Необычные экскурсии по Благовещенску

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Благовещенске, цены от 6650 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Благовещенск: город на границе двух миров
На машине
скидка
5%
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Благовещенск: город на границе двух миров
Увидеть Амур, Зейский мост и строительство первой в мире канатной дороги между странами
26 фев в 13:00
27 фев в 14:00
70006650 за всё до 3 чел.
Нихао, Хэйхэ
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нихао, Хэйхэ
Посетить китайский город и окунуться в его культуру - на экскурсии из Благовещенска
1 мар в 10:00
2 мар в 10:00
27 000 за всё до 4 чел.
Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
Вспомнить Советский Союз, Ленина, Великую Отечественную войну и заглянуть в музей «Капсула времени»
26 фев в 08:30
27 фев в 08:30
8000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    28 ноября 2024
    Благовещенск: город на границе двух миров
    Несмотря на «снегопад века» Максим качественно провел экскурсию, показал все куда смогли добраться.
    Несмотря на «снегопад века» Максим качественно провел экскурсию, показал все куда смогли добраться
  • П
    Попова
    5 ноября 2024
    Благовещенск: город на границе двух миров
    Огромное спасибо нашему гиду Максиму и его дочери за интересную экскурсию по городу Благовещенску. Показали нам много исторических мест в городе
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    и современных проектов города. Узнали от наших гидов историю Благовещенска и Амурской области, и чем сейчас живут люди и как развивается город. Очень рекомендуем заказывать эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Необычные»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Благовещенск: город на границе двух миров
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  3. Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в феврале 2025
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