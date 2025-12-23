читать дальше

Попали на экскурсию к Евгению - нестандартный формат и даже немного неожиданный! Креативная подача истории и жизни города) Первый образ Евгения - бандит лихих 90ых-немного шокировал, потом вызвал улыбку). Образ на любителя, но рекомендую всё таки попробовать, если будет какой то напряг, можно перейти на следующий образ - ученый-ботаник), который конечно больше подходит для экскурсии такого рода.

Иммерсивная экскурсия прошла на одном дыхании! Евгений просто "театр одного актера"! Интересно, живо, всё с таким изысканным юмором! Мы даже зашли в гости к самому Овчинникову! Так мило поговорили с Владимиром Александровичем! Приобрели буклеты с его рисунками, которые он нам подписал на память. Ну и конечно же - совместное фото!

В завершении экскурсии - это была вкуснейшая вишенка на торте - поездка по городу на ретро-автомобиле "Запорожец", которому 40 лет, который смог разогнаться до 60км/час))) Вот это был кайф и драйв, местами наш визг и крик!

Огромное спасибо нашему гиду - экскурсоводу Евгению! Браво! Однозначно приедем еще и еще!

Если вы не знаете, куда поехать в мини-путешествие и с кем провести тур по городу, я вам скажу - однозначно Боровск с Евгением!