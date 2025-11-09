Мои заказы

Трансфер из Барнаула в Горно-Алтайск

Удобная поездка с атмосферой Алтая
Многие путешественники выбирают экономный путь до Горно-Алтайска — прилетают в Барнаул и добираются до нужной точки самостоятельно.

Я предлагаю трансфер на комфортном автомобиле — с остановками у исторических мест и рассказами о местных легендах и традициях по вашему желанию.
5
1 отзыв
Время начала: 08:00

Описание трансфер

Организационные детали

Едем на автомобиле Ssang.
Yong Korando
  • Дорога занимает около 4 часов. Если будем делать остановки, время в пути увеличится
  • По запросу довезу до села Манжерок — детали уточняйте в переписке
  • В поездке с вами буду я или другой водитель нашей команды

    • ежедневно в 08:00

    Стоимость трансфер

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет6000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В аэропорту Барнаула
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:00
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Инна
    Инна — ваша команда гидов в Барнауле
    Провели экскурсии для 4 туристов
    Провожу экскурсии с 2022 года. Мне нравится вместе с путешественниками снова и снова открывать наш удивительный край. Я вкладываю в это дело всю свою энергию и делюсь ею с людьми,
    которых сопровождаю. В 2025 году я создала команду из представителей коренного населения. Наш фокус — на традициях алтайского народа, которые мы передаём через личные истории и живые примеры. Через природу раскрываем мировоззрение местных жителей и древние легенды. Наш принцип: «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Экскурсии — это всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, помогаем путешественникам быть осознанными гостями на этой земле и делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей. Мы не просто проводим экскурсии — мы создаём ситуации, в которых Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начинают понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    К
    Ксения
    9 ноя 2025
    Замечательная гид-водитель Инесса! Интересно рассказывает про историю Алтая и Республике Алтай, мне было интересно её слушать, не занудливо рассказывает как многие, от которых по дороге засыпаю. Сделала в подарок видео ролик мне, ещё и красивые фото, которые залетели у меня в топ! Инесса лёгкий человек и замечательный водитель. Хочется ей пожелать хороших людей встречать и интересных туров побольше.
    Е
    Елисе
    8 ноя 2025
    С Инессой ехать само удовольствие! Чувствуется большой опыт вождения и уверенность на дороге. Сначала боялся ехать с женщиной в дальний путь, тем более сегодня была метель и гололед, на узкой
    и извилистой дороге, я бы побоялся с женщиной ехать. Но Инесса на меня произвела огромное впечатление, что не все женщины водители оказываются ездят плохо. С таким водителем, я согласен ехать хоть 5 тыс км! Хочется добавить, что она не только как водитель профессионально ездит, но и как гид замечательный! Много рассказывала про традиции Алтайцев, про историю Горного Алтая и конечно она сама по себе очень интересный и яркий человек! Обязательно еще раз приеду на Алтай и обращусь только к Инессе!

