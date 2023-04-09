Путешествие из Боровска в Малоярославец

Индивидуальная экскурсия по Боровску и Малоярославцу с гидом-экскурсоводом

Описание
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Путешествие из Боровска в Малоярославец
Путешествие из Боровска в Малоярославец
Путешествие из Боровска в Малоярославец
Путешествие из Боровска в Малоярославец
Путешествие из Боровска в Малоярославец
Путешествие из Боровска в Малоярославец
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • 1. Старинные храмы и монастыри
  • 2. Памятники: К. Циолковскому, Пафнутию Боровскому, Д. Сенявину, Владимиру Храброму, Василию Васильковскому, И. Прянишникову
  • 3. Старинные купеческие постройки.
  • 4. Древние городища
  • 5. Сквер 1812 года
  • 6. Мемориал "Вечный огонь"
  • 7. Монумент "Скорбящая Родина-мать"
  • 8. Сквер пограничников
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Откройте для себя удивительные уголки провинции. Отправляясь в путешествие, получите массу впечатлений. Узнаете о том, как переплетаются истории Боровска и Малоярославца. . Вам ждут красивейшие виды, природные пейзажи, памятники истории и архитектуры, старинные храмы и купеческие постройки.
Экскурсия может начаться как в Боровске, так и в Малоярославце

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Транспортные расходы
  • . Может проводиться на вашем авто. Вы можете предварительно заказать транспорт у нас
  • Стоимость авто для 1-3 чел- 2000р.
  • Стоимость микроавтобуса до 20 чел- 4000р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Боровск, ул Советская 5
Завершение: Боровск. площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов 18 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
  • Экскурсия может начаться как в Боровске, так и в Малоярославце по договоренности.
  • Экскурсия авто -пешеходная. Может проводиться на вашем авто. Вы можете предварительно заказать транспорт у нас
  • Стоимость авто для 1-3 чел- 2000р.
  • Стоимость микроавтобуса до 20 чел- 4000р.
  • Важно:
  • Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь, не забудьте фотоаппарат
  • В летний период возьмите бутылочку воды и головной убор
  • В зимний период одевайтесь теплее, возьмите термос с горячим чаем
  • Во время экскурсии возможно посещение храма или монастыря(по желанию). Подумайте об одежде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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