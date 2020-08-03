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Озеро Алла-Аскыр – одно из самых прекрасных, таинственных и живописных чудес Горного Алтая! Наш путь будет проходить через живописные долины Куйгук и Акчан, а возвращаясь, полюбуемся озером Кыргыз, расположенным на высокогорном плато. Вас ждут первозданная алтайская природа, свежий горный воздух, новые друзья и непередаваемое чувство свободы. Активные переходы и панорамные виды с перевалов оставят незабываемые впечатления, а волнующие панорамы Катунского хребта и прозрачные синие воды озера Алла-Аскыр навсегда останутся в вашем сердце!

Программа тура по дням

1 день Начало пути

Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса. Отправление из Новосибирска в 20:00. Место отправления - ул. Семьи Шамшиных, 64. Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, МСК+4). Протяженность: на авто – 875 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула.

Питание: в дороге за свой счет.

2 день Усть-Кокса

Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса. Усть-Кокса – живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы. При желании можно посетить место слияния двух рек – Коксы и Катуни. Обед. Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения. Вечер знакомств. Пиитание: завтрак – в дороге за свой счет, обед и ужин – на базе.

Проживание: кемпинг.

3 день Долина Куйгук

Завтрак. Переезд в с. Маральник. Переход в долину Куйгук. Путь проходит через хвойные леса и зеленеющие альпийские луга. Долина Куйгук – «Поющее ущелье» – очень живописная и уютная долина с множеством небольших водопадов. Венцом нашего дня является один из красивейших и полноводных водопадов Алтая высотой 25 м и прекрасное молочно-бирюзовое озеро Куйгук! Ночевка на стоянке у водопада. Протяженность: пешком + вьючные лошади – 14 км.

Питание: завтрак – на базе, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.

4 день Перевал Куйгук

Сегодня предстоит преодолеть перевал Куйгук (1А, 2500 м), с которого открывается прекрасный вид: бирюзовые озера Ачан и священная гора Колбан! По пути на перевал вас ждут водопады, снежники, огромные поляны синих аквилегий и альпийских маков, и семейства сурков! Ночевка в долине Акчан. Протяженность: пешком – 8 км.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.

5 день Запасной день

Запасной день на случай непогоды. Если погода будет хорошая, то мы используем этот день для дополнительных прогулок на озере Алла-Аскыр. Если плохая – нас ждет несложная прогулка на озеро Акчан с посещением красивых водопадов. Протяженность: пешком – 4 км.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.

6 день Перевала Суровый

Ранний подъем и штурм перевала Суровый (1Б, 2760 м). Подъем на перевальную седловину по веревочным перилам. С перевала открывается потрясающий панорамный вид на долину Ешту с её восемнадцатью озерами на фоне Катунского хребта! На восточном горизонте можно увидеть Белуху – высочайшую гору Алтая. Спуск в долину Ешту к озеру Алла-Аскыр. Ночевка на берегу озера Алла-Аскыр. Протяженность: пешком – 1 км.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.

7 день Озеро Алла-Аскыр

День отдыха на озере Алла-Аскыр. Расслабление, общение, фотография, купание в озере. Подьем на невысокий панорамный вал за озером. Самый легкий день нашего похода. Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.

8 день Озеро Кыргыз

Переход к озеру Кыргыз. В этот день нам предстоит пройти безымянный перевал (2863 м). С перевала открывается прекрасный вид на живописную долину Сарыбель, долины рек Ешту и Кыргыз. В общей сложности с перевала видно около 35 озер разного цвета и размера! На заднем плане на Юг и Восток – огромный Катунский хребет. Вдали на севере можно увидеть Уймонскую долину. Ночевка на уютной стоянке на берегу озера Кыргыз. Протяженность: пешком – 9 км.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.

9 день Река Акчан

Спуск в долину реки Акчан. По мере спуска, из зоны альпийских лугов мы переместимся в зону хвойного леса. По дороге осмотрим «каменные замки» – удивительно сложенные камни причудливой формы. Брод реки Акчан. Ночевка на поляне в среднем течении реки Акчан. Костер, уют, хорошее настроение. Протяженность: пешком + вьючные лошади – 10 км.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.

10 день Перевал Конный

Возвращение в с. Мульта-Маральник. В последний день активной части нашего путешествия мы пройдем несложный перевал Конный. Если повезет, увидим табун полудиких коней. Прощальное фото Катунского хребта и спуск вдоль Черной речки в с. Мульта-Маральник. Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса. Баня. Прощальный вечер на базе. Протяженность: пешком + вьючные лошади – 14 км.

Питание: завтрак и обед – походная кухня, ужин – на базе.

Проживание: кемпинг.

11 день Отъезд

Завтрак. Сдача снаряжения. Свободное время: прогулки, покупка сувениров и алтайского меда. Обед. Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск. Протяженность: на авто – 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.

Питание: завтрак и обед – на базе, ужин – в дороге за свой счет.

12 день Окончание программы