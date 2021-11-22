Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед

Испечь хлеб и блины своими руками, сесть за ткацкий станок и попробовать «кашу из топора»

Деревенский быт, ароматный хлеб из печки, настоящий ткацкий станок и пейзажи Алтая за окном: вас ждет душевное погружение в мир русских ремесел.

Мы радушно встретим вас в доме в окрестностях Белокурихи — раскроем секреты ткачества и хлебопечения, угостим обедом со скатерти-самобранки.

А с собой вы увезете браслет и буханку хлеба, сделанные своими руками.
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Ткацкий мастер-класс

В нашем доме вы рассмотрите русскую печь, мельницы с каменными жерновами и станок, за которым вам откроются секреты ткачества. Во время мастер-класса мы расскажем об основных ткацких техниках и приёмах, символике и материалах. А затем вы самостоятельно сможете соткать аутентичный сувенир — браслет, пояс или куколку.

Ремесленный хлеб из русской печи

После знакомства с ткачеством приступим к приготовлению блинов — в процессе вы узнаете, какой путь проходит мука от пшеничного зерна до готового блюда. А следом перейдем к хлебопечению (опару подготовим заранее): под нашим руководством вы своими руками приготовите ароматную буханку хлеба, которую заберете с собой.

Обед на скатерти-самобранке.

После практических занятий самое время перекусить за душевной беседой. Перед вами, как по волшебству, окажутся ароматный бездрожжевой хлеб из печи, блинчики с душистым чаем, молоко ручной дойки и фермеские продукты. А основным блюдом будет каша «из топора» или запечённая с грибами картошечка.

Организационные детали

  • Наш дом, где проходит программа, находится в селе Старобелокуриха, в 7 км от Белокурихи (такси будет стоить около 300 руб. )
  • В стоимость включены все мастер-классы, дегустации и обед
  • Дополнительно можно приобрести с собой ткацкие сувениры, хлеб и блины (по предварительной договоренности)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Старобелокуриха
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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