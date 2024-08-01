Экскурсии на 1 день в Белокурихе

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Белокурихе, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
На машине
6 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Бирюксинскому перевалу с панорамой на Алтай
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по долине реки Катунь! Вас ждут уникальные достопримечательности и живописные виды Алтая
Начало: У вашего отеля
18 авг в 08:30
19 авг в 08:30
18 000 за всё до 3 чел.
К острову Патмос в Чемале и реке Катунь
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
К острову Патмос в Чемале и реке Катунь: индивидуальная экскурсия из Белокурихи
Путешествие из Белокурихи в Чемал: долина реки Катунь, остров Патмос и церковь Иоанна Богослова. Насладитесь красотами Алтая и узнайте его историю
Начало: Любое удобное для вам место в границах Белокурихи
9 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Каскад Шинокских водопадов
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия на Каскад Шинокских водопадов с посещением Денисовой пещеры
Путешествие к Шинокским водопадам и Денисовой пещере: откройте для себя древнюю историю и природные красоты Алтая
Начало: В удобном для вас месте
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 15 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    1 августа 2024
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Превосходная экскурсия! Виталий и рассказал много интересного, и провез по местам, которые были нам более интересны, чем указанные в списке экскурсии
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    - огромное спасибо за гибкость. Посмотрели и сплавились по Катуни, зацепив пороги (выбрали дальний маршрут), заехали в экстрим-парк, посетили Манжерок и узнали много интересной информации и о Белокурихе, и о Чуйском тракте, и о самом Алтае.

    Превосходная экскурсия!Превосходная экскурсия!Превосходная экскурсия!Превосходная экскурсия!Превосходная экскурсия!Превосходная экскурсия!Превосходная экскурсия!
  • С
    Сергей
    1 августа 2024
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    На мой взгляд, впечатление от экскурсии окажется великолепным, если к красотам природы умело добавить исторические, географические, медицинские, а, порой, и
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    личные истории. Виталию это удалось в полной мере. Рассказы о происхождении названий мест, где мы побывали или мимо которых мы проезжали (его пионерский лагерь, Коршуновские пруды и т. д.), грамотные сравнения "что было - что стало". Запомнились его рассуждения о важности равновесия в природе на конкретных примерах (судьба некоторых рек, озер, пастбищ). Добавили приятных впечатлений музыкальные моменты: записи песни Евдокимова, местный и монгольский рок,"любовно-трагическая" песня про Чуйский тракт. Виталий не только умело и интересно рассказывает, он отлично общается и на общечеловеческие темы, умеет слушать.

  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Были в мае на экскурсии, всё прошло отлично! Гид очень хороший, пунктуальный, внимательный, интересный и делает красивые фотографии! Целый день пролетел насыщенно и познавательно. В следующий раз будем обращаться не раз и будем рекомендовать! Спасибо!! 🤗
    Были в мае на экскурсии, всё прошло отлично! Гид очень хороший, пунктуальный, внимательный, интересный и делаетБыли в мае на экскурсии, всё прошло отлично! Гид очень хороший, пунктуальный, внимательный, интересный и делаетБыли в мае на экскурсии, всё прошло отлично! Гид очень хороший, пунктуальный, внимательный, интересный и делаетБыли в мае на экскурсии, всё прошло отлично! Гид очень хороший, пунктуальный, внимательный, интересный и делаетБыли в мае на экскурсии, всё прошло отлично! Гид очень хороший, пунктуальный, внимательный, интересный и делает
  • М
    Мамедова
    22 апреля 2024
    К острову Патмос в Чемале и реке Катунь
    Восторг и эмоциональный подъем! Увидела цветение маральника (для этого и ехала на Алтай в апреле), осуществила мечту-небольшой сплав по реке
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    (горной Катуни), Камышлинский водопад, остров Патмос. Перевалы, косогоры, изменения рельефа и пород. Очень рекомендую! Отличное сопровождения гида Виталия! Его экскурсия не просто рассказ, это подробное сопровождение с детальным погружением в историю края.

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «На весь день»

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  1. Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
  2. К острову Патмос в Чемале и реке Катунь
  3. Каскад Шинокских водопадов
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в августе 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Белокуриху на 1 день, гиды Белокурихи подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Белокуриху так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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