Что вас ожидает

Ткацкий мастер-класс

В нашем доме вы рассмотрите русскую печь, мельницы с каменными жерновами и станок, за которым вам откроются секреты ткачества. Во время мастер-класса мы расскажем об основных ткацких техниках и приёмах, символике и материалах. А затем вы самостоятельно сможете соткать аутентичный сувенир — браслет, пояс или куколку.

Ремесленный хлеб из русской печи

После знакомства с ткачеством приступим к приготовлению блинов — в процессе вы узнаете, какой путь проходит мука от пшеничного зерна до готового блюда. А следом перейдем к хлебопечению (опару подготовим заранее): под нашим руководством вы своими руками приготовите ароматную буханку хлеба, которую заберете с собой.

Обед на скатерти-самобранке.

После практических занятий самое время перекусить за душевной беседой. Перед вами, как по волшебству, окажутся ароматный бездрожжевой хлеб из печи, блинчики с душистым чаем, молоко ручной дойки и фермеские продукты. А основным блюдом будет каша «из топора» или запечённая с грибами картошечка.

Организационные детали