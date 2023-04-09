Индивидуальная экскурсия по Текиженскому оврагу в Боровске с гидом-экскурсоводом
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Что вас ожидает:
- Текиженский овраг
- Источник "Свет творящий"
- Ручей Текижа
- Храм Преображения Спаса
- Место, где был вход в пещеры
- Красивый ландшафт
- Р. Протву
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В самом центре старинного города Боровска находится древний овраг Он хранит много тайн и легенд. Это могут подтвердить местные старожилы. Здесь кроется загадочный мир. Может быть, для кого-то овраг – это просто часть ландшафта. А для многих поколений боровчан – значительная часть жизни.
Собственно, с легенды и начинается история Текижи.
Вас ждет необычный маршрут. Мы пройдемся необычными тропками, увидим древний источник и старинный храм. Узнаем о входе в пещеры. Услышим историю купцов Головтеевых. Увидим Протву и полюбуемся природными пейзажами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Место начала и завершения?
- Боровск, ул Урицкого 15. Храм Преображения Спаса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Важная информация
- Выбирайте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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