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Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли

Паломничество к церкви Покрова на Нерли: прогулка по заповедному заливному лугу
Мы отправимся в Свято-Боголюбский женский Епархиальный монастырь — один из древнейших на Руси. Паломничество к церкви Покрова на Нерли мы совершим по прекрасному заповедному заливному лугу. Узнаем удивительную историю создания праздника Покрова Богородицы и самой церкви.
5
21 отзыв
Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли

Описание экскурсии

Что вас ждет Мы в Свято-Боголюбском женском Епархиальном монастыре — одном из древнейших на Руси. Жизнь у монастыря долгая, возникновение его связано с великим чудом! Жемчужиной монастыря несомненно является сохранившаяся часть белокаменного княжеского дворца — «бурга» Андрея Боголюбского с дворцовой церковью Рождества Богородицы. Паломничество к церкви Покрова на Нерли мы совершим по прекрасному заповедному заливному лугу. Узнаем удивительную историю создания праздника Покрова Богородицы и самой церкви. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

билеты в церковь Рождества Богородицы - 150 руб. /чел., • транспорт, • питание, • услуги фотографа.

ежедневно с 9:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Свято-Боголюбский женский Епархиальный монастырь
  • Уникальную жилую постройку XII в. - княжеский дворец - «бург» Андрея Боголюбского с дворцовой церковью Рождества Богородицы
  • Железнодорожный мост
  • Заповедный луг
  • Церковь Покрова на Нерли
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Билеты в церковь Рождества Богородицы - 150 руб. /чел.,
  • Транспорт,
  • Питание,
  • Услуги фотографа.
Место начала и завершения?
Боголюбский женский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Е
Еьена очень профессиональный, широкообразованный гид, глубоко знает историю и любит героев Владимирской земли!
Советую посетить ее экскурсии в Боголюбово и по Владимирской земле.
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Е
Незабываемое путешествие во времени вместе с Еленой. Искренне рекомендуем! Большое спасибо и обязательно до встречи!
Владислав, Елена
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А
Хотелось бы поблагодарить Татьяну Тайгер за прекрасную экскурсию.. Свято-Боголюбский монастырь,затем поход через красивейший луг к церкви Покрова на Нерли-все это останется в нашей памяти навсегда.. Это был чудесный,насыщенный день,полный эмоций и впечатлений. Экскурсия позволила узнать много интересного и увидеть потаенные уголки нашей огромной страны.. 6 июля,спасибо тебе за эти прекрасные моменты и знакомству с прекрасным экскурсоводом,дарящим людям настоящий праздник.
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А
Елена - прекрасный, вовлеченный, обаятельный экскурсовод. Много интересных фактов, все живо, в хорошей динамике. Рассказ про Андрея Боголюбского очень увлекательный.

Несмотря на то, что экскурсия длилась 3 часа, не было усталости,
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хорошо скомпонованы разные части рассказа.

Но надо иметь в виду долгую дорогу через луг к Покровам на Нерли. Нам повезло, не было жары и палящего солнца. Но жарким летом может быть тяжеловато. Головные уборы и воду лучше иметь с собой.

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I
Огромное спасибо Елене за великолепную экскурсию! До сих пор остается восторг и приятное послевкусие после интереснейших рассказазов о нашей далекой и близкой истории! Легкое общение с чудесным интересующимся человеком, новые знания, взгляд с нового ракурса на некоторые факты, неперегруз информацией оставили самые приятные впечатления от нашего путешествия)
Успехов в работе, новых интересующихся туристов и новых маршрутов!
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С
Прекрасная экскурсия, погружение в историю и мир Древней Руси домонгольского периода. Узнал много нового о культуре и традиции, не просто увидел храм Покрова на Нерли, а ещё услышал историю, связанную
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с ним. Я и не думал, что все было так взаимосвязано: и храм и Боголюбово. Экскурсовод Елене Т. твёрдая 5! Не смотря на заявленные 4 часа, она проходила с нами 5 часов.

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