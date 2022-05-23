Музейный комплекс «Хацунь»
Здесь утром 25 октября 1941 г. отряды немецких карателей собрали всех, кто находился в этой деревне. Некоторых жителей казнили с особой жестокостью. Остальных расстреляли, а деревню сожгли. В Хацунской трагедии погибло 318 человек, включая 60 малолетних детей.
Мемориальный комплекс «Хацунь», подобно белорусской Хатыни, стала символом стойкости и трагедии русского народа. На площади возле музея установлены 28 гранитных стел с мемориальными досками в память о жертвах фашизма во всех 28 районах Брянской области.
Музейная экспозиция в Хацуни посвящена не только памятным событиям 25 октября 1941 года, но и другим зверствам фашистов на оккупированной земле. В документах, письмах и фотографиях рассказывает о трагедии Хацуни. Вместо окон — витражи с изображением лиц и рук людей, объятых огнем. В экспозиции размещены сделанные немцами фотографии публичных казней и расстрелов, расстрелянные списки, где больше половины перечисленных — женщины и малолетние дети.
На здании музея, на красно-оранжевом фасаде изображен, как символ нашей памяти о погибших в Хацуни белый журавлиный клин, устремленный в небеса. И вспоминаются строки из Р. Гамзатова:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Главный памятник территории комплекса шестиметровая символическая скульптурная композиция — женщина, прижавшийся к ней ребенок и старик, стремящийся закрыть их собой.
Здесь же на территории мемориала рядом с белым журавлиным клином установлен монумент в память погибшим на Брянской земле воинам. Тысячи туристов от Президента РФ и Патриарха Кирилла до простых школьников из Брянска и регионов России склоняют головы перед памятью погибших здесь. А в заключение этой необыкновенной по эмоциональной насыщенности и трагизму поездки экскурсовод всегда зачитывает замечательные поэтические строки:
«Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт и ничто не забыто! »