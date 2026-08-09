Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мемориальный комплекс «Хацунь», подобно белорусской Хатыни, стала символом стойкости и трагедии русского народа.



На площади возле музея установлены 28 гранитных стел с мемориальными досками в память о жертвах фашизма во всех 28 районах Брянской области.

Михаил Ваш гид в Брянске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Музейный комплекс «Хацунь» Здесь утром 25 октября 1941 г. отряды немецких карателей собрали всех, кто находился в этой деревне. Некоторых жителей казнили с особой жестокостью. Остальных расстреляли, а деревню сожгли. В Хацунской трагедии погибло 318 человек, включая 60 малолетних детей. Мемориальный комплекс «Хацунь», подобно белорусской Хатыни, стала символом стойкости и трагедии русского народа. На площади возле музея установлены 28 гранитных стел с мемориальными досками в память о жертвах фашизма во всех 28 районах Брянской области. Музейная экспозиция в Хацуни посвящена не только памятным событиям 25 октября 1941 года, но и другим зверствам фашистов на оккупированной земле. В документах, письмах и фотографиях рассказывает о трагедии Хацуни. Вместо окон — витражи с изображением лиц и рук людей, объятых огнем. В экспозиции размещены сделанные немцами фотографии публичных казней и расстрелов, расстрелянные списки, где больше половины перечисленных — женщины и малолетние дети. На здании музея, на красно-оранжевом фасаде изображен, как символ нашей памяти о погибших в Хацуни белый журавлиный клин, устремленный в небеса. И вспоминаются строки из Р. Гамзатова: Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю эту полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Главный памятник территории комплекса шестиметровая символическая скульптурная композиция — женщина, прижавшийся к ней ребенок и старик, стремящийся закрыть их собой. Здесь же на территории мемориала рядом с белым журавлиным клином установлен монумент в память погибшим на Брянской земле воинам. Тысячи туристов от Президента РФ и Патриарха Кирилла до простых школьников из Брянска и регионов России склоняют головы перед памятью погибших здесь. А в заключение этой необыкновенной по эмоциональной насыщенности и трагизму поездки экскурсовод всегда зачитывает замечательные поэтические строки: «Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. Так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, Никто не забыт и ничто не забыто!»

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