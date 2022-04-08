Поход-прогулка в лесном Массиве Белгорода

Поход-прогулка в лесном Массиве Белгорода
Поход-прогулка в лесном Массиве Белгорода
Поход-прогулка в лесном Массиве Белгорода

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка на реку Северский Донец
  • Гора Меловая
  • Вело-лыже-роллерную трассу
  • Сосновый лес
  • Тропы и природу в ярком лесопарке города Белгород
Детско-родительский поход для родителей и детей от 3 до 16 лет.
Приобретение жизненно-важных навыков поведения на природе. Активный отдых на природе и получение новых знаний и навыков.

Маршрут составляет 5-7 км.

Базовые навыки безопасности и поведения в лесу. Горячий чай, приятная беседа, возможность руками использовать туристическое снаряжение. Подвижные и развивающие игры.
Маршрут разработан для разновозрастных групп. Особой подготовки не требует.
Открываются прекрасные виды на реку.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-инструктора
  • Необходимое снаряжение для проведения обучающих мероприятий
Что не входит
  • Каждый участник берёт с собой лёгкий перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: город Белгород, остановка «Лыже-роллерная трасса»
Завершение: Белгород, остановка «Лыже-роллерная трасса»
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно по договорённости в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Быть одетым по погоде и для выходов на природу.
  • Обуви и одежду, которую не жалко испачкать
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно по договорённости в 11:00

Еще несколько похожих предложений в Белгороде

Пройдёмся по старому Белгороду
2 часа
Индивидуальная
Виктория
Нет отзывов
Пройдёмся по старому Белгороду
Предлагаем вам отправиться с нами в пешеходную экскурсию по историческому центру Белгорода
2 700 за 1-20 чел.
Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте
2 часа
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте
Во время обзорной экскурсии по Белгороду вы откроете для себя основные достопримечательности и знаковые места города
от 4 500 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Белгороду с посещением диорамы «Огненная дуга»
3 часа
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Белгороду с посещением диорамы «Огненная дуга»
Почувствовать атмосферу Белгорода поможет обзорная пешеходная экскурсия
от 5 500 за 1-10 чел.
К «сердцу» Белгорода - атмосферная пешеходная экскурсия по центру
2 часа
Индивидуальная
Дина
Нет отзывов
К «сердцу» Белгорода - атмосферная пешеходная экскурсия по центру
Самобытный Белгород - город, сочетающий в себе архитектуру старины и современные стеклянные здания
3 000 за 1-5 чел.
Влюбиться в Белгород за один день
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Дина
4.9
15 отзывов
Влюбиться в Белгород за один день
Познакомиться с «визитными карточками» города на дружеской авто-пешеходной экскурсии
5 200 за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Белгород
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Виктория
5
5 отзывов
Знакомьтесь, Белгород
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
2 000 за 1-10 чел.
Мистический Белгород, или в поисках невидимого города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
5
4 отзыва
Мистический Белгород, или в поисках невидимого города
Самая странная и захватывающая экскурсия из возможных в этом городе
2 000 за 1-4 чел.
Белгород - история и легенды
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
4.9
50 отзывов
Белгород - история и легенды
Обзорная экскурсия по главной улице «города первого салюта»
2 000 за 1-10 чел.
Теплая встреча с Белгородом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
Теплая встреча с Белгородом
Осмотреть знаковые места, услышать истории очаровательного городка и влюбиться в него
2 500 за 1-10 чел.
Белгород сквозь годы войны
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Дина
5
5 отзывов
Белгород сквозь годы войны
Посетить заповедник Прохоровское поле и узнать историю крупнейшего танкового сражения
5 200 за 1-4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
2 часа
Индивидуальная
Гиды
5
2 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
от 4 000 за 1-10 чел.
Третье ратное поле России: По Прохоровским местам
5 часов
Индивидуальная
Дина
Нет отзывов
Третье ратное поле России: По Прохоровским местам
Невозможно быть в Белгороде и не посетить Прохоровку - уникальный комплекс посвящён великому танковому Прохоровскому
5 200 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Белгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Белгороде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ