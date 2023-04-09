В самом центре старинного города Боровска находится древний овраг Он хранит много тайн и легенд. Это могут подтвердить местные старожилы. Здесь кроется загадочный мир. Может быть, для кого-то овраг – это просто часть ландшафта. А для многих поколений боровчан – значительная часть жизни.

Собственно, с легенды и начинается история Текижи.

Вас ждет необычный маршрут. Мы пройдемся необычными тропками, увидим древний источник и старинный храм. Узнаем о входе в пещеры. Услышим историю купцов Головтеевых. Увидим Протву и полюбуемся природными пейзажами.