О Ольга Нихао, Благовещенск Хорошо

Ю Юрий Нихао, Благовещенск Великолепный экскурсовод, и как знающий специалист и как рассказчик. Очень доходчиво и увлекательно излагает, узнали для себя массу интересных моментов о Благовещенске. Остались очень довольны экскурсией! Рекомендуем безусловно!

Е Елизавета Нихао, Благовещенск Очень интересно рассказывает Оксана, много интересных фактов и не просто из учебника истории, а действительно интересных, которые запоминаются и хочется рассказать другим.

В Виктор Нихао, Благовещенск Очень хорошо построенная экскурсия - от истоков города до современности. Оксана замечательно владеет темой и рассказывает увлекательно и не скучно.

А ещё Оксана - человек, приятный в общении, вежливый и доброжелательный.

O Olga Нихао, Благовещенск читать дальше мы попали в Хейхэ на один день, чтобы взглянуть на Благовещенск с другого берега Амура! Мечта сбылась🌟И теперь можно смело констатировать: наша сторона намного роднее и лучше!!! ❤️ Оксана, спасибо за экскурсию! Интересно, глубоко, с историческими фактами и житейскими рассказами про Благовещенск и Амурскую область! Благодаря отзывчивости Оксаны

Л Лора Нихао, Благовещенск Очень интересная экскурсия! Огромное количество информации и интересное изложение. Приятный гид. Очень рекомендую.

Н Наталья Нихао, Благовещенск Замечательная экскурсия. Оксана -историк. Она построила наш маршрут от места основания города. Провезла по всем историческим местам. Рассказала о современном развитии города. Дала много рекомендаций. Рекомендую экскурсию и гида.

В Варвара Нихао, Благовещенск Замечательная экскурсия! Огромное спасибо Оксане за очень насыщенный и познавательный рассказ, город открылся совершенно с другого, гораздо более интересного ракурса. Особенно хочется отметить структуру, логику повествования и отзывчивость нашего замечательного гида. От всей души рекомендую, не пожалеете.

Е Евдокия Нихао, Благовещенск Сегодня у нас состоялась супер отличная экскурсия 👍🏻

Оксана, наш гид, очень интересно рассказала историю Амурской области, Благовещенска.

Многого интересного узнали. Дети очень довольны 😍👍🏻

Впечатления от экскурсии на высшем уровне.

БЛАГОДАРИМ Оксану за содействие, помощь и советы! 😊