Описание тура
Тур, погружающий в нежность и красоту природы Алтайских гор.
Мы позаботились о Вашем удобстве - в программу включено всё: проживание в экологичных деревянных домиках на турбазах, трансфер до самых живописных уголков Алтая, вкусное и сбалансированное двухразовое питание, которое дарит силы для новых открытий.
Каждый день наполнен уникальной красотой природы и воздухом гор, а вечер - ощущениями уюта и спокойствия. Для Вас - неспешные прогулки по травянистым лугам и скалистым тропам, встречи с местной культурой и древней историей. Маршрут продуман так, чтобы каждый день был полон новых моментов, а пейзажи за окном не повторялись.
Программа тура по дням
Горы как на ладони
Встреча туристов: г. Барнаул, пр-т Ленина в 8:30; аэропорт г. Горно-Алтайск в 13:00 - 14:00. Обеды в программу тура не включены. Заезжаем в кафе в 14:00 - 15:00
В этот день мы преодолеем большой путь на микроавтобусе: 380 километров от бескрайней равнины Алтайского края до скалистых гор республики Алтай. Первой нас встретит гора Бабырган и многоликий Камышлинский Водопад, к которому мы доберемся по лесной тропинке и пешеходному мостику через реку Катунь. Также успеем увидеть реку Сема, Семинский перевал и множество других природных объектов.
Первая ночь пройдет на турбазе Азулу, в бывшей столице республики Алтай - с. Онгудай.
Древний Алтай
День начнется с хорошего настроения, прохладного утреннего воздуха и питательного завтрака. Если Вы - вегетарианец или есть другие предпочтения в еде - предупредите меня заранее, учту все пожелания.
Сегодня мы покорим Перевал Чике Таман, загадаем желание у слияния великих рек Чуя и Катунь, послушаем древнюю историю о Каменном Воине, сфотографируем огромные Катунские Бомы и прогуляемся до Водопада Девичьи Слезы, где расскажу душевную легенду о брате, сестре и злобных Джунгарах.
Далее предлагаю стать еще ближе к древней истроии - перед нами петроглифы.
Также по пути посетим совершенно уникальное Гейзерное Озеро, дно которого меняет цвет и играет целой палитрой невероятных природных оттенков. Далее переместимсяв Курайскую Степь, увидим древние снежные горы, через которые отправимся на Марс, в неземные цветные пейзажи окаменелых 350 - 50 млн лет тому назад древних глин.
Вечером прибываем на турбазу.
Ужин, баня, сладкий сон.
Большое путешествие
Сегодня нас разбудит пение птиц и аромат горячего кофе.
Цель дня - добраться до огромного каньона Чулышмана.
В пути посетим скалы - Красные Ворота - узкое ущелье в горах, которое пробила река Чибитка. Преодолеем самый высокий автомобильный Улаганский перевал, где открываются пейзажи снежных гор Курайского хребта и горных озер. Здесь же полюбуемся на прекраснейшее Озеро Киделю с пейзажами пиков хребта. Здесь мы прощаемся с сотовой связью на ближайшие два дня.
Далее перевал Кату Ярык, Долина Чулышман и восточный Алтай, который был собою уже тогда, когда на месте Чуйского тракта плескалось древнее море.
Спускаемся в долину по серпантину и оказываемся среди красивейших пейзажей планеты! При спуске в долину, посетим потрясающий Водопад Куркуре. Для этого пересечем Чулышман на катере и совершим легкий треккинг вдоль реки.
Завершаем день ночёвкой недалеко от Каменных грибов.
Знакомство с шаманом
После раннего завтрака отправляемся на катере через великую реку Чулышман. Не забудьте хорошенько подкрепиться и надеть удобную обувь, ведь мы отправляемся в треккинг к удивительным каменным грибам.
После обеда обычно есть пара часов свободного времени для отдыха и чистого наслаждения природой.
Ближе к закату нас будет ожидать Шаман - Кайчи в настоящем аиле, где мы сможем услышать Алтай - горловое пение с игрой на алтайском национальном инструменте - топшуур.
Водопад Учар посещаем по желанию, по погоде и Вашей готовности. Это доп. услуга, оплачивается отдельно. Каменистая тропа проходит по высокому склону. На тропе могут встретиться ядовитые змеи. Что ж, природа, но мы будем внимательны и осторожны.
Вечером идем в горячую алтайскую баню - отдыхать душой и телом.
Алтын-Кёль
Прохладное утро, теплый чай и вкусный завтрак с видом на скалы Чулышмана.
Ближе к полудню уже будем гулять босиком по песчаному берегу священного Телецкого озера. Его мы пересечем прогулкой на катере или на пароме с песчаного пляжа Кырсай, на юге озера до самого устья реки Бия, единственной вытекающей из него.
В конце апреля и начале мая на севере Телецкого озера может стоять лед и катера не ходить. Поэтому маршрут может измениться на 6 и 7 дни. Катер пойдет до Яйлю и с Яйлю до Артыбаша на микроавтобусе. Вместо сплава по Бии, если уровень реки будет низким, активность будет заменена.
Ближе к природе
Сегодня мы завтракаем на берегу реки Бия, под ароматными соснами на турбазе Исток.
Река шумит и манит нас в свои завораживающие воды. Сегодня нас ждет потрясающий легкий Сплав На Рафте по великой реке Бия с прохладными брызгами под горячим солнцем.
Во вторую часть дня мы отправляемся на прогулку по таежной тропинке к Водопаду На Третьей Речке. Ощущение, будто мы попали в сказочный лес. После прогулки по таинственному лесу до волшебного водопада, мы посетим Аил-Музей Алтайского Эпоса и быта, где под треск костра потомственная северная алтайка в национальном костюме и с бубном погрузит нас в атмосферу жизни местных народов.
В конце апреля и начале мая на севере Телецкого озера может стоять лед и катера не ходить около Артыбаша. Поэтому маршрут может измениться на 5 и 6 дни. Катер дойдет не до Артыбаша, а до поселка Яйлю, далее в Артыбаш на микроавтобусе. В этом есть плюс - побывать в Алтайском заповеднике. Также, если в следствии плохой погоды одна из активностей будет отменена поставщиком услуг, то она будет заменена другой активностью.
Путь домой
Сегодня нас ждет путь домой, но прежде - кофе с тортиком на вершине горы под открытым небом!
Сегодня поднимемся на высоту 1380 метров - Вершину Горы Кокуя. Разумеется не пешком, но на кресельном подъемнике, и по погоде. Полюбуемся вершинами гор Алтая и поблагодарим Хана Алтая за путешествие.
Обращаю Ваше внимание: далеко не все наши туристы в турах желают подниматься на гору, поэтому подъем на подъемнике не входит в стоимость, это доп. услуга.
После горы мы вместе посетим сувенирные лавки - наверняка найдется что-то по душе для каждого туриста.
Дорога домой будет идти совсем близко с рекой Бией, по Телецкому тракту. Постепенно тайга перейдет в редколесье и даже голые горы. Если ты остановился в Горно-Алтайске и будешь отсюда улетать, завезем тебя в гостиницу.
Прибытие в Горно-Алтайск - около 18:00. В Барнаул прибудем около 21-22 часов вечера.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги заботливого гида на протяжении всего тура
- Проживание на турбазе в домиках с удобствами или без
- Сбалансированное двухразовое питание с учетом пожеланий, предпочтений и аллергических реакций. Готовится гидом или заказывается в кафе
- Транспорт: микроавтобус от 7 до 20 мест с опытным водителем Уазы к Марсианским горам Трансфер на Пазе по долине реки Чулышман
- Переправа на катере или пароме через Телецкое озеро через реку Чулышман на водопад Куркуре через Чулышман до Каменных грибов
- Все экскурсии, билеты, входы, посещения, рекреационные сборы
- Посещение аила с горловым пением от шамана-кайчи
- Сплав на рафте по Бии
- Баня
- Помощь с подбором авиа/жд билетов
- Помощь с бронированием гостиниц вне программы
- Служба поддержки в туре и общий чат группы
Что не входит в цену
- Страховка (можно преобрести дополнительно)
- Авиабилеты
- Сувениры
- Дополнительные активности
- Обеденные перекусы
Пожелания к путешественнику
Уважаемые туристы, очень важно прочесть презентацию тура, которую я отправлю Вам в личные сообщения. В ней можно найти ответы на любые вопросы и подробное описание маршрута. Презентация может не открываться в мобильном приложении. Пожалуйста, войдите на сайт через компьютер.
Для бронирования тура необходимо внести предоплату.
Если у Вас есть ограничения по питанию или здоровью - обязательно сообщите об этом при бронировании.