Мы проедем 700 километров по старому и новому Чуйскому тракту. Эта дорога переходит из одной климатической зоны в другую и удивляет в каждое время года. Я расскажу вам об Алтае: его народе, культуре, религии, флоре и фауне. Вы проникнетесь местной историей, увидите древние петроглифы и насладитесь природой.
Описание экскурсии
- Семинский перевал — рубеж Северного и Центрального Алтая на высоте более 1700 метров над уровнем моря.
- Перевал Чике-Таман — серпантин с живописным видом.
- Ильгуменский порог на кордоне Кур-Кечу — Катунь во всей своей красе и мощи.
- Ининский (Цаплинский) мост — первый в мире двухцепной вантовый мост.
- Чуй-Оозы — здесь сливаются Катунь и Чуя, образуя чёткий водораздел.
- Калбак-Таш — урочище с наибольшим количеством знаков и рисунков на Алтае.
- Ининские колонны — эти столбы ветер и вода вытесали из песчаных скал.
Вы узнаете:
- почему на Алтае разноцветные реки.
- что такое Катунские террасы.
- чем на Алтае может удивить каждый из сезонов.
Организационные детали
- Ограничений по физической подготовке нет. Рекомендуемый возраст участников — от 7 лет.
- Экскурсия проходит на автомобилях Toyota Vellfire или Nissan X-Trail, есть детские кресла.
- Поездку можно организовать из Манжерока или другого города (обсудите это в переписке с гидом).
Дополнительные расходы
- Отдельно оплачивается вход к наскальным рисункам — 300 ₽ с человека, вход на Кур-Кечу — 50 ₽ с человека.
- Обед в кафе по желанию.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Белокурихе
Провёл экскурсии для 199 туристов
Привет, я Виктор! Живу на Алтае. Я инструктор детско-юношеского туризма и многократный призёр международного фестиваля «Большой Алтай». Организую запоминающиеся путешествия. Туризмом увлёкся со школы: походы, сплавы, альпинизм, турслёты. С 2015 года оставил спортивный туризм и начал организовывать и проводить коммерческие путешествия. Моя специализация — горный туризм, спелеотуризм, пеший туризм, комбинированные маршруты, автотуры. В путешествиях интересует природа, нетронутая цивилизацией.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
10 сен 2025
Красивые виды, удобный автомобиль, познавательно и интересно.
О
Ольга
9 сен 2025
Антон отличный рассказчик и аккуратный водитель, с ним ехать надо не страшно. А Чуйский тракт очень впечатляет. Всем рекомендую!
Д
Дарья
23 июл 2025
Маршрут прекрасный, невероятная красота по всему маршруту. Гид Антон очень деликатный, комфортный, надежный. По дороге вкусная еда в местных кафе.
