Мемориальный комплекс «Хацунь», подобно белорусской Хатыни, стала символом стойкости и трагедии русского народа.
На площади возле музея установлены 28 гранитных стел с мемориальными досками в память о жертвах фашизма во всех 28 районах Брянской области.
На площади возле музея установлены 28 гранитных стел с мемориальными досками в память о жертвах фашизма во всех 28 районах Брянской области.
Описание экскурсииМузейный комплекс «Хацунь» Здесь утром 25 октября 1941 г. отряды немецких карателей собрали всех, кто находился в этой деревне. Некоторых жителей казнили с особой жестокостью. Остальных расстреляли, а деревню сожгли. В Хацунской трагедии погибло 318 человек, включая 60 малолетних детей. Мемориальный комплекс «Хацунь», подобно белорусской Хатыни, стала символом стойкости и трагедии русского народа. На площади возле музея установлены 28 гранитных стел с мемориальными досками в память о жертвах фашизма во всех 28 районах Брянской области. Музейная экспозиция в Хацуни посвящена не только памятным событиям 25 октября 1941 года, но и другим зверствам фашистов на оккупированной земле. В документах, письмах и фотографиях рассказывает о трагедии Хацуни. Вместо окон — витражи с изображением лиц и рук людей, объятых огнем. В экспозиции размещены сделанные немцами фотографии публичных казней и расстрелов, расстрелянные списки, где больше половины перечисленных — женщины и малолетние дети. На здании музея, на красно-оранжевом фасаде изображен, как символ нашей памяти о погибших в Хацуни белый журавлиный клин, устремленный в небеса. И вспоминаются строки из Р. Гамзатова: Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю эту полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Главный памятник территории комплекса шестиметровая символическая скульптурная композиция — женщина, прижавшийся к ней ребенок и старик, стремящийся закрыть их собой. Здесь же на территории мемориала рядом с белым журавлиным клином установлен монумент в память погибшим на Брянской земле воинам. Тысячи туристов от Президента РФ и Патриарха Кирилла до простых школьников из Брянска и регионов России склоняют головы перед памятью погибших здесь. А в заключение этой необыкновенной по эмоциональной насыщенности и трагизму поездки экскурсовод всегда зачитывает замечательные поэтические строки: «Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. Так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, Никто не забыт и ничто не забыто!»
Ежедневно, кроме понедельника
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловский монастырь
- Покровский собор
- Брянский Свято-Троицкий кафедральный собор
- Брянскую золотую милю
- Площадь партизан
- Музей и всю территорию комплекса мемориала в Хацуни
Что включено
- Трассовая экскурсия по маршруту Брянск - Хацунь
- Билеты и экскурсия в музее и на территории мемориала
Что не входит в цену
- Транспорт оплачивается отдельно (около 2 тыс. руб.)
Место начала и завершения?
Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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