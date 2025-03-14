Спасо-Гробовская церковь – экскурсии в Брянске

Найдено 3 экскурсии в категории «Спасо-Гробовская церковь» в Брянске, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
2700 ₽ за всё до 5 чел.
Узнать Брянск за 2 часа
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Узнать Брянск за 2 часа
Погрузитесь в историю Брянска, посетив главные достопримечательности города. Узнайте о поэтах Брянщины и прогуляйтесь по парку деревянных скульптур
Начало: Брянск, проспект Ленина, д. 100, Гостиница «Брянск...
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 19:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
2700 ₽ за экскурсию
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Познавательная экскурсия по Брянску: Курган Воинской славы, Театральная площадь, уникальные храмы и парки. Узнайте интересные факты о жизни великих поэтов
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина,100-у гостиницы Брянск
Расписание: Ежедневно, с 09:00 до 19:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
2700 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    14 марта 2025
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия, очень рады что были на машине и смогли побольше посмотреть.
  • А
    Анастасия
    23 января 2025
    Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
    Большое спасибо Михаилу за проведенную экскурсию! Уже было темно и часть нашей компании, к сожалению, хотела сократить длительность, но тем
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    не менее Михаил сумел интересно рассказать об истории города, нарисовать целостную картину города в исторической перспективе. Глубокое знание истории и литературы - бальзам на мою душу. Жаль, что по причине дефицита времени мы не успели услышать много подготовленных историй, посетить все места, посмотреть репродукции и фото. Спасибо большое, рекомендую!

  • Е
    Евгений
    22 января 2025
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Интересная историческая экскурсия, узнали много нового и интересного про Брянск (то что не прочитаешь в Википедии). Экскурсовод с большим стажем и прекрасными знаниями о своем городе. Супруга в восторге.
  • С
    Сергей
    20 января 2025
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Хорошая экскурсия! Узнали много нового о Брянске. Повезло с погодой и экскурсоводом. У экскурсовода видны глобальные исторические знания. Если опустить
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    его личные оценки глобальных событий и поэтическую лирику, то можно ещё раз смело записываться на данную экскурсию, но уже летом! Спасибо!

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  • И
    Игорь
    5 января 2025
    Узнать Брянск за 2 часа
    Экскурсия осень понравилась. Экскурсовод очень хороший рассказчик. Побывали в парке 1000- летия Брянска и паре им. Толстого. Обязательно сходим еще.
  • А
    Анна
    11 октября 2024
    Узнать Брянск за 2 часа
    Очень понравилась экскурсия. Несмотря на вечер и не слишком освещенный город, увидели большую часть интересных мест. Михаил Самуилович сопроводил все достопримечательности интересными и живыми историями.
  • Г
    Галина
    22 августа 2024
    Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
    Интересная и познавательная экскурсия. Узнали для себя много новых фактов из истории города. Время пролетело незаметно. Спасибо, Михаил!
  • А
    Антон
    12 августа 2024
    Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
    Огромное спасибо Михаилу за прекрасную, увлекательную и познавательную экскурсию. Все четко, оперативно и пунктуально. Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Спасо-Гробовская церковь»

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Сколько стоит экскурсия по Брянску в апреле 2025
Сейчас в Брянске в категории "Спасо-Гробовская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 2700. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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