1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Барнаул
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории в дружеском формате
Начало: В Нагорном парке
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Групповая
Мистический Барнаул
Познакомиться со сверхъестественной историей города
Начало: На проспекте Ленина
21 сен в 19:00
29 сен в 17:00
600₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Квест
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Рассмотреть город со всех сторон, отвечая на вопросы и выполняя несложные задания в приложении
Начало: На площади Ветеранов
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
600540₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 сентября 2024Всем привет! Сходили тремя семьями на экскурсию! Очень понравилось! Две семьи живут в Барнауле, по сути для них это родной дом.
- ООксана4 сентября 2024Ольга замечательный экскурсовод! В доступной форме (был ребенок 7 лет) и интересно рассказывала историю города и легенды, провела по историческим
- ААлла26 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Ольга - приятная и хорошо знающая историю своего города. Было интересно познакомиться с Барнаулом. Спасибо!
- ГГолышкина17 августа 2024Здравствуйте, всё было здорово. Но где обещанное приведение?
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Для школьников»
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