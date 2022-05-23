Музейный комплекс «Хацунь»

Здесь утром 25 октября 1941 г. отряды немецких карателей собрали всех, кто находился в этой деревне. Некоторых жителей казнили с особой жестокостью. Остальных расстреляли, а деревню сожгли. В Хацунской трагедии погибло 318 человек, включая 60 малолетних детей.

Мемориальный комплекс «Хацунь», подобно белорусской Хатыни, стала символом стойкости и трагедии русского народа. На площади возле музея установлены 28 гранитных стел с мемориальными досками в память о жертвах фашизма во всех 28 районах Брянской области.

Музейная экспозиция в Хацуни посвящена не только памятным событиям 25 октября 1941 года, но и другим зверствам фашистов на оккупированной земле. В документах, письмах и фотографиях рассказывает о трагедии Хацуни. Вместо окон — витражи с изображением лиц и рук людей, объятых огнем. В экспозиции размещены сделанные немцами фотографии публичных казней и расстрелов, расстрелянные списки, где больше половины перечисленных — женщины и малолетние дети.

На здании музея, на красно-оранжевом фасаде изображен, как символ нашей памяти о погибших в Хацуни белый журавлиный клин, устремленный в небеса. И вспоминаются строки из Р. Гамзатова:

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Главный памятник территории комплекса шестиметровая символическая скульптурная композиция — женщина, прижавшийся к ней ребенок и старик, стремящийся закрыть их собой.

Здесь же на территории мемориала рядом с белым журавлиным клином установлен монумент в память погибшим на Брянской земле воинам. Тысячи туристов от Президента РФ и Патриарха Кирилла до простых школьников из Брянска и регионов России склоняют головы перед памятью погибших здесь. А в заключение этой необыкновенной по эмоциональной насыщенности и трагизму поездки экскурсовод всегда зачитывает замечательные поэтические строки:

«Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням,

Никто не забыт и ничто не забыто! »