Индивидуальная
до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида и краеведа
«Вы познакомитесь с необычной историей постройки первого дома Благовещенска»
4 фев в 10:00
5 фев в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск - Свободный: секреты Амурской области
Путешествие из Благовещенска в Свободный - это уникальная возможность увидеть Амурскую область с новой стороны. Загадочные места и исторические объекты ждут вас
«Но главное — отсюда открываются потрясающие виды на Амур: широкие просторы, изгибы реки, бескрайние дали»
3 фев в 07:00
4 фев в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск - Белогорск
Путешествие в Белогорск откроет вам удивительные уголки Амурской области. Откройте для себя историю и природу, наслаждаясь комфортом и уютом
«Ароэкосмический музей — здесь вы познакомитесь не только с гражданскими самолётами, но и с военной техникой»
3 фев в 08:00
4 фев в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 сентября 2025Нихао, БлаговещенскХорошо
- ЮЮрий22 августа 2025Нихао, БлаговещенскВеликолепный экскурсовод, и как знающий специалист и как рассказчик. Очень доходчиво и увлекательно излагает, узнали для себя массу интересных моментов о Благовещенске. Остались очень довольны экскурсией! Рекомендуем безусловно!
- ЕЕлизавета15 августа 2025Нихао, БлаговещенскОчень интересно рассказывает Оксана, много интересных фактов и не просто из учебника истории, а действительно интересных, которые запоминаются и хочется рассказать другим.
- ВВиктор9 августа 2025Нихао, БлаговещенскОчень хорошо построенная экскурсия - от истоков города до современности. Оксана замечательно владеет темой и рассказывает увлекательно и не скучно.
А ещё Оксана - человек, приятный в общении, вежливый и доброжелательный.
- OOlga9 августа 2025Нихао, БлаговещенскОксана, спасибо за экскурсию! Интересно, глубоко, с историческими фактами и житейскими рассказами про Благовещенск и Амурскую область! Благодаря отзывчивости Оксаны
- ЛЛора3 августа 2025Нихао, БлаговещенскОчень интересная экскурсия! Огромное количество информации и интересное изложение. Приятный гид. Очень рекомендую.
- ННаталья31 июля 2025Нихао, БлаговещенскЗамечательная экскурсия. Оксана -историк. Она построила наш маршрут от места основания города. Провезла по всем историческим местам. Рассказала о современном развитии города. Дала много рекомендаций. Рекомендую экскурсию и гида.
- ВВарвара23 июля 2025Нихао, БлаговещенскЗамечательная экскурсия! Огромное спасибо Оксане за очень насыщенный и познавательный рассказ, город открылся совершенно с другого, гораздо более интересного ракурса. Особенно хочется отметить структуру, логику повествования и отзывчивость нашего замечательного гида. От всей души рекомендую, не пожалеете.
- ЕЕвдокия15 июля 2025Нихао, БлаговещенскСегодня у нас состоялась супер отличная экскурсия 👍🏻
Оксана, наш гид, очень интересно рассказала историю Амурской области, Благовещенска.
Многого интересного узнали. Дети очень довольны 😍👍🏻
Впечатления от экскурсии на высшем уровне.
БЛАГОДАРИМ Оксану за содействие, помощь и советы! 😊
- ЕЕвгения9 июля 2025Нихао, БлаговещенскЭкскурсия просто замечательная! Оксана прекрасный рассказчик, информация о становлении города была преподнесена в доступной и очень интересной форме. Узнали много
