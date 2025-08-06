Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Благовещенске, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Газовая столица Амурской области Уникальная возможность увидеть Амурскую область с новой стороны: от закрытых объектов до грандиозных газовых заводов и мистических мест 20 000 ₽ за всё до 3 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Сокровища земли Амурской Увлекательное путешествие по Амурской области с посещением музея, Бурейской ГЭС и прогулкой по подвесным мостам среди живописной природы 27 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Благовещенск - Белогорск Путешествие в Белогорск откроет вам удивительные уголки Амурской области. Откройте для себя историю и природу, наслаждаясь комфортом и уютом 20 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Благовещенска

Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «На весь день»

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