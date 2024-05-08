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Авторский тур
13 дней
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Начало: Алтайский край, Бийск
26 июня в 10:00
16 июля в 10:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
Начало: г. Бийск
30 июня в 10:00
20 июля в 10:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сплав по реке Чуя
Начало: Алтайский край, Бийск
30 июня в 10:00
20 июля в 10:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сплав по реке Бия
Начало: Алтайский край, Бийск
11 июня в 10:00
20 июня в 10:00
29 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга8 мая 2024Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!
- ННаташа24 сентября 2023Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
- ННина9 сентября 2023Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
- РРадик1 сентября 2023Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!
- ААндрей18 августа 2023Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию Алтая, местное население, обычаи….)
- ММаксим10 сентября 2021Тур великолепен! Природа Алтая в совокупности с пережитыми ощущениями от прохождения рек и порогов оставили незабываемое впечатление. Для этого тура нужна хорошая физическая форма и готовность к экстремальным (с точки зрения новичков в этом деле) ситуациям.
- ААпухтин28 июля 2021Все супер! Тур соответствовал описанию
- ААня27 июля 2021Мы ходили на рафтах в июне 2021 года по реке Чуя. Нам понравилось! Дорога туда и обратно Алтай- Новосибирск далась
- ММаксим30 июля 2019Мы с женой путешествовали по Алтаю с 16.07.19 по 27.06.19. Только вернулись домой, и началась депрессия по этому краю. Сейчас,
Ответы на вопросы от путешественников по Бийску в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Бийске в июне 2024
Сейчас в Бийске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 29 900 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Водные туры в Бийске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024