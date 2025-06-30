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что интуиция меня не подвела. Юлия - настоящая, живая,"ходячая" история этого города. Внимательная, увлечённая, чуткая и отзывчивая. Её рассказа заворожил всю нашу компанию. 3 часа пролетели совершенно не заметно, а хотелось ещё и ещё, но наши физические тела попросили остановится в желаниях. А ощущение от Юлии - что можно слушать ещё и ещё. Что ещё очень важно,Юлия - коренной житель города, неравнодушная и сопереживающая, тонко чувствующая изменения колебаний истории города. Так что мой вывод и совет очень прост. Если есть желание услышать "живую" историю этого прекрасного города, то вам к Юлии. Равнодушными не останетесь!!! P.S. у нас возникли проблемы с проживанием в выбранном отеле, Юлия быстро соорентировала нас, и уже через час мы отдыхали в царских апартаментах. А также дала нам чёткий гастроэкскурс обо всех вкусных точках на местности. Спасибо, Юлия)