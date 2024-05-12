за всё до 5 чел.

от 3 333 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в историю Боровска с уникальной фото-прогулкой. Узнайте о древних временах, купечестве и 90-х годах, наслаждаясь видами и профессиональными снимками

Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00

Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами

за всё до 5 чел.

4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в атмосферу Боровска: древние городища, купеческие улицы, фрески, проект «Параллельный город» и чаепитие с ароматными травами

за всё до 5 чел.

4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в историю старообрядческого Боровска! Узнайте о судьбе Аввакума и боярыни Морозовой, посетите уникальные храмы и исторические места

🚶 Пешая

Индивидуальная

3 часа

Необычным маршрутом по Боровску: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с удивительной историей Боровска, пройдите через сосновый бор, полюбуйтесь красивыми видами и старинными храмами, покормите уточек Начало: Боровск, Советская. 5

Расписание: В любой день и удобное для вас время