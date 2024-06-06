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Индивидуальная
2.5 часа
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
23 июня в 13:00
7 июля в 13:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatyana6 июня 2024Александр очень интересно рассказывал об истории Боровска, провел по знаковым местам города. Мы с моим молодым человеком остались просто в
- ННаталия6 июня 2024Благодарим экскурсовода Ирину за интересную познавательную экскурсию, за увлекательный рассказ о Боровске, за доброжелательное отношение! Рекомендуем.
- ИИрина26 мая 2024Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно, чтобы было не нудно
- ААнна12 мая 2024Экскурсию проводила Ирина. Рассказ интересный, захватывающий, на вопросы ответы моментальные, я бы назвала нашу прогулку диалогом, море впечатлений, эмоций, тонкий,
- ЕЕлена10 мая 2024Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел наш маршрут с коляской, увлек интересным рассказом старшую дочку, порекомендовал нам места, которые мы посетили после экскурсии. Рекомендуем!
- ООльга4 мая 2024Были на экскурсии с мамой 26 апреля. Светлана рассказывала подробно, интересно и понятно. Было интересно и душевно. Рекомендуем.
- ЕЕвгения2 мая 2024Экскурсия очень понравилась,на одном дыхании. Светлана очень начитанная, рассказала нам много интересных фактов из жизни Боровска и старообрядцев. Отдельная благодарность за её тактичность с нашим пятилетним ребёнком, который решил немного покопризничать во время экскурсии. Время пролетело незаметно.
- ЗЗоя30 апреля 2024👍
- ЕЕкатерина18 апреля 2024Светлана провела отличную экскурсию. Нам была рассказана история Боровска, включая такие темы, как старообрядчество, купечество, жизнь и деятельность Циолковского… Очень не лишним нам показалось мнение гида о новейшей истории Боровска. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Покровский храм»
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