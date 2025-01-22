2.5 часа
Групповая
до 17 чел.
Мистический Брянск: по местам городских легенд
Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города
Начало: У гипермаркета Линия1
Расписание: в пятницу в 18:30
Завтра в 18:30
14 мар в 18:30
900₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
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Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
2700₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
Индивидуальная Экскурсия с собакой с тарифами
Экскурсия с четвероногим другом по архитектурной Москве
Начало: СТ.М. Парк
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
1₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений22 января 2025Интересная историческая экскурсия, узнали много нового и интересного про Брянск (то что не прочитаешь в Википедии). Экскурсовод с большим стажем и прекрасными знаниями о своем городе. Супруга в восторге.
- ССергей20 января 2025Хорошая экскурсия! Узнали много нового о Брянске. Повезло с погодой и экскурсоводом. У экскурсовода видны глобальные исторические знания. Если опустить
- ААнна10 ноября 2024Отличная экскурсия! 100% к рекомендации. Михаил - прекрасный экскурсовод, интересный и многогранный человек, отличный писатель (цитировал нам свои стихи). Подача информации легкая и доступная. Если приедем ещё раз в Брянск, обязательно пойдём на ещё одну экскурсию с ним
- ООксана27 апреля 2024Экскурсовод Елизавета добродушный и с чувством юмора человек. Было интересно побывать на родине мистических историй о которых слышали раньше. Первый раз увидели вертикальную купель,место силы в Судках очаровало,хочется ещё раз вернуться туда. Спасибо огромное за экскурсию
- ББрылева18 апреля 2023Все прошло отлично, замечательная экскурсия, ребенок под впечатлением!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Для школьников»
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Сколько стоит экскурсия по Брянску в марте 2025
Сейчас в Брянске в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 1 до 2700. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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