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 сентября 2024
    Добро пожаловать в Барнаул
    Всем привет! Сходили тремя семьями на экскурсию! Очень понравилось! Две семьи живут в Барнауле, по сути для них это родной дом.
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    Мы (одна семья) с Новосибирска. Удивительно что и для нас и для наших друзей было сильно интересно! Слушали и вникали! Узнали много любопытного! Прониклись этим городом и посмотрели на него теперь уже совсем по другому! Больше и сильнее стали уважать! Огромная благодарность нашему Гиду!

    Всем привет! Сходили тремя семьями на экскурсию! Очень понравилось!
  • О
    Оксана
    4 сентября 2024
    Добро пожаловать в Барнаул
    Ольга замечательный экскурсовод! В доступной форме (был ребенок 7 лет) и интересно рассказывала историю города и легенды, провела по историческим
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    местам, показала место образования города. Ответила на дополнительные вопросы. Посоветовала какие места можно посетить, чтобы за столь короткое время (два дня) получше познакомиться с городом. Время пролетело незаметно. Большое спасибо за приятно и полезно проведенное время.

  • А
    Алла
    26 августа 2024
    Добро пожаловать в Барнаул
    Экскурсия очень понравилась. Гид Ольга - приятная и хорошо знающая историю своего города. Было интересно познакомиться с Барнаулом. Спасибо!
    Экскурсия очень понравилась. Гид Ольга - приятная и хорошо знающая историю своего города. Было интересно познакомиться с Барнаулом. Спасибо!Экскурсия очень понравилась. Гид Ольга - приятная и хорошо знающая историю своего города. Было интересно познакомиться с Барнаулом. Спасибо!Экскурсия очень понравилась. Гид Ольга - приятная и хорошо знающая историю своего города. Было интересно познакомиться с Барнаулом. Спасибо!Экскурсия очень понравилась. Гид Ольга - приятная и хорошо знающая историю своего города. Было интересно познакомиться с Барнаулом. Спасибо!Экскурсия очень понравилась. Гид Ольга - приятная и хорошо знающая историю своего города. Было интересно познакомиться с Барнаулом. Спасибо!Экскурсия очень понравилась. Гид Ольга - приятная и хорошо знающая историю своего города. Было интересно познакомиться с Барнаулом. Спасибо!
  • Г
    Голышкина
    17 августа 2024
    Мистический Барнаул
    Здравствуйте, всё было здорово. Но где обещанное приведение?

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Для школьников»

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Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в сентябре 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 540 до 5 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Барнауле на 2024 год для школьников, 5 ⭐ отзывов, цены от 540₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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