Экскурсии для студентов в Брянске

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Брянске, цены от 1 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Мистический Брянск: по местам городских легенд
На автобусе
9 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 17 чел.
Мистический Брянск: по местам городских легенд
Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города
Начало: У гипермаркета Линия1
Расписание: в пятницу в 18:30
Завтра в 18:30
14 мар в 18:30
900 за человека
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Пешая
78 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В тренде
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
2700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная Экскурсия с собакой с тарифами
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Индивидуальная Экскурсия с собакой с тарифами
Экскурсия с четвероногим другом по архитектурной Москве
Начало: СТ.М. Парк
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
1 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    22 января 2025
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Интересная историческая экскурсия, узнали много нового и интересного про Брянск (то что не прочитаешь в Википедии). Экскурсовод с большим стажем и прекрасными знаниями о своем городе. Супруга в восторге.
  • С
    Сергей
    20 января 2025
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Хорошая экскурсия! Узнали много нового о Брянске. Повезло с погодой и экскурсоводом. У экскурсовода видны глобальные исторические знания. Если опустить
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    его личные оценки глобальных событий и поэтическую лирику, то можно ещё раз смело записываться на данную экскурсию, но уже летом! Спасибо!

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  • А
    Анна
    10 ноября 2024
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия! 100% к рекомендации. Михаил - прекрасный экскурсовод, интересный и многогранный человек, отличный писатель (цитировал нам свои стихи). Подача информации легкая и доступная. Если приедем ещё раз в Брянск, обязательно пойдём на ещё одну экскурсию с ним
  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Мистический Брянск: по местам городских легенд
    Экскурсовод Елизавета добродушный и с чувством юмора человек. Было интересно побывать на родине мистических историй о которых слышали раньше. Первый раз увидели вертикальную купель,место силы в Судках очаровало,хочется ещё раз вернуться туда. Спасибо огромное за экскурсию
  • Б
    Брылева
    18 апреля 2023
    Мистический Брянск: по местам городских легенд
    Все прошло отлично, замечательная экскурсия, ребенок под впечатлением!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Для студентов»

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  1. Мистический Брянск: по местам городских легенд
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  3. Индивидуальная Экскурсия с собакой с тарифами
Сколько стоит экскурсия по Брянску в марте 2025
Сейчас в Брянске в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 1 до 2700. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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