Необычные экскурсии по Боровску

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Боровске, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исторические приключения в Боровске
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
77 отзывов
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с погружением в эпохи
Погрузитесь в историю Боровска с уникальной фото-прогулкой. Узнайте о древних временах, купечестве и 90-х годах, наслаждаясь видами и профессиональными снимками
Начало: На Советской улице
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
от 3 333 за всё до 5 чел.
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
10 июня в 15:00
1 290 за человека
Необычный Боровск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Необычный Боровск: индивидуальная экскурсия по историческим местам и современным проектам
Погрузитесь в атмосферу Боровска: древние городища, купеческие улицы, фрески, проект «Параллельный город» и чаепитие с ароматными травами
Начало: Город Боровск, улица Советская,5
Расписание: вторник,среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Боровск старообрядческий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядческого Боровска! Узнайте о судьбе Аввакума и боярыни Морозовой, посетите уникальные храмы и исторические места
Начало: Город Боровск, улица Коммунистическая,63
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Необычным маршрутом по Боровску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Необычным маршрутом по Боровску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с удивительной историей Боровска, пройдите через сосновый бор, полюбуйтесь красивыми видами и старинными храмами, покормите уточек
Начало: Боровск, Советская. 5
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    12 мая 2024
    Исторические приключения в Боровске
    Экскурсия с Евгением это не просто авторская экскурсия, а настоящий мини-спектакль! Помимо того, что мы узнали много интересных фактов о
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    городе и его жителях, еще и получили массу положительных эмоция от актерского таланта Евгения) Более 3-х часов прогулки промчались незаметно. Отдельным удовольствием было личное знакомство с местной знаменитостью - выдающимся художником Владимиром Овчинниковым, Боровским Бэнкси, который своей настенной живописью фактически создал бренд города!

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
    Благодарим Дарью и Анну за интересную экскурсию, необычную подачу материала и очень душевную чайную дегустацию. Нам все очень понравилось, с удовольствием будем рекомендовать нашим друзьям.
  • В
    Волконская
    3 мая 2024
    Необычный Боровск
    Большое спасибо за такую интересную экскурсию, она действительно индивидуальная! Спасибо Светлане за знакомство с Боровском, очень рекомендуем!!!
  • Ю
    Юлия
    1 мая 2024
    Исторические приключения в Боровске
    Евгений провел нам экскурсию для компании из 4 взрослых и 3 подростков, смело можно назвать ее авторской. Даже примерно зная,
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    что ожидать, такая актерская подача вызвала только положительные эмоции, не говоря уж про других членов моей компании, которые были не в курсе. Ездим по России очень много, экскурсий посещаем много, эта приятно порадовала, тем более большой объем исторических фактов подросткам не интересен, а тут все живенько прошло без перегруза информацией.

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Боровск старообрядческий
    Очень понравилась экскурсия,много интересного услышали и увидели,экскурсовод работает с душой!!!
  • Е
    Елизавета
    11 марта 2024
    Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
    Были на экскурсии 10 марта 2024 года, остались в полном восторге от интересных историй, от формата экскурсии, от увлеченности самих экскурсоводов и конечно от чаепития!) Всем рекомендуем посетить Боровск и сходить на эту экскурсию!
  • М
    Маргарита
    10 марта 2024
    Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия. Если кратко - интересно, познавательно, душевно! Советую и взрослым, и детям. Спасибо!
  • М
    Миров
    28 февраля 2024
    Исторические приключения в Боровске
    Изначально привлекло внимание обещание погружения в историю сквозь годы, в том числе и 90-тые. Это позабавило, показалось нестандартным. И действительность
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    превзошла ожидания. На начальном этапе даже было некое недоумение и желание все прекратить. Но далее произошло перевоплощение нашего гида и появился совершенно другой человек. Мы очарованы и гидом и самой экскурсией и особенно одной прекрасной встречей, незабываемой встречей. Желаю всем открыть для себя замечательный город с Александром.

  • Д
    Дружбин
    3 мая 2023
    Боровск старообрядческий
    Всё очень понравилось, узнали много нового и интересного. Спасибо экскурсоводу Светлане за познавательную экскурсию.
  • Ю
    Юрий
    1 мая 2023
    Боровск старообрядческий
    Все понравилось. Экскурсовод Светлана прекрасно провела экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Необычные»

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Сколько стоит экскурсия по Боровску в июне 2024
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