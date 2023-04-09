Откройте для себя удивительные уголки провинции. Отправляясь в путешествие, получите массу впечатлений. Узнаете о том, как переплетаются истории Боровска и Малоярославца. . Вам ждут красивейшие виды, природные пейзажи, памятники истории и архитектуры, старинные храмы и купеческие постройки.

Экскурсия может начаться как в Боровске, так и в Малоярославце