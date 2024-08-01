12 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Бирюксинскому перевалу с панорамой на Алтай
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по долине реки Катунь! Вас ждут уникальные достопримечательности и живописные виды Алтая
Начало: У вашего отеля
18 авг в 08:30
19 авг в 08:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
К острову Патмос в Чемале и реке Катунь: индивидуальная экскурсия из Белокурихи
Путешествие из Белокурихи в Чемал: долина реки Катунь, остров Патмос и церковь Иоанна Богослова. Насладитесь красотами Алтая и узнайте его историю
Начало: Любое удобное для вам место в границах Белокурихи
9 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия на Каскад Шинокских водопадов с посещением Денисовой пещеры
Путешествие к Шинокским водопадам и Денисовой пещере: откройте для себя древнюю историю и природные красоты Алтая
Начало: В удобном для вас месте
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь1 августа 2024Превосходная экскурсия! Виталий и рассказал много интересного, и провез по местам, которые были нам более интересны, чем указанные в списке экскурсии
- ССергей1 августа 2024На мой взгляд, впечатление от экскурсии окажется великолепным, если к красотам природы умело добавить исторические, географические, медицинские, а, порой, и
- ННаталья16 июля 2024Были в мае на экскурсии, всё прошло отлично! Гид очень хороший, пунктуальный, внимательный, интересный и делает красивые фотографии! Целый день пролетел насыщенно и познавательно. В следующий раз будем обращаться не раз и будем рекомендовать! Спасибо!! 🤗
- ММамедова22 апреля 2024Восторг и эмоциональный подъем! Увидела цветение маральника (для этого и ехала на Алтай в апреле), осуществила мечту-небольшой сплав по реке
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в августе 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Белокуриху на 1 день, гиды Белокурихи подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Белокуриху так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024