Дина проводит ещё 1 экскурсию

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Белгород сквозь годы войны

Посетить заповедник Прохоровское поле и узнать историю крупнейшего танкового сражения

Дина
Дина – Гид из Белгорода
Музей-заповедник Прохоровское поле — это третье ратное поле России после Куликова и Бородинского.

12 июля 1943 года навсегда вошло в память белгородцев, ведь в этот день здесь «броня к броне» встретились 1200 танков и самоходных орудий.

На экскурсии 🧭 вы узнаете, как проходило сражение, кто одержал победу и какие цели преследовали обе армии.
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Белгород сквозь годы войны
Белгород сквозь годы войны

Что вас ожидает

Битва под Прохоровкой
17 февраля 1971 года во время визита в Прохоровку маршала Ротмистрова П. А. возникла идея увековечить память о погибших героях Курской битвы. Вы увидите Звонницу, Храм Святых Апостолов Петра и Павла, ротонду Колокол единения трёх братских народов и композицию «Таран». Я расскажу о ходе сражения и целях, которые преследовали русская и немецкая армии на данном этапе, поделюсь историями о великих полководцах и подвиге старшего лейтенанта П. И. Шпетного. И вы поймете, почему битва под Прохоровкой была переломным моментом в истории 📖 Второй Мировой Войны.

Организационные детали

  • Для желающих вплотную прикоснуться к истории на территории работает танкодром, а также открыты три музея (билеты оплачиваются дополнительно). Кроме того, если захотите, вы сможете после экскурсии 🧭 отведать солдатскую кашу под песни военных лет.
  • Аренда автомобиля на день оплачивается дополнительно (2000 руб. )
Белгород сквозь годы войны
Белгород сквозь годы войны
Белгород сквозь годы войны
Белгород сквозь годы войны
Белгород сквозь годы войны
Белгород сквозь годы войны
Белгород сквозь годы войны
Белгород сквозь годы войны
Белгород сквозь годы войны
Белгород сквозь годы войны
Белгород сквозь годы войны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дина
Дина
Добрый день! Меня зовут Дина, я живу в Белгороде 20 лет. Люблю путешествовать, познавать новое, общаться с людьми и дарить новые эмоции и хорошее настроение. Радуюсь, когда все вокруг счастливы. Надеюсь на скорую встречу с вами!
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Дина проводит ещё 1 экскурсию

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