Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
Завтра в 14:00
21 янв в 14:00
4800 ₽ за всё до 20 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Исторические приключения в Боровске
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Боровску с профессиональным фотографом. Узнайте историю города через образы разных эпох и получите уникальные снимки
Начало: На Советской улице
«На главной улице, Ленина, я расскажу о купечестве и тематическом музее»
22 янв в 10:00
23 янв в 10:30
от 4444 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Старинный Боровск
Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
Начало: На ул. Советская 5
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
6000 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Циолковский в Боровске: фатум, судьба, верность
Боровск - родина Циолковского, где его судьба переплелась с историей города. Откройте для себя его жизнь и наследие в уникальной экскурсии
Начало: В районе Центральной библиотеки
«Улицу Круглую и дом-музей Циолковского»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна23 декабря 2025Спасибо за такой день, было интересно и весело. Обязательно вернёмся ещё!
- ООльга29 ноября 2025Восторг!)
Актер-самоучка (как он себя сам называет) Евгений был в образе сначала бандита (чем шокировал местную жительницу тем что назвал Константина
- ИИрина23 ноября 2025Экскурсия очень необычная, за несколько часов мы послушали информацию и от интеллигентного процессора, и от бандита из 90х. Подача информации
- ООлег13 ноября 2025Это не просто экскурсия, скорее это рассказ от лица некого местного жителя. Отличный персонаж, юморной. Хорошо продуманный маршрут и множество
- ААнна10 ноября 2025Спасибо, за прекрасную и познавательную экскурсию.
- ТТиана8 ноября 2025Очень всё понравилось! Оригинальная экскурсия, идея с разными образами - отличная! Обязательно вернемся!
- ХХатуна18 сентября 2025Нашей разновозрастной компании с детьми очень понравилась экскурсия с Евгением. Это не скучная бубнежка исторических фактов из Википедии, а интересный
- ММаргарита19 августа 2025Прекрасная экскурсия! Погружение в историю(и не только) города в лёгком и очень увлекательном формате. Время пролетело интересно и незаметно. И в приятной компании.
Спасибо Евгению за такое приключение!
- ССветлана27 июля 2025Посетили Боровск с друзьями одним днем! Прекрасный и милый городок с потрясающими видами и пейзажами. Есть, что посмотреть и где
- ДДенис27 июля 2025Интересная познавательная экскурсия в нестандартном формате. Евгений - не только большой знаток Боровска, но и актер.
