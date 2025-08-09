Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Благовещенске, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Муравьёвский парк: в гости к японскому журавлю Побывать в заповедном уголке дикой природы и понаблюдать за редкими птицами 6500 ₽ за всё до 4 чел. На машине 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Прогулка к Волчьему обрыву Увлекательное путешествие к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки. Узнайте о первых поселенцах и насладитесь природой Дальнего Востока Начало: По договорённости 5500 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Благовещенск - Белогорск Путешествие в Белогорск откроет вам удивительные уголки Амурской области. Откройте для себя историю и природу, наслаждаясь комфортом и уютом 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

