Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Мы проедем 700 километров по старому и новому Чуйскому тракту. Эта дорога переходит из одной климатической зоны в другую и удивляет в каждое время года. Я расскажу вам об Алтае: его народе, культуре, религии, флоре и фауне. Вы проникнетесь местной историей, увидите древние петроглифы и насладитесь природой.