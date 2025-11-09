Многие путешественники выбирают экономный путь до Горно-Алтайска — прилетают в Барнаул и добираются до нужной точки самостоятельно.
Я предлагаю трансфер на комфортном автомобиле — с остановками у исторических мест и рассказами о местных легендах и традициях по вашему желанию.
Описание трансфер
Организационные детали
Едем на автомобиле Ssang.
Yong Korando
Дорога занимает около 4 часов. Если будем делать остановки, время в пути увеличится По запросу довезу до села Манжерок — детали уточняйте в переписке В поездке с вами буду я или другой водитель нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Барнаула
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Барнауле
Провели экскурсии для 4 туристов
Провожу экскурсии с 2022 года. Мне нравится вместе с путешественниками снова и снова открывать наш удивительный край. Я вкладываю в это дело всю свою энергию и делюсь ею с людьми,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
9 ноя 2025
Замечательная гид-водитель Инесса! Интересно рассказывает про историю Алтая и Республике Алтай, мне было интересно её слушать, не занудливо рассказывает как многие, от которых по дороге засыпаю. Сделала в подарок видео ролик мне, ещё и красивые фото, которые залетели у меня в топ! Инесса лёгкий человек и замечательный водитель. Хочется ей пожелать хороших людей встречать и интересных туров побольше.
Е
Елисе
8 ноя 2025
С Инессой ехать само удовольствие! Чувствуется большой опыт вождения и уверенность на дороге. Сначала боялся ехать с женщиной в дальний путь, тем более сегодня была метель и гололед, на узкой
