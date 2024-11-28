читать дальше и современных проектов города. Узнали от наших гидов историю Благовещенска и Амурской области, и чем сейчас живут люди и как развивается город. Очень рекомендуем заказывать эту экскурсию.

Огромное спасибо нашему гиду Максиму и его дочери за интересную экскурсию по городу Благовещенску. Показали нам много исторических мест в городе