Индивидуальная
до 3 чел.
Газовая столица Амурской области
Уникальная возможность увидеть Амурскую область с новой стороны: от закрытых объектов до грандиозных газовых заводов и мистических мест
6 авг в 10:00
10 авг в 10:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища земли Амурской
Увлекательное путешествие по Амурской области с посещением музея, Бурейской ГЭС и прогулкой по подвесным мостам среди живописной природы
5 авг в 09:00
8 авг в 09:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск - Белогорск
Путешествие в Белогорск откроет вам удивительные уголки Амурской области. Откройте для себя историю и природу, наслаждаясь комфортом и уютом
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «На весь день»
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