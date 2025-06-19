Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Белгороде, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка без маршрута по Белгороду с мистиком и социологом. Вы сами выбираете путь, а гид расскажет о мифах и легендах города
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом
На машине
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Начало: У филармонии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3900 ₽ за всё до 4 чел.
Белгород - история и легенды
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в историю Белгорода, раскрывая его секреты и легенды. Узнайте, как герб города связан с львом и что скрывает Соборная площадь
Начало: На улице Вокзальная, 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    19 июня 2025
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Было интересно пообщаться, активная экскурсия, хорошо, что есть общение, а не монолог, для меня мало времени, хочется больше. Скорее всего еще раз пойдем.
  • С
    Светлана
    14 октября 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
  • А
    Алена
    24 февраля 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!
  • А
    Александра
    31 января 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Отлично погуляли).
  • И
    Ирина
    27 мая 2022
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Интересная экскурсия, необычный подход к организации, гид с отличной эрудицией. Провела время очень интересно и познавательно.
  • С
    Светлана
    28 августа 2021
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Необычный подход к обычной экскурсии! Рекомендую всем, кто не любит когда «засыпают» цифрами!!!
  • С
    Сергей
    8 августа 2021
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Очень интересная и необычная экскурсия! Три часа пролетели как один миг!
  • А
    Анна
    20 июня 2021
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Нам очень понравилось как Алексей провел экскурию. Было очень интересно. Мы обсуждали таинственный, сверхъестественный мир и в возможность непосредственного общения
    с ним. И еще он показал нам ту часть Белгорода, до которой мы бы не дошли сами. Спасибо за проведенное время.

  • А
    Александр
    28 мая 2021
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Экскурсия пролетела незаметно, в том формате, который мне был интересен. Алексей умеет с улыбкой и огоньком в глазах улавливать интерес
    слушателя и превращать свой ответ в увлекательную историю. Стильное, немного мистическое кафе "Нора" в конце экскурсии с интересным разговором стало приятным бонусом и возможностью релакса после многогранного интеллектуального общения. Благодарю, Алексей, за экскурсию и ссылки на интересующие меня темы, которые ты прислал! Ирина

