Дина проводит ещё 1 экскурсию

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Битва под Прохоровкой

17 февраля 1971 года во время визита в Прохоровку маршала Ротмистрова П. А. возникла идея увековечить память о погибших героях Курской битвы. Вы увидите Звонницу, Храм Святых Апостолов Петра и Павла, ротонду Колокол единения трёх братских народов и композицию «Таран». Я расскажу о ходе сражения и целях, которые преследовали русская и немецкая армии на данном этапе, поделюсь историями о великих полководцах и подвиге старшего лейтенанта П. И. Шпетного. И вы поймете, почему битва под Прохоровкой была переломным моментом в истории 📖 Второй Мировой Войны.

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