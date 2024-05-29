Экскурсии по Белокурихе на машине с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «На машине» в Белокурихе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка к скалам «Четыре брата»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Прогулка к скалам «Четыре брата»
Перезагрузиться в окружении дивной природы и открыть предания каменных исполинов
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Автотур к Белокурихе-2
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Автотур к Белокурихе-2
Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 4 чел.
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Свернуть в сторону от популярных туристических маршрутов и увидеть первозданную природу Алтая
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
18 000 за всё до 3 чел.
Каскад Шинокских водопадов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Каскад Шинокских водопадов
Насладиться пешим однодневным походом и единением с природой
Начало: В удобном для вас месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Прогулка к скалам «Четыре брата»
    Супер позитивный гид! Место волшебное!
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Добрый день! Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виталию! Это эрудированный, знающий и очень порядочный человек! Очень красивая и интересная
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    экскурсия! Несмотря на то, что она рассчитана на целый день, мы почти не устали - так было захватывающе! За один день мы объяли необъятное! Посетили все, что планировали. Какая же красота кругом - смотреть-ненасмотреться! Виталий очень вежливый и хороший человек. На мотолодке поддерживал меня как мог)) - морально и физически (мне было страшновато)). Катунь - красавица даже в мае! Представить не могу, как она красива осенью, когда становится бирюзовой. . Теперь это еще один из пунктов нашего плана - Алтай осенью. . Еще хочу добавить, что Виталий очень уверенно и аккуратно водит машину - нам было спокойно и комфортно с ним. Огромное спасибо еще раз! Очень надеюсь на встречу осенью!

  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Автотур к Белокурихе-2
    Автотур к Белокурихе-2 удался! Вождение машины по серпантину было аккуратным,но успели посмотреть все локации и уложиться по времени. Я довольна,увидела ВСЁ,что планировала до поездки.,узнала много новых интересных фактов… Спасибо,Виталий!
  • Г
    Галина
    9 апреля 2024
    Прогулка к скалам «Четыре брата»
    Прекрасная прогулка. Интересно было посмотреть и послушать. Всем рекомендуем сходить по этому маршруту с этим Экскурсоводом. Мы в восторге
  • С
    Семён
    28 февраля 2024
    Автотур к Белокурихе-2
    Отличная экскурсия! Насыщенная, идеальная по продолжительности (не коротко и не затянуто), с хорошим балансом природных видов и мест «под крышей». Виталий
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    замечательный гид: превосходная речь, хорошо подобранный материал рассказов. Видно, что он любит родной край и с удовольствием делится знаниями о нем. Отдельно отметим его водительские навыки: по заснеженному серпантину Виталий ехал максимально внимательно и осторожно. Мы были с двухлетним ребенком, это было очень важно.

  • т
    татьяна
    16 января 2024
    Автотур к Белокурихе-2
    Огромное спасибо за очень интересную экскурсию. Великолепный гид, Получили массу положительные эмоций.
  • N
    Natalya
    12 января 2024
    Прогулка к скалам «Четыре брата»
    Отличная легкая экскурсия! Гуляли по лесу, любовались красотами,кормили птиц,слушали увлекательные рассказы нашего замечательного гида Виталия! Спасибо! Обязательно вернемся к вам еще, так как осталось много красивых мест в Белокурихе,где хочется побывать!

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка к скалам «Четыре брата»
  2. Автотур к Белокурихе-2
  3. Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
  4. Каскад Шинокских водопадов
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в июне 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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