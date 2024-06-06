Покровский храм – экскурсии в Боровске

Найдено 3 экскурсии в категории «Покровский храм» в Боровске, цены от 3 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боровский край в шести веках
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
149 отзывов
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340 за всё до 5 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
141 отзыв
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
23 июня в 13:00
7 июля в 13:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Боровск старообрядческий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatyana
    6 июня 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Александр очень интересно рассказывал об истории Боровска, провел по знаковым местам города. Мы с моим молодым человеком остались просто в
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    восторге! Рассказали родителям и родственникам, они теперь тоже хотят приехать и взять экскурсию у Александра. В общем берите, не раздумывая! Точно будете в восторге, как и мы.

  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Боровский край в шести веках
    Благодарим экскурсовода Ирину за интересную познавательную экскурсию, за увлекательный рассказ о Боровске, за доброжелательное отношение! Рекомендуем.
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Боровский край в шести веках
    Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно, чтобы было не нудно
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    и доходчиво, учитывая именно материал про особенности религии староверов. Особенный колорит городу придают фрески Владимира Овчинникова. Сплошное очарование! Благодарим за интересную экскурсию.

    Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Боровский край в шести веках
    Экскурсию проводила Ирина. Рассказ интересный, захватывающий, на вопросы ответы моментальные, я бы назвала нашу прогулку диалогом, море впечатлений, эмоций, тонкий,
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    корректный юмор. Нам очень понравился Боровск, чувствуется, что человек влюблен в свой город. С нами был ребёнок 12 лет, под впечатлением, мы были даже на колокольне. Ирина, спасибо вам.

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел наш маршрут с коляской, увлек интересным рассказом старшую дочку, порекомендовал нам места, которые мы посетили после экскурсии. Рекомендуем!
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  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Боровск старообрядческий
    Были на экскурсии с мамой 26 апреля. Светлана рассказывала подробно, интересно и понятно. Было интересно и душевно. Рекомендуем.
  • Е
    Евгения
    2 мая 2024
    Боровск старообрядческий
    Экскурсия очень понравилась,на одном дыхании. Светлана очень начитанная, рассказала нам много интересных фактов из жизни Боровска и старообрядцев. Отдельная благодарность за её тактичность с нашим пятилетним ребёнком, который решил немного покопризничать во время экскурсии. Время пролетело незаметно.
    Экскурсия очень понравилась,на одном дыхании. Светлана очень начитанная, рассказала нам много интересных фактов из жизни Боровска
  • З
    Зоя
    30 апреля 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    👍
  • Е
    Екатерина
    18 апреля 2024
    Боровск старообрядческий
    Светлана провела отличную экскурсию. Нам была рассказана история Боровска, включая такие темы, как старообрядчество, купечество, жизнь и деятельность Циолковского… Очень не лишним нам показалось мнение гида о новейшей истории Боровска. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Покровский храм»

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Сколько стоит экскурсия по Боровску в июне 2024
Сейчас в Боровске в категории "Покровский храм" можно забронировать 3 экскурсии от 3 340 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 321 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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