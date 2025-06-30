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«Кружевной» дом – экскурсии в Боровске

Найдено 3 экскурсии в категории ««Кружевной» дом» в Боровске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Старинный Боровск
Пешая
3 часа
45 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия по Боровску
Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
Начало: На ул. Советская 5
Завтра в 08:00
13 июл в 08:00
4000 ₽ за всё до 45 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Пешая
2.5 часа
160 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
12 июл в 08:00
15 июл в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 июня 2025
    Старинный Боровск
    Посетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОго списка. И очень рада,
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    что интуиция меня не подвела. Юлия - настоящая, живая,"ходячая" история этого города. Внимательная, увлечённая, чуткая и отзывчивая. Её рассказа заворожил всю нашу компанию. 3 часа пролетели совершенно не заметно, а хотелось ещё и ещё, но наши физические тела попросили остановится в желаниях. А ощущение от Юлии - что можно слушать ещё и ещё. Что ещё очень важно,Юлия - коренной житель города, неравнодушная и сопереживающая, тонко чувствующая изменения колебаний истории города. Так что мой вывод и совет очень прост. Если есть желание услышать "живую" историю этого прекрасного города, то вам к Юлии. Равнодушными не останетесь!!! P.S. у нас возникли проблемы с проживанием в выбранном отеле, Юлия быстро соорентировала нас, и уже через час мы отдыхали в царских апартаментах. А также дала нам чёткий гастроэкскурс обо всех вкусных точках на местности. Спасибо, Юлия)

    Посетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОгоПосетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОгоПосетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОгоПосетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОгоПосетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОгоПосетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОгоПосетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОгоПосетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОго
  • М
    Марина
    26 июня 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)
    Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2025
    Старинный Боровск
    Очень интересная экскурсия, а экскурсовод заслуживает всяческих похвал! Мы получили огромное удовольствие, несмотря на дождливый день. Хорошо выстроенная экскурсия, очень
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    интересно подана информация. Всё просто супер! Очень рекомендую! Даже наш подросток остался в восторге! Если кто-то хочет узнать про город Боровск, только на эту экскурсию! Не пожалеете!

  • О
    Ольга
    20 июня 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Спасибо Александру за познавательную экскурсию! Экскурсия понравилась, несмотря на постоянный дождь, из-за которого часть экскурсии пришлось провести в кафе. В
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    общем, мы довольны спокойным рассказом и интеллигентным поведением экскурсовода. Но нам показалось, что гид - не местный житель Боровска, который бы жил городом, болел и переживал о его судьбе, как-то не хватило какого-то колорита, штрихов, интересных историй, баек о нем. Рекомендую этого экскурсовода, но лучше для взрослых, детям -"как-будто читаешь учебник" - по оценке внука!

  • О
    Ольга
    15 июня 2025
    Старинный Боровск
    Мы были на экскурсии вдвоем с сестрой. Очень понравился Боровск пейзажем и моей уютностью. Очень приятный город. Экскурсовод Юлия подстраивала под нас маршрут и повествование. Очень много интересных фактов про архитектуру, жителей города и уклад жизни. Спасибо!
    Мы были на экскурсии вдвоем с сестрой. Очень понравился Боровск пейзажем и моей уютностью. Очень приятныйМы были на экскурсии вдвоем с сестрой. Очень понравился Боровск пейзажем и моей уютностью. Очень приятныйМы были на экскурсии вдвоем с сестрой. Очень понравился Боровск пейзажем и моей уютностью. Очень приятный
  • А
    Александр
    12 мая 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Провела экскурсию Ольга. Вполне профессионально и интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории ««Кружевной» дом»

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  2. Самое главное
  3. «Кружевной» дом
  4. Покровский храм
  5. Торговая площадь
Сколько стоит экскурсия по Боровску в июле 2025
Сейчас в Боровске в категории "«Кружевной» дом" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 4000. Туристы уже оставили гидам 205 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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