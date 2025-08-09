Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Благовещенске, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Муравьёвский парк: в гости к японскому журавлю
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Муравьёвский парк: в гости к японскому журавлю
Побывать в заповедном уголке дикой природы и понаблюдать за редкими птицами
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска)
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка к Волчьему обрыву
Увлекательное путешествие к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки. Узнайте о первых поселенцах и насладитесь природой Дальнего Востока
Начало: По договорённости
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Благовещенск - Белогорск
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск - Белогорск
Путешествие в Белогорск откроет вам удивительные уголки Амурской области. Откройте для себя историю и природу, наслаждаясь комфортом и уютом
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.

