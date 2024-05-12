1 чел.
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Фотопрогулка
3 часа
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с погружением в эпохи
Погрузитесь в историю Боровска с уникальной фото-прогулкой. Узнайте о древних временах, купечестве и 90-х годах, наслаждаясь видами и профессиональными снимками
Начало: На Советской улице
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
от 3 333₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
10 июня в 15:00
1 290₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Необычный Боровск: индивидуальная экскурсия по историческим местам и современным проектам
Погрузитесь в атмосферу Боровска: древние городища, купеческие улицы, фрески, проект «Параллельный город» и чаепитие с ароматными травами
Начало: Город Боровск, улица Советская,5
Расписание: вторник,среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядческого Боровска! Узнайте о судьбе Аввакума и боярыни Морозовой, посетите уникальные храмы и исторические места
Начало: Город Боровск, улица Коммунистическая,63
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычным маршрутом по Боровску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с удивительной историей Боровска, пройдите через сосновый бор, полюбуйтесь красивыми видами и старинными храмами, покормите уточек
Начало: Боровск, Советская. 5
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита12 мая 2024Экскурсия с Евгением это не просто авторская экскурсия, а настоящий мини-спектакль! Помимо того, что мы узнали много интересных фактов о
- ООльга5 мая 2024Благодарим Дарью и Анну за интересную экскурсию, необычную подачу материала и очень душевную чайную дегустацию. Нам все очень понравилось, с удовольствием будем рекомендовать нашим друзьям.
- ВВолконская3 мая 2024Большое спасибо за такую интересную экскурсию, она действительно индивидуальная! Спасибо Светлане за знакомство с Боровском, очень рекомендуем!!!
- ЮЮлия1 мая 2024Евгений провел нам экскурсию для компании из 4 взрослых и 3 подростков, смело можно назвать ее авторской. Даже примерно зная,
- ТТатьяна30 апреля 2024Очень понравилась экскурсия,много интересного услышали и увидели,экскурсовод работает с душой!!!
- ЕЕлизавета11 марта 2024Были на экскурсии 10 марта 2024 года, остались в полном восторге от интересных историй, от формата экскурсии, от увлеченности самих экскурсоводов и конечно от чаепития!) Всем рекомендуем посетить Боровск и сходить на эту экскурсию!
- ММаргарита10 марта 2024Очень понравилась экскурсия. Если кратко - интересно, познавательно, душевно! Советую и взрослым, и детям. Спасибо!
- ММиров28 февраля 2024Изначально привлекло внимание обещание погружения в историю сквозь годы, в том числе и 90-тые. Это позабавило, показалось нестандартным. И действительность
- ДДружбин3 мая 2023Всё очень понравилось, узнали много нового и интересного. Спасибо экскурсоводу Светлане за познавательную экскурсию.
- ЮЮрий1 мая 2023Все понравилось. Экскурсовод Светлана прекрасно провела экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Необычные»
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