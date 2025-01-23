Индивидуальная
до 1 чел.
Узнать Брянск за 2 часа
Погрузитесь в историю Брянска, посетив главные достопримечательности города. Узнайте о поэтах Брянщины и прогуляйтесь по парку деревянных скульптур
Начало: Брянск, проспект Ленина, д. 100, Гостиница «Брянск...
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 19:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
2700 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Познавательная экскурсия по Брянску: Курган Воинской славы, Театральная площадь, уникальные храмы и парки. Узнайте интересные факты о жизни великих поэтов
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина,100-у гостиницы Брянск
Расписание: Ежедневно, с 09:00 до 19:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
2700 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Брянску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия23 января 2025Большое спасибо Михаилу за проведенную экскурсию! Уже было темно и часть нашей компании, к сожалению, хотела сократить длительность, но тем
- ИИгорь5 января 2025Экскурсия осень понравилась. Экскурсовод очень хороший рассказчик. Побывали в парке 1000- летия Брянска и паре им. Толстого. Обязательно сходим еще.
- ААнна11 октября 2024Очень понравилась экскурсия. Несмотря на вечер и не слишком освещенный город, увидели большую часть интересных мест. Михаил Самуилович сопроводил все достопримечательности интересными и живыми историями.
- ГГалина22 августа 2024Интересная и познавательная экскурсия. Узнали для себя много новых фактов из истории города. Время пролетело незаметно. Спасибо, Михаил!
- ААнтон12 августа 2024Огромное спасибо Михаилу за прекрасную, увлекательную и познавательную экскурсию. Все четко, оперативно и пунктуально. Однозначно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Свято-Троицкий Кафедральный собор»
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Сколько стоит экскурсия по Брянску в апреле 2025
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