Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Благовещенске, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска) Пройти по эко-тропам в тишине хвойного леса вдоль реки Зеи Начало: По договорённости 5500 ₽ за всё до 4 чел. На машине 3 часа Индивидуальная до 4 чел. К Михайловским столбам - из Благовещенска Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая 6000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Газовая столица Амурской области Уникальная возможность увидеть Амурскую область с новой стороны: от закрытых объектов до грандиозных газовых заводов и мистических мест 20 000 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Благовещенска

Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Выездные»

Экскурсии по окрестностям Благовещенска и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь