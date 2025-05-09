Горно-Никольский храм – экскурсии в Брянске

Найдено 3 экскурсии в категории «Горно-Никольский храм» в Брянске, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2700 ₽ за всё до 5 чел.
Узнать Брянск за 2 часа
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Узнать Брянск за 2 часа
Погрузитесь в историю Брянска, посетив главные достопримечательности города. Узнайте о поэтах Брянщины и прогуляйтесь по парку деревянных скульптур
Начало: Брянск, проспект Ленина, д. 100, Гостиница «Брянск...
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 19:00
Завтра в 13:00
18 мая в 09:00
2700 ₽ за экскурсию
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Познавательная экскурсия по Брянску: Курган Воинской славы, Театральная площадь, уникальные храмы и парки. Узнайте интересные факты о жизни великих поэтов
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина,100-у гостиницы Брянск
Расписание: Ежедневно, с 09:00 до 19:00
Завтра в 13:00
18 мая в 09:00
2700 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    9 мая 2025
    Узнать Брянск за 2 часа
    Увидели основные достопримечательности Брянска, узнали много нового об истории города, очень приятный экскурсовод. Рекомендую
  • О
    Ольга
    5 мая 2025
    Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
    Экскурсия интересная, все понравилось. Побывали в разных уголках города. Большое спасибо Михаилу.
  • А
    Анастасия
    4 мая 2025
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Много раз были в Брянске, но с экскурсией в первый раз. Город открылся с новой стороны. Было интересно слушать и гостям и коренным жителям.
  • Т
    Тамара
    7 апреля 2025
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Понравилась экскурсия с Михаилом. Быстро договорились, в день экскурсии у меня была небольшая накладка - удалось оперативно скорректировать время. Михаил сразу
    читать дальше

    расположил к себе — рассказывал живо, с примерами, и в то же время очень содержательно. Особенно понравилось, как он соединял исторические факты с увлекательными историями из жизни города — благодаря этому экскурсия не казалась просто набором дат и имен, а превратилась в живое путешествие во времени. Большое спасибо Михаилу за его энтузиазм и любовь к своему делу. Благодаря таким экскурсиям начинаешь смотреть на город совсем по-другому.

  • А
    Анна
    14 марта 2025
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия, очень рады что были на машине и смогли побольше посмотреть.
  • А
    Анастасия
    23 января 2025
    Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
    Большое спасибо Михаилу за проведенную экскурсию! Уже было темно и часть нашей компании, к сожалению, хотела сократить длительность, но тем
    читать дальше

    не менее Михаил сумел интересно рассказать об истории города, нарисовать целостную картину города в исторической перспективе. Глубокое знание истории и литературы - бальзам на мою душу. Жаль, что по причине дефицита времени мы не успели услышать много подготовленных историй, посетить все места, посмотреть репродукции и фото. Спасибо большое, рекомендую!

  • И
    Игорь
    5 января 2025
    Узнать Брянск за 2 часа
    Экскурсия осень понравилась. Экскурсовод очень хороший рассказчик. Побывали в парке 1000- летия Брянска и паре им. Толстого. Обязательно сходим еще.
  • Г
    Галина
    22 августа 2024
    Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
    Интересная и познавательная экскурсия. Узнали для себя много новых фактов из истории города. Время пролетело незаметно. Спасибо, Михаил!

Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Горно-Никольский храм»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брянске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По древнему Брянску: обзорная экскурсия
  2. Узнать Брянск за 2 часа
  3. Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Какие места ещё посмотреть в Брянске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Свенский Монастырь
  2. Чашин Курган
Сколько стоит экскурсия по Брянску в мае 2025
Сейчас в Брянске в категории "Горно-Никольский храм" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 2700. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Брянске на 2025 год по теме «Горно-Никольский храм», 114 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль