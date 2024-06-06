T Tatyana Боровск: история и легенды древнего города читать дальше восторге! Рассказали родителям и родственникам, они теперь тоже хотят приехать и взять экскурсию у Александра. В общем берите, не раздумывая! Точно будете в восторге, как и мы. Александр очень интересно рассказывал об истории Боровска, провел по знаковым местам города. Мы с моим молодым человеком остались просто в

Н Наталия Боровский край в шести веках Благодарим экскурсовода Ирину за интересную познавательную экскурсию, за увлекательный рассказ о Боровске, за доброжелательное отношение! Рекомендуем.

И Ирина Боровский край в шести веках читать дальше и доходчиво, учитывая именно материал про особенности религии староверов. Особенный колорит городу придают фрески Владимира Овчинникова. Сплошное очарование! Благодарим за интересную экскурсию. Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно, чтобы было не нудно

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Е Елена Боровск: история и легенды древнего города Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел наш маршрут с коляской, увлек интересным рассказом старшую дочку, порекомендовал нам места, которые мы посетили после экскурсии. Рекомендуем!

О Ольга Боровск старообрядческий Были на экскурсии с мамой 26 апреля. Светлана рассказывала подробно, интересно и понятно. Было интересно и душевно. Рекомендуем.

Е Евгения Боровск старообрядческий Экскурсия очень понравилась,на одном дыхании. Светлана очень начитанная, рассказала нам много интересных фактов из жизни Боровска и старообрядцев. Отдельная благодарность за её тактичность с нашим пятилетним ребёнком, который решил немного покопризничать во время экскурсии. Время пролетело незаметно.

З Зоя Боровск: история и легенды древнего города 👍