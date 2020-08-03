К озеру Алла-Аскыр

Экскурсионный тур «К озеру Алла-Аскыр» на 12 дней

5
3 отзыва
К озеру Алла-Аскыр
К озеру Алла-Аскыр
К озеру Алла-Аскыр
К озеру Алла-Аскыр
К озеру Алла-Аскыр
К озеру Алла-Аскыр
К озеру Алла-Аскыр
К озеру Алла-Аскыр
К озеру Алла-Аскыр
К озеру Алла-Аскыр
К озеру Алла-Аскыр
К озеру Алла-Аскыр
К озеру Алла-Аскыр
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Описание

Озеро Алла-Аскыр – одно из самых прекрасных, таинственных и живописных чудес Горного Алтая! Наш путь будет проходить через живописные долины Куйгук и Акчан, а возвращаясь, полюбуемся озером Кыргыз, расположенным на высокогорном плато. Вас ждут первозданная алтайская природа, свежий горный воздух, новые друзья и непередаваемое чувство свободы. Активные переходы и панорамные виды с перевалов оставят незабываемые впечатления, а волнующие панорамы Катунского хребта и прозрачные синие воды озера Алла-Аскыр навсегда останутся в вашем сердце!

Программа тура по дням

1 день
Начало пути

Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса.

Отправление из Новосибирска в 20:00.

Место отправления - ул. Семьи Шамшиных, 64.

Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, МСК+4).

Протяженность: на авто – 875 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула.
Питание: в дороге за свой счет.

2 день
Усть-Кокса

Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса.

Усть-Кокса – живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы.

При желании можно посетить место слияния двух рек – Коксы и Катуни.

Обед.

Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения.

Вечер знакомств.

Пиитание: завтрак – в дороге за свой счет, обед и ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.

3 день
Долина Куйгук

Завтрак.

Переезд в с. Маральник.

Переход в долину Куйгук. 

Путь проходит через хвойные леса и зеленеющие альпийские луга.

Долина Куйгук – «Поющее ущелье» – очень живописная и уютная долина с множеством небольших водопадов.

Венцом нашего дня является один из красивейших и полноводных водопадов Алтая высотой 25 м и прекрасное молочно-бирюзовое озеро Куйгук!

Ночевка на стоянке у водопада.

Протяженность: пешком + вьючные лошади – 14 км.
Питание: завтрак – на базе, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

4 день
Перевал Куйгук

Сегодня предстоит преодолеть перевал Куйгук (1А, 2500 м), с которого открывается прекрасный вид: бирюзовые озера Ачан и священная гора Колбан!

По пути на перевал вас ждут водопады, снежники, огромные поляны синих аквилегий и альпийских маков, и семейства сурков!

Ночевка в долине Акчан.

Протяженность: пешком – 8 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

5 день
Запасной день

Запасной день на случай непогоды.

Если погода будет хорошая, то мы используем этот день для дополнительных прогулок на озере Алла-Аскыр.

Если плохая  нас ждет несложная прогулка на озеро Акчан с посещением красивых водопадов.

Протяженность: пешком – 4 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

6 день
Перевала Суровый

Ранний подъем и штурм перевала Суровый (1Б, 2760 м).

Подъем на перевальную седловину по веревочным перилам.

С перевала открывается потрясающий панорамный вид на долину Ешту с её восемнадцатью озерами на фоне Катунского хребта!

На восточном горизонте можно увидеть Белуху высочайшую гору Алтая.

Спуск в долину Ешту к озеру Алла-Аскыр.

Ночевка на берегу озера Алла-Аскыр.

Протяженность: пешком – 1 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

7 день
Озеро Алла-Аскыр

День отдыха на озере Алла-Аскыр.

Расслабление, общение, фотография, купание в озере.

Подьем на невысокий панорамный вал за озером.

Самый легкий день нашего похода.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

8 день
Озеро Кыргыз

Переход к озеру Кыргыз.

В этот день нам предстоит пройти безымянный перевал (2863 м).

С перевала открывается прекрасный вид на живописную долину Сарыбель, долины рек Ешту и Кыргыз. В общей сложности с перевала видно около 35 озер разного цвета и размера!

На заднем плане на Юг и Восток огромный Катунский хребет.

Вдали на севере можно увидеть Уймонскую долину.

Ночевка на уютной стоянке на берегу озера Кыргыз.

Протяженность: пешком – 9 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

9 день
Река Акчан

Спуск в долину реки Акчан.

По мере спуска, из зоны альпийских лугов мы переместимся в зону хвойного леса.

По дороге осмотрим «каменные замки» удивительно сложенные камни причудливой формы.

Брод реки Акчан.

Ночевка на поляне в среднем течении реки Акчан.

Костер, уют, хорошее настроение.

Протяженность: пешком + вьючные лошади – 10 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

10 день
Перевал Конный

Возвращение в с. Мульта-Маральник.

В последний день активной части нашего путешествия мы пройдем несложный перевал Конный.

Если повезет, увидим табун полудиких коней.

Прощальное фото Катунского хребта и спуск вдоль Черной речки в с. Мульта-Маральник.

Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса.

Баня.

Прощальный вечер на базе.

Протяженность: пешком + вьючные лошади – 14 км.
Питание: завтрак и обед – походная кухня, ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.

11 день
Отъезд

Завтрак.

Сдача снаряжения.

Свободное время: прогулки, покупка сувениров и алтайского меда.

Обед.

Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск.

Протяженность: на авто – 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед – на базе, ужин – в дороге за свой счет.

12 день
Окончание программы

Прибытие в Барнаул/Новосибирск.

Ориентировочное прибытие в Барнаул в 9:00в Новосибирск в 13:00 (время местное, МСК+4).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Снаряжение на время похода (палатки, спальники, рюкзаки, коврики, костровое оборудование, тент, аптечка и т. п.)
  • Питание на маршруте и на туркомплексе
  • Размещение на туркомплексе в с. Усть-Кокса до и после похода
  • Услуги инструкторов-проводников
  • Вьючные лошади для перевозки продуктов питания, палаток и общественного снаряжения везде, где возможно
  • Трансфер на маршруте, 86 км (Усть-Кокса – Мульта – Маральник – Мульта – Усть-Кокса)
  • Страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае
  • Аптечка
  • Рекреационные сборы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска/Барнаула и обратнотранспортная доставка Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7 400 руб. транспортная доставка Барнаул – Усть-Кокса – Барнаул – 7 200 руб. питание во время транспортной доставки из Новосибирска/Барнаула и обратнобаня на туркомплексе в Усть-Коксе
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документы – паспорт, медицинский полис.
  2. Деньги – на дополнительные расходы (питание в дороге, баню, сувениры и др.).
  3. Одежда:
    • Теплые вещи: куртка или пуховик, теплые брюки (например, на флисовой подкладке), теплый свитер (из шерсти или флиса), теплые носки, перчатки, шапочку.
    • Дождевик или непромокаемая штормовая куртка. Подойдет тканевый дождевик с проклеенными швами или мембранная куртка. Если вы решите взять недорогой, клеёнчатый дождевик, берите сразу несколько штук (с запасом).
    • Влаго/ветрозащитные штаны. Подойдут тканевые штаны с проклеенными швами из комплектов «куртка/штаны», которые продаются в магазинах «охота, рыбалка, туризм», либо мембранные штаны.
    • Основной комплект одежды: легкие спортивные брюки для переходов, несколько футболок, бельё, несколько пар носков, головной убор от солнца.
    • Одежда для сна: комплект термобелья или тонкий трикотажный комплект (майка с рукавами и трико). Отдельная пара теплых носков.
  4. Обувь:
    • Треккинговые ботинки (можно хорошо разношенные «берцы» или другие высокие ботинки с твердой подошвой).
    • Кроссовки или кеды.
    • Сланцы.
  5. Личная аптечка:
    • Лекарства от специфических заболеваний.
    • Эластичный бинт.
    • Лейкопластырь (обычный, белый, шириной 3-4 см).
    • Стерильный бинт.
    • Средства от простуды.
    • Активированный уголь.
  6. Разное:
    • Предметы личной гигиены.
    • Личный комплект посуды (кружку, ложку, миску).
    • Нож.
    • Спички.
    • Фонарик.
    • Темные очки.
    • Солнцезащитный крем.
    • «Сидушку» из каримата.
  7. По желанию:
    • Собственный спальный мешок. (температура комфорта не выше -5).
    • Собственный рюкзак. (объемом не менее 80 л).
    • Собственную палатку.
Где происходит сбор группы?

Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, офис 213

Место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе «Облепиха»). Новоалтайск – город в черте Барнаула.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
3 авг 2020
Организация тура, безупречная
Начиная с нашего менеджера Юлии
И заканчивая инструкторами в походе
Александром и Евгением
Им отдельное спасибо, заботились и несли ответственность за каждого
С
1 сен 2019
Как теперь дальше жить?
После похода в Горный Алтай??? это было самое яркое событие в моей жизни за последнее время. Я решился на поход для перезагрузки, а получил намного больше:
-это люди которые были рядом они стали мне очень близки за такой короткий промежуток времени мы стали "семьей".
-эмоции которые сложно описать но носят явно они мне нравятся.
-зарядился энергией гор, Алтай это реально фантастические место и там как будто другая реальность))
-посмотрел на свою жизнь с другого ракурса, пересмотрел ценности и приоритеты
Цели и задачи которые планировал на поход выполнены✅
Спасибо за пережитое и нашим Вожакам Антону и Диме за такими хочется идти вперед.
Е
9 окт 2016
Спасибо вам за отличный поход к Мультинским озерам. Это было чудесное приключение с прекрасными осенними, а порой и зимними пейзажами. Огромное спасибо всем участникам похода и инструкторам за веселую и интересную компанию, за вкусную еду и отличное настроение! Желаю Вам дальнейшего развития, процветания и новых захватывающих маршрутов!?

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