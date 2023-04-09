Индивидуальная экскурсия по Боровску и Малоярославцу с гидом-экскурсоводом
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Что вас ожидает:
- 1. Старинные храмы и монастыри
- 2. Памятники: К. Циолковскому, Пафнутию Боровскому, Д. Сенявину, Владимиру Храброму, Василию Васильковскому, И. Прянишникову
- 3. Старинные купеческие постройки.
- 4. Древние городища
- 5. Сквер 1812 года
- 6. Мемориал "Вечный огонь"
- 7. Монумент "Скорбящая Родина-мать"
- 8. Сквер пограничников
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Откройте для себя удивительные уголки провинции. Отправляясь в путешествие, получите массу впечатлений. Узнаете о том, как переплетаются истории Боровска и Малоярославца. . Вам ждут красивейшие виды, природные пейзажи, памятники истории и архитектуры, старинные храмы и купеческие постройки.
Экскурсия может начаться как в Боровске, так и в Малоярославце
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Транспортные расходы
- . Может проводиться на вашем авто. Вы можете предварительно заказать транспорт у нас
- Стоимость авто для 1-3 чел- 2000р.
- Стоимость микроавтобуса до 20 чел- 4000р
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Боровск, ул Советская 5Завершение: Боровск. площадь Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов 18 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
- Важная информация
- Экскурсия может начаться как в Боровске, так и в Малоярославце по договоренности.
- Экскурсия авто -пешеходная. Может проводиться на вашем авто. Вы можете предварительно заказать транспорт у нас
- Стоимость авто для 1-3 чел- 2000р.
- Стоимость микроавтобуса до 20 чел- 4000р.
- Важно:
- Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь, не забудьте фотоаппарат
- В летний период возьмите бутылочку воды и головной убор
- В зимний период одевайтесь теплее, возьмите термос с горячим чаем
- Во время экскурсии возможно посещение храма или монастыря(по желанию). Подумайте об одежде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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