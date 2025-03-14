А Анна По древнему Брянску: обзорная экскурсия Отличная экскурсия, очень рады что были на машине и смогли побольше посмотреть.

А Анастасия Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск» читать дальше не менее Михаил сумел интересно рассказать об истории города, нарисовать целостную картину города в исторической перспективе. Глубокое знание истории и литературы - бальзам на мою душу. Жаль, что по причине дефицита времени мы не успели услышать много подготовленных историй, посетить все места, посмотреть репродукции и фото. Спасибо большое, рекомендую! Большое спасибо Михаилу за проведенную экскурсию! Уже было темно и часть нашей компании, к сожалению, хотела сократить длительность, но тем

Е Евгений По древнему Брянску: обзорная экскурсия Интересная историческая экскурсия, узнали много нового и интересного про Брянск (то что не прочитаешь в Википедии). Экскурсовод с большим стажем и прекрасными знаниями о своем городе. Супруга в восторге.

С Сергей По древнему Брянску: обзорная экскурсия читать дальше его личные оценки глобальных событий и поэтическую лирику, то можно ещё раз смело записываться на данную экскурсию, но уже летом! Спасибо! Хорошая экскурсия! Узнали много нового о Брянске. Повезло с погодой и экскурсоводом. У экскурсовода видны глобальные исторические знания. Если опустить

И Игорь Узнать Брянск за 2 часа Экскурсия осень понравилась. Экскурсовод очень хороший рассказчик. Побывали в парке 1000- летия Брянска и паре им. Толстого. Обязательно сходим еще.

А Анна Узнать Брянск за 2 часа Очень понравилась экскурсия. Несмотря на вечер и не слишком освещенный город, увидели большую часть интересных мест. Михаил Самуилович сопроводил все достопримечательности интересными и живыми историями.

Г Галина Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск» Интересная и познавательная экскурсия. Узнали для себя много новых фактов из истории города. Время пролетело незаметно. Спасибо, Михаил!