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были настоящими профессионалами своего дела. Они не только отлично знали материал, но и умели увлекательно рассказывать, что сделало нашу поездку еще более интересной. Маршрут был тщательно продуман: мы посетили несколько исторических достопримечательностей, узнали много нового о культуре и традициях города. Особенно запомнился момент, когда мы остановились у места где заключили договор о передачи территории. Гид рассказал захватывающую историю о его прошлом. Организация экскурсии также была на высшем уровне. Все было четко спланировано: время на осмотр, возможность задать вопросы. Это создало атмосферу комфорта и позволило нам насладиться каждым моментом. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Благовещенске и просто хорошо провести время! 👍🏻👍🏻👍🏻