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экскурсия! Несмотря на то, что она рассчитана на целый день, мы почти не устали - так было захватывающе! За один день мы объяли необъятное! Посетили все, что планировали. Какая же красота кругом - смотреть-ненасмотреться! Виталий очень вежливый и хороший человек. На мотолодке поддерживал меня как мог)) - морально и физически (мне было страшновато)). Катунь - красавица даже в мае! Представить не могу, как она красива осенью, когда становится бирюзовой. . Теперь это еще один из пунктов нашего плана - Алтай осенью. . Еще хочу добавить, что Виталий очень уверенно и аккуратно водит машину - нам было спокойно и комфортно с ним. Огромное спасибо еще раз! Очень надеюсь на встречу осенью!