Тайны и секреты Текиженского оврага в Боровске

Индивидуальная экскурсия по Текиженскому оврагу в Боровске с гидом-экскурсоводом

Описание
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Тайны и секреты Текиженского оврага в Боровске
Тайны и секреты Текиженского оврага в Боровске
Тайны и секреты Текиженского оврага в Боровске
Тайны и секреты Текиженского оврага в Боровске
Тайны и секреты Текиженского оврага в Боровске
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Текиженский овраг
  • Источник "Свет творящий"
  • Ручей Текижа
  • Храм Преображения Спаса
  • Место, где был вход в пещеры
  • Красивый ландшафт
  • Р. Протву
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В самом центре старинного города Боровска находится древний овраг Он хранит много тайн и легенд. Это могут подтвердить местные старожилы. Здесь кроется загадочный мир. Может быть, для кого-то овраг – это просто часть ландшафта. А для многих поколений боровчан – значительная часть жизни.
Собственно, с легенды и начинается история Текижи.
Вас ждет необычный маршрут. Мы пройдемся необычными тропками, увидим древний источник и старинный храм. Узнаем о входе в пещеры. Услышим историю купцов Головтеевых. Увидим Протву и полюбуемся природными пейзажами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Место начала и завершения?
Боровск, ул Урицкого 15. Храм Преображения Спаса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Выбирайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
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