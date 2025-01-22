Е Евгений По древнему Брянску: обзорная экскурсия Интересная историческая экскурсия, узнали много нового и интересного про Брянск (то что не прочитаешь в Википедии). Экскурсовод с большим стажем и прекрасными знаниями о своем городе. Супруга в восторге.

С Сергей По древнему Брянску: обзорная экскурсия читать дальше его личные оценки глобальных событий и поэтическую лирику, то можно ещё раз смело записываться на данную экскурсию, но уже летом! Спасибо! Хорошая экскурсия! Узнали много нового о Брянске. Повезло с погодой и экскурсоводом. У экскурсовода видны глобальные исторические знания. Если опустить

А Анна По древнему Брянску: обзорная экскурсия Отличная экскурсия! 100% к рекомендации. Михаил - прекрасный экскурсовод, интересный и многогранный человек, отличный писатель (цитировал нам свои стихи). Подача информации легкая и доступная. Если приедем ещё раз в Брянск, обязательно пойдём на ещё одну экскурсию с ним

О Оксана Мистический Брянск: по местам городских легенд Экскурсовод Елизавета добродушный и с чувством юмора человек. Было интересно побывать на родине мистических историй о которых слышали раньше. Первый раз увидели вертикальную купель,место силы в Судках очаровало,хочется ещё раз вернуться туда. Спасибо огромное за экскурсию