Отправляясь с вами в это небольшое путешествие, мы окунёмся в мир дикой природы Амурской области.
По дороге нас могут ждать неожиданные встречи — рыжие лисы, скользящие среди полей, и множество птиц, чьи голоса наполняют воздух.
А главное — в Муравьёвском парке вас ждёт знакомство с редкими журавлями, занесёнными в Красную книгу.
Описание экскурсии
Муравьёвский парк — это уникальный уголок живой природы, где можно не только наблюдать за птицами, но и стать частью их мира. Здесь вас ждёт:
- Озеро Капустиха — спокойная водная гладь, по которой мы прокатимся на лодке, слушая плеск волн и крики чаек
- Рукотворные гнёзда дальневосточных аистов — пример того, как человек помогает природе сохранить её хрупкое равновесие
Вы узнаете:
- Чем уникален каждый из трёх видов журавлей и почему их сохранение так важно
- Почему японские журавли строят гнёзда на земле и как они защищают своих птенцов
- Какие ещё птицы и животные обитают в парке и какую роль они играют в экосистеме
Организационные детали
- Поездка проходит в комбинированном формате: трансфер на легковом автомобиле Renault Sandero Stepway + небольшой пешеходный маршрут по парку + по воде на моторной лодке
- С собой необходимо иметь паспорт (для детей — свидетельство о рождении)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Благовещенске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 152 туристов
Я проводник и фотограф. Написал книгу и много пишу о природе. Знаю много об Амурской области — её истории, географии, биологии. Веду активный образ жизни, люблю пешие походы. Коммуникабельный, отлично нахожу контакт с людьми.
