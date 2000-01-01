Дина проводит ещё 1 экскурсию

Битва под Прохоровкой 17 февраля 1971 года во время визита в Прохоровку маршала Ротмистрова П. А. возникла идея увековечить память о погибших героях Курской битвы. Вы увидите Звонницу, Храм Святых Апостолов Петра и Павла, ротонду Колокол единения трёх братских народов и композицию «Таран». Я расскажу о ходе сражения и целях, которые преследовали русская и немецкая армии на данном этапе, поделюсь историями о великих полководцах и подвиге старшего лейтенанта П. И. Шпетного. И вы поймете, почему битва под Прохоровкой была переломным моментом в истории 📖 Второй Мировой Войны.
Организационные детали
Для желающих вплотную прикоснуться к истории на территории работает танкодром, а также открыты три музея (билеты оплачиваются дополнительно). Кроме того, если захотите, вы сможете после экскурсии 🧭 отведать солдатскую кашу под песни военных лет.
Аренда автомобиля на день оплачивается дополнительно (2000 руб. )
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Дина, я живу в Белгороде 20 лет. Люблю путешествовать, познавать новое, общаться с людьми и дарить новые эмоции и хорошее настроение. Радуюсь, когда все вокруг счастливы. Надеюсь на скорую встречу с вами!