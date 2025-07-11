Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска)
Пройти по эко-тропам в тишине хвойного леса вдоль реки Зеи
Начало: По договорённости
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Газовая столица Амурской области
Уникальная возможность увидеть Амурскую область с новой стороны: от закрытых объектов до грандиозных газовых заводов и мистических мест
3 авг в 10:00
6 авг в 10:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Выездные»
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