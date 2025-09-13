Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Благовещенска

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Благовещенске, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Нихао, Благовещенск
На машине
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида и краеведа
«Вы познакомитесь с необычной историей постройки первого дома Благовещенска»
4 фев в 10:00
5 фев в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Благовещенск - Свободный: секреты Амурской области
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск - Свободный: секреты Амурской области
Путешествие из Благовещенска в Свободный - это уникальная возможность увидеть Амурскую область с новой стороны. Загадочные места и исторические объекты ждут вас
«Но главное — отсюда открываются потрясающие виды на Амур: широкие просторы, изгибы реки, бескрайние дали»
3 фев в 07:00
4 фев в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Благовещенск - Белогорск
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск - Белогорск
Путешествие в Белогорск откроет вам удивительные уголки Амурской области. Откройте для себя историю и природу, наслаждаясь комфортом и уютом
«Ароэкосмический музей — здесь вы познакомитесь не только с гражданскими самолётами, но и с военной техникой»
3 фев в 08:00
4 фев в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    13 сентября 2025
    Нихао, Благовещенск
    Хорошо
  • Ю
    Юрий
    22 августа 2025
    Нихао, Благовещенск
    Великолепный экскурсовод, и как знающий специалист и как рассказчик. Очень доходчиво и увлекательно излагает, узнали для себя массу интересных моментов о Благовещенске. Остались очень довольны экскурсией! Рекомендуем безусловно!
  • Е
    Елизавета
    15 августа 2025
    Нихао, Благовещенск
    Очень интересно рассказывает Оксана, много интересных фактов и не просто из учебника истории, а действительно интересных, которые запоминаются и хочется рассказать другим.
  • В
    Виктор
    9 августа 2025
    Нихао, Благовещенск
    Очень хорошо построенная экскурсия - от истоков города до современности. Оксана замечательно владеет темой и рассказывает увлекательно и не скучно.
    А ещё Оксана - человек, приятный в общении, вежливый и доброжелательный.
  • O
    Olga
    9 августа 2025
    Нихао, Благовещенск
    Оксана, спасибо за экскурсию! Интересно, глубоко, с историческими фактами и житейскими рассказами про Благовещенск и Амурскую область! Благодаря отзывчивости Оксаны
    читать дальше

    мы попали в Хейхэ на один день, чтобы взглянуть на Благовещенск с другого берега Амура! Мечта сбылась🌟И теперь можно смело констатировать: наша сторона намного роднее и лучше!!! ❤️

    Оксана, спасибо за экскурсию! Интересно, глубоко, с историческими фактами и житейскими рассказами про Благовещенск и Амурскую область! Благодаря отзывчивости Оксаны
  • Л
    Лора
    3 августа 2025
    Нихао, Благовещенск
    Очень интересная экскурсия! Огромное количество информации и интересное изложение. Приятный гид. Очень рекомендую.
  • Н
    Наталья
    31 июля 2025
    Нихао, Благовещенск
    Замечательная экскурсия. Оксана -историк. Она построила наш маршрут от места основания города. Провезла по всем историческим местам. Рассказала о современном развитии города. Дала много рекомендаций. Рекомендую экскурсию и гида.
    Замечательная экскурсия. Оксана -историк. Она построила наш маршрут от места основания города. Провезла по всем историческим местам. Рассказала о современном развитии города. Дала много рекомендаций. Рекомендую экскурсию и гида.
  • В
    Варвара
    23 июля 2025
    Нихао, Благовещенск
    Замечательная экскурсия! Огромное спасибо Оксане за очень насыщенный и познавательный рассказ, город открылся совершенно с другого, гораздо более интересного ракурса. Особенно хочется отметить структуру, логику повествования и отзывчивость нашего замечательного гида. От всей души рекомендую, не пожалеете.
  • Е
    Евдокия
    15 июля 2025
    Нихао, Благовещенск
    Сегодня у нас состоялась супер отличная экскурсия 👍🏻
    Оксана, наш гид, очень интересно рассказала историю Амурской области, Благовещенска.
    Многого интересного узнали. Дети очень довольны 😍👍🏻
    Впечатления от экскурсии на высшем уровне.
    БЛАГОДАРИМ Оксану за содействие, помощь и советы! 😊
    Сегодня у нас состоялась супер отличная экскурсия 👍🏻
  • Е
    Евгения
    9 июля 2025
    Нихао, Благовещенск
    Экскурсия просто замечательная! Оксана прекрасный рассказчик, информация о становлении города была преподнесена в доступной и очень интересной форме. Узнали много
    читать дальше

    нового о Благовещенске. В рассказах Оксаны о городе и области чувствуются глубокие знания и любовь к своему городу. Детям и нам с мужем очень понравилась экскурсия! После такой экскурсии захотелось переехать в Благовещенск. Спасибо огромное Оксане за полученное от экскурсии удовольствие!!!

    Экскурсия просто замечательная! Оксана прекрасный рассказчик, информация о становлении города была преподнесена в доступной и очень

Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Благовещенске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Нихао, Благовещенск;
  2. Благовещенск - Свободный: секреты Амурской области;
  3. Благовещенск - Белогорск.
Какие места ещё посмотреть в Благовещенске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Площадь Победы;
  3. Триумфальная арка;
  4. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в феврале 2026
Сейчас в Благовещенске в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Изучение достопримечательностей города Благовещенска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Благовещенске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026