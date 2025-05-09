Индивидуальная
до 5 чел.
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Узнать Брянск за 2 часа
Погрузитесь в историю Брянска, посетив главные достопримечательности города. Узнайте о поэтах Брянщины и прогуляйтесь по парку деревянных скульптур
Начало: Брянск, проспект Ленина, д. 100, Гостиница «Брянск...
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 19:00
Завтра в 13:00
18 мая в 09:00
2700 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Познавательная экскурсия по Брянску: Курган Воинской славы, Театральная площадь, уникальные храмы и парки. Узнайте интересные факты о жизни великих поэтов
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина,100-у гостиницы Брянск
Расписание: Ежедневно, с 09:00 до 19:00
Завтра в 13:00
18 мая в 09:00
2700 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей9 мая 2025Увидели основные достопримечательности Брянска, узнали много нового об истории города, очень приятный экскурсовод. Рекомендую
- ООльга5 мая 2025Экскурсия интересная, все понравилось. Побывали в разных уголках города. Большое спасибо Михаилу.
- ААнастасия4 мая 2025Много раз были в Брянске, но с экскурсией в первый раз. Город открылся с новой стороны. Было интересно слушать и гостям и коренным жителям.
- ТТамара7 апреля 2025Понравилась экскурсия с Михаилом. Быстро договорились, в день экскурсии у меня была небольшая накладка - удалось оперативно скорректировать время. Михаил сразу
- ААнна14 марта 2025Отличная экскурсия, очень рады что были на машине и смогли побольше посмотреть.
- ААнастасия23 января 2025Большое спасибо Михаилу за проведенную экскурсию! Уже было темно и часть нашей компании, к сожалению, хотела сократить длительность, но тем
- ИИгорь5 января 2025Экскурсия осень понравилась. Экскурсовод очень хороший рассказчик. Побывали в парке 1000- летия Брянска и паре им. Толстого. Обязательно сходим еще.
- ГГалина22 августа 2024Интересная и познавательная экскурсия. Узнали для себя много новых фактов из истории города. Время пролетело незаметно. Спасибо, Михаил!
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Горно-Никольский храм»
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