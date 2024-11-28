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Благовещенск: город на границе двух миров
Увидеть Амур, Зейский мост и строительство первой в мире канатной дороги между странами
26 фев в 13:00
27 фев в 14:00
70006650₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
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Нихао, Хэйхэ
Посетить китайский город и окунуться в его культуру - на экскурсии из Благовещенска
1 мар в 10:00
2 мар в 10:00
27 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
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Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
Вспомнить Советский Союз, Ленина, Великую Отечественную войну и заглянуть в музей «Капсула времени»
26 фев в 08:30
27 фев в 08:30
8000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис28 ноября 2024Несмотря на «снегопад века» Максим качественно провел экскурсию, показал все куда смогли добраться.
- ППопова5 ноября 2024Огромное спасибо нашему гиду Максиму и его дочери за интересную экскурсию по городу Благовещенску. Показали нам много исторических мест в городе
Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Необычные»
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