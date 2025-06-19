Ю Юлия Мистический Белгород, или В поисках невидимого города Было интересно пообщаться, активная экскурсия, хорошо, что есть общение, а не монолог, для меня мало времени, хочется больше. Скорее всего еще раз пойдем.

С Светлана При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.

А Алена Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!

А Александра Отлично погуляли).

И Ирина Интересная экскурсия, необычный подход к организации, гид с отличной эрудицией. Провела время очень интересно и познавательно.

С Светлана Необычный подход к обычной экскурсии! Рекомендую всем, кто не любит когда «засыпают» цифрами!!!

С Сергей Очень интересная и необычная экскурсия! Три часа пролетели как один миг!

А Анна Нам очень понравилось как Алексей провел экскурию. Было очень интересно. Мы обсуждали таинственный, сверхъестественный мир и в возможность непосредственного общения с ним. И еще он показал нам ту часть Белгорода, до которой мы бы не дошли сами. Спасибо за проведенное время.