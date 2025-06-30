Индивидуальная
Экскурсия по Боровску
Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
Начало: На ул. Советская 5
Завтра в 08:00
13 июл в 08:00
4000 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
12 июл в 08:00
15 июл в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 июня 2025Посетили Боровск. Это была первая наша поездка с дочерью школьницей. Очень внимательно выбирала экскурсовода из большОго списка. И очень рада,
- ММарина26 июня 2025Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)
- ТТатьяна25 июня 2025Очень интересная экскурсия, а экскурсовод заслуживает всяческих похвал! Мы получили огромное удовольствие, несмотря на дождливый день. Хорошо выстроенная экскурсия, очень
- ООльга20 июня 2025Спасибо Александру за познавательную экскурсию! Экскурсия понравилась, несмотря на постоянный дождь, из-за которого часть экскурсии пришлось провести в кафе. В
- ООльга15 июня 2025Мы были на экскурсии вдвоем с сестрой. Очень понравился Боровск пейзажем и моей уютностью. Очень приятный город. Экскурсовод Юлия подстраивала под нас маршрут и повествование. Очень много интересных фактов про архитектуру, жителей города и уклад жизни. Спасибо!
- ААлександр12 мая 2025Провела экскурсию Ольга. Вполне профессионально и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории ««Кружевной» дом»
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