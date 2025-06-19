Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Прогулка без маршрута по Белгороду с мистиком и социологом. Вы сами выбираете путь, а гид расскажет о мифах и легендах города
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Начало: У филармонии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Белгород - история и легенды
Погрузитесь в историю Белгорода, раскрывая его секреты и легенды. Узнайте, как герб города связан с львом и что скрывает Соборная площадь
Начало: На улице Вокзальная, 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия19 июня 2025Было интересно пообщаться, активная экскурсия, хорошо, что есть общение, а не монолог, для меня мало времени, хочется больше. Скорее всего еще раз пойдем.
- ССветлана14 октября 2023При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
- ААлена24 февраля 2023Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!
- ААлександра31 января 2023Отлично погуляли).
- ИИрина27 мая 2022Интересная экскурсия, необычный подход к организации, гид с отличной эрудицией. Провела время очень интересно и познавательно.
- ССветлана28 августа 2021Необычный подход к обычной экскурсии! Рекомендую всем, кто не любит когда «засыпают» цифрами!!!
- ССергей8 августа 2021Очень интересная и необычная экскурсия! Три часа пролетели как один миг!
- ААнна20 июня 2021Нам очень понравилось как Алексей провел экскурию. Было очень интересно. Мы обсуждали таинственный, сверхъестественный мир и в возможность непосредственного общения
- ААлександр28 мая 2021Экскурсия пролетела незаметно, в том формате, который мне был интересен. Алексей умеет с улыбкой и огоньком в глазах улавливать интерес
