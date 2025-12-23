Мои заказы

Музеи и искусство Боровска

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Боровске, цены от 4444 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
Завтра в 14:00
21 янв в 14:00
4800 ₽ за всё до 20 чел.
Исторические приключения в Боровске
Пешая
2.5 часа
130 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Исторические приключения в Боровске
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Боровску с профессиональным фотографом. Узнайте историю города через образы разных эпох и получите уникальные снимки
Начало: На Советской улице
«На главной улице, Ленина, я расскажу о купечестве и тематическом музее»
22 янв в 10:00
23 янв в 10:30
от 4444 ₽ за всё до 10 чел.
Старинный Боровск
Пешая
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
Старинный Боровск
Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
Начало: На ул. Советская 5
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
6000 ₽ за всё до 45 чел.
Циолковский в Боровске: фатум, судьба, верность
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Циолковский в Боровске: фатум, судьба, верность
Боровск - родина Циолковского, где его судьба переплелась с историей города. Откройте для себя его жизнь и наследие в уникальной экскурсии
Начало: В районе Центральной библиотеки
«Улицу Круглую и дом-музей Циолковского»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    23 декабря 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Спасибо за такой день, было интересно и весело. Обязательно вернёмся ещё!
    Спасибо за такой день, было интересно и весело. Обязательно вернёмся ещё!
  • О
    Ольга
    29 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Восторг!)
    Актер-самоучка (как он себя сам называет) Евгений был в образе сначала бандита (чем шокировал местную жительницу тем что назвал Константина
    читать дальше

    Эдуардовича Циолковского просто Костиком), а потом в образе профессора (на фото именно он) познакомил нас с историей города и замечательных людей. Ярким и безусловным человеком ХХ столетия можно назвать Овчинникова Владимира Александровича, местного художника, чьим творчеством украшены дома и фасады всего чего только можно. Нам даже удалось с ним познакомиться, пожать ему руку, обняться и пожелать крепкого здоровья. Ему 87 лет.
    Евгений, спасибо. Это незабываемо!

    Восторг!)
  • И
    Ирина
    23 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Экскурсия очень необычная, за несколько часов мы послушали информацию и от интеллигентного процессора, и от бандита из 90х. Подача информации
    читать дальше

    была соответствующей, но при этом очень цельной и информативной, узнали много интересного. Особо приятно было встретить местную знаменитость. От экскурсии остались самые положительные и познавательные воспоминания. Отдельно хочу отметить, что Евгений является коренным жителем и всей душой любит как свой город, так и его жителей, среди которых есть очень много интересных людей. После окончания экскурсии возникло желание посетить Боровск в летнее время!

  • О
    Олег
    13 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Это не просто экскурсия, скорее это рассказ от лица некого местного жителя. Отличный персонаж, юморной. Хорошо продуманный маршрут и множество
    читать дальше

    местных деталей, баек, нюансов с грамотной подачей оставляют ощущение прикосновеня к разным эпохам жизни города и встречи с его известыми жителями. Не подойдёт для любителей чёткой сухой исторической информации.

    Это не просто экскурсия, скорее это рассказ от лица некого местного жителя. Отличный персонаж, юморной. Хорошо
  • А
    Анна
    10 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Спасибо, за прекрасную и познавательную экскурсию.
    Спасибо, за прекрасную и познавательную экскурсию.
  • Т
    Тиана
    8 ноября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Очень всё понравилось! Оригинальная экскурсия, идея с разными образами - отличная! Обязательно вернемся!
  • Х
    Хатуна
    18 сентября 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Нашей разновозрастной компании с детьми очень понравилась экскурсия с Евгением. Это не скучная бубнежка исторических фактов из Википедии, а интересный
    читать дальше

    рассказ с представлением от человека, любящего то что делает и знающего свой город. Евгений нашел подход к нашим маленьким и иногда капризничающим деткам, что также добавило комфорта.

    Нашей разновозрастной компании с детьми очень понравилась экскурсия с Евгением. Это не скучная бубнежка исторических фактов
  • М
    Маргарита
    19 августа 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Прекрасная экскурсия! Погружение в историю(и не только) города в лёгком и очень увлекательном формате. Время пролетело интересно и незаметно. И в приятной компании.
    Спасибо Евгению за такое приключение!
  • С
    Светлана
    27 июля 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Посетили Боровск с друзьями одним днем! Прекрасный и милый городок с потрясающими видами и пейзажами. Есть, что посмотреть и где
    читать дальше

    вкусно поесть….
    Попали на экскурсию к Евгению - нестандартный формат и даже немного неожиданный! Креативная подача истории и жизни города) Первый образ Евгения - бандит лихих 90ых-немного шокировал, потом вызвал улыбку). Образ на любителя, но рекомендую всё таки попробовать, если будет какой то напряг, можно перейти на следующий образ - ученый-ботаник), который конечно больше подходит для экскурсии такого рода.
    Иммерсивная экскурсия прошла на одном дыхании! Евгений просто "театр одного актера"! Интересно, живо, всё с таким изысканным юмором! Мы даже зашли в гости к самому Овчинникову! Так мило поговорили с Владимиром Александровичем! Приобрели буклеты с его рисунками, которые он нам подписал на память. Ну и конечно же - совместное фото!
    В завершении экскурсии - это была вкуснейшая вишенка на торте - поездка по городу на ретро-автомобиле "Запорожец", которому 40 лет, который смог разогнаться до 60км/час))) Вот это был кайф и драйв, местами наш визг и крик!
    Огромное спасибо нашему гиду - экскурсоводу Евгению! Браво! Однозначно приедем еще и еще!
    Если вы не знаете, куда поехать в мини-путешествие и с кем провести тур по городу, я вам скажу - однозначно Боровск с Евгением!

    Посетили Боровск с друзьями одним днем! Прекрасный и милый городок с потрясающими видами и пейзажами. Есть, что посмотреть и где вкусно поесть….
  • Д
    Денис
    27 июля 2025
    Исторические приключения в Боровске
    Интересная познавательная экскурсия в нестандартном формате. Евгений - не только большой знаток Боровска, но и актер.

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боровске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева;
  2. Исторические приключения в Боровске;
  3. Старинный Боровск;
  4. Циолковский в Боровске: фатум, судьба, верность.
Какие места ещё посмотреть в Боровске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Благовещенский собор;
  2. Самое главное;
  3. «Кружевной» дом;
  4. Высоковская церковь;
  5. Покровский храм;
  6. Соборная гора;
  7. Торговая площадь.
Сколько стоит экскурсия по Боровску в январе 2026
Сейчас в Боровске в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 4444 до 6000. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Боровске на 2026 год по теме «Музеи», 217 ⭐ отзывов, цены от 4444₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март