Мои заказы

Лёгкое путешествие по Золотому кольцу Алтая, где включено всё

Тур, погружающий в нежность и красоту природы Алтайских гор
Лёгкое путешествие по Золотому кольцу Алтая, где включено всёФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Лёгкое путешествие по Золотому кольцу Алтая, где включено всёФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Лёгкое путешествие по Золотому кольцу Алтая, где включено всёФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тур, погружающий в нежность и красоту природы Алтайских гор.

Мы позаботились о Вашем удобстве - в программу включено всё: проживание в экологичных деревянных домиках на турбазах, трансфер до самых живописных уголков Алтая, вкусное и сбалансированное двухразовое питание, которое дарит силы для новых открытий.

Каждый день наполнен уникальной красотой природы и воздухом гор, а вечер - ощущениями уюта и спокойствия. Для Вас - неспешные прогулки по травянистым лугам и скалистым тропам, встречи с местной культурой и древней историей. Маршрут продуман так, чтобы каждый день был полон новых моментов, а пейзажи за окном не повторялись.

Программа тура по дням

1 день

Горы как на ладони

Встреча туристов: г. Барнаул, пр-т Ленина в 8:30; аэропорт г. Горно-Алтайск в 13:00 - 14:00. Обеды в программу тура не включены. Заезжаем в кафе в 14:00 - 15:00

__________________________________________________________________________________________________________

  • В этот день мы преодолеем большой путь на микроавтобусе: 380 километров от бескрайней равнины Алтайского края до скалистых гор республики Алтай. Первой нас встретит гора Бабырган и многоликий Камышлинский Водопад, к которому мы доберемся по лесной тропинке и пешеходному мостику через реку Катунь. Также успеем увидеть реку Сема, Семинский перевал и множество других природных объектов.

  • Первая ночь пройдет на турбазе Азулу, в бывшей столице республики Алтай - с. Онгудай.

Горы как на ладониГоры как на ладони
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Древний Алтай

  • День начнется с хорошего настроения, прохладного утреннего воздуха и питательного завтрака. Если Вы - вегетарианец или есть другие предпочтения в еде - предупредите меня заранее, учту все пожелания.

  • Сегодня мы покорим Перевал Чике Таман, загадаем желание у слияния великих рек Чуя и Катунь, послушаем древнюю историю о Каменном Воине, сфотографируем огромные Катунские Бомы и прогуляемся до Водопада Девичьи Слезы, где расскажу душевную легенду о брате, сестре и злобных Джунгарах.

  • Далее предлагаю стать еще ближе к древней истроии - перед нами петроглифы.

  • Также по пути посетим совершенно уникальное Гейзерное Озеро, дно которого меняет цвет и играет целой палитрой невероятных природных оттенков. Далее переместимсяв Курайскую Степь, увидим древние снежные горы, через которые отправимся на Марс, в неземные цветные пейзажи окаменелых 350 - 50 млн лет тому назад древних глин.

  • Вечером прибываем на турбазу.

    Ужин, баня, сладкий сон.

Древний АлтайДревний Алтай
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Большое путешествие

Сегодня нас разбудит пение птиц и аромат горячего кофе.

Цель дня - добраться до огромного каньона Чулышмана.

  • В пути посетим скалы - Красные Ворота - узкое ущелье в горах, которое пробила река Чибитка. Преодолеем самый высокий автомобильный Улаганский перевал, где открываются пейзажи снежных гор Курайского хребта и горных озер. Здесь же полюбуемся на прекраснейшее Озеро Киделю с пейзажами пиков хребта. Здесь мы прощаемся с сотовой связью на ближайшие два дня.

  • Далее перевал Кату Ярык, Долина Чулышман и восточный Алтай, который был собою уже тогда, когда на месте Чуйского тракта плескалось древнее море.

  • Спускаемся в долину по серпантину и оказываемся среди красивейших пейзажей планеты! При спуске в долину, посетим потрясающий Водопад Куркуре. Для этого пересечем Чулышман на катере и совершим легкий треккинг вдоль реки.

  • Завершаем день ночёвкой недалеко от Каменных грибов.

Большое путешествиеБольшое путешествие
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Знакомство с шаманом

  • После раннего завтрака отправляемся на катере через великую реку Чулышман. Не забудьте хорошенько подкрепиться и надеть удобную обувь, ведь мы отправляемся в треккинг к удивительным каменным грибам.

  • После обеда обычно есть пара часов свободного времени для отдыха и чистого наслаждения природой.

  • Ближе к закату нас будет ожидать Шаман - Кайчи в настоящем аиле, где мы сможем услышать Алтай - горловое пение с игрой на алтайском национальном инструменте - топшуур.

  • Водопад Учар посещаем по желанию, по погоде и Вашей готовности. Это доп. услуга, оплачивается отдельно. Каменистая тропа проходит по высокому склону. На тропе могут встретиться ядовитые змеи. Что ж, природа, но мы будем внимательны и осторожны.

  • Вечером идем в горячую алтайскую баню - отдыхать душой и телом.

Знакомство с шаманомЗнакомство с шаманом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Алтын-Кёль

  • Прохладное утро, теплый чай и вкусный завтрак с видом на скалы Чулышмана.

  • Ближе к полудню уже будем гулять босиком по песчаному берегу священного Телецкого озера. Его мы пересечем прогулкой на катере или на пароме с песчаного пляжа Кырсай, на юге озера до самого устья реки Бия, единственной вытекающей из него.

В конце апреля и начале мая на севере Телецкого озера может стоять лед и катера не ходить. Поэтому маршрут может измениться на 6 и 7 дни. Катер пойдет до Яйлю и с Яйлю до Артыбаша на микроавтобусе. Вместо сплава по Бии, если уровень реки будет низким, активность будет заменена.

Алтын-КёльАлтын-Кёль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Ближе к природе

Сегодня мы завтракаем на берегу реки Бия, под ароматными соснами на турбазе Исток.

  • Река шумит и манит нас в свои завораживающие воды. Сегодня нас ждет потрясающий легкий Сплав На Рафте по великой реке Бия с прохладными брызгами под горячим солнцем.

  • Во вторую часть дня мы отправляемся на прогулку по таежной тропинке к Водопаду На Третьей Речке. Ощущение, будто мы попали в сказочный лес. После прогулки по таинственному лесу до волшебного водопада, мы посетим Аил-Музей Алтайского Эпоса и быта, где под треск костра потомственная северная алтайка в национальном костюме и с бубном погрузит нас в атмосферу жизни местных народов.

В конце апреля и начале мая на севере Телецкого озера может стоять лед и катера не ходить около Артыбаша. Поэтому маршрут может измениться на 5 и 6 дни. Катер дойдет не до Артыбаша, а до поселка Яйлю, далее в Артыбаш на микроавтобусе. В этом есть плюс - побывать в Алтайском заповеднике. Также, если в следствии плохой погоды одна из активностей будет отменена поставщиком услуг, то она будет заменена другой активностью.

Ближе к природеБлиже к природе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Путь домой

Сегодня нас ждет путь домой, но прежде - кофе с тортиком на вершине горы под открытым небом!

  • Сегодня поднимемся на высоту 1380 метров - Вершину Горы Кокуя. Разумеется не пешком, но на кресельном подъемнике, и по погоде. Полюбуемся вершинами гор Алтая и поблагодарим Хана Алтая за путешествие.

Обращаю Ваше внимание: далеко не все наши туристы в турах желают подниматься на гору, поэтому подъем на подъемнике не входит в стоимость, это доп. услуга.

  • После горы мы вместе посетим сувенирные лавки - наверняка найдется что-то по душе для каждого туриста.

  • Дорога домой будет идти совсем близко с рекой Бией, по Телецкому тракту. Постепенно тайга перейдет в редколесье и даже голые горы. Если ты остановился в Горно-Алтайске и будешь отсюда улетать, завезем тебя в гостиницу.

  • Прибытие в Горно-Алтайск - около 18:00. В Барнаул прибудем около 21-22 часов вечера.

_____________________________________________________________________________________________________________

Спасибо за то, что были с нами! Пожалуйста, не забудьте оставить свой отзыв в моем профиле. Возможно, Вы вспомните об этом, когда Ваш самолет приземлится в родном городе:)

Путь домойПуть домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги заботливого гида на протяжении всего тура
  • Проживание на турбазе в домиках с удобствами или без
  • Сбалансированное двухразовое питание с учетом пожеланий, предпочтений и аллергических реакций. Готовится гидом или заказывается в кафе
  • Транспорт: микроавтобус от 7 до 20 мест с опытным водителем Уазы к Марсианским горам Трансфер на Пазе по долине реки Чулышман
  • Переправа на катере или пароме через Телецкое озеро через реку Чулышман на водопад Куркуре через Чулышман до Каменных грибов
  • Все экскурсии, билеты, входы, посещения, рекреационные сборы
  • Посещение аила с горловым пением от шамана-кайчи
  • Сплав на рафте по Бии
  • Баня
  • Помощь с подбором авиа/жд билетов
  • Помощь с бронированием гостиниц вне программы
  • Служба поддержки в туре и общий чат группы
Что не входит в цену
  • Страховка (можно преобрести дополнительно)
  • Авиабилеты
  • Сувениры
  • Дополнительные активности
  • Обеденные перекусы
Пожелания к путешественнику

  • Уважаемые туристы, очень важно прочесть презентацию тура, которую я отправлю Вам в личные сообщения. В ней можно найти ответы на любые вопросы и подробное описание маршрута. Презентация может не открываться в мобильном приложении. Пожалуйста, войдите на сайт через компьютер.

  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату.

  • Если у Вас есть ограничения по питанию или здоровью - обязательно сообщите об этом при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Организатор заботливых туров на Алтай. Меня зовут Елена, и я — организатор туров в компании с более чем 10-летним опытом качественной работы на Алтае. Моя главная задача — окружить каждого путешественника
читать дальшеуменьшить

вниманием и заботой, чтобы отдых приносил только радость и умиротворение. В моих турах вы сможете полностью погрузиться в природную красоту гор Алтая, наслаждаясь каждым моментом без лишних забот и хлопот. Мы заранее продумываем все детали, а команда профессионалов берёт на себя решение всех возникающих вопросов и трудностей. Это позволяет вам отдыхать свободно и комфортно, наполняясь энергией и вдохновением.

Тур входит в следующие категории Барнаула

Похожие туры на «Лёгкое путешествие по Золотому кольцу Алтая, где включено всё»

Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
На машине
7 дней
-
10%
19 отзывов
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
14 июн в 08:30
28 июн в 08:30
75 510 ₽83 900 ₽ за человека
Главное на Чуйском тракте с отдыхом на базе и релаксом в баньке. Всё включено
На машине
4 дня
3 отзыва
Главное на Чуйском тракте с отдыхом на базе и релаксом в баньке. Всё включено
Прогуляться до озёр и древностей, полюбоваться видами с перевалов и насладиться пикником на природе
Начало: Барнаул, аэропорт, 7:30 или ж/д вокзал, 8:30. Такж...
21 июн в 08:00
5 июл в 08:00
55 990 ₽ за человека
Тур «всё включено» на Алтай: главные локации, моторафтинг и лёгкий треккинг
На машине
Сплавы и рафтинг
4 дня
1 отзыв
Тур «всё включено» на Алтай: главные локации, моторафтинг и лёгкий треккинг
Пройти по Катуни к Камышлинскому водопаду, посетить долину Горных духов и побывать на острове Патмос
Начало: Ж/д вокзал Барнаула, 7:30; аэропорт Барнаула, 8:30...
18 июн в 08:00
2 июл в 08:00
59 990 ₽ за человека
Золотое кольцо Алтая
На автобусе
6.5 дней
8 отзывов
Золотое кольцо Алтая
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
76 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Барнауле
Все туры из Барнаула
-11%
89 900 ₽
от 79 900 ₽ за человека