Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни

Мемориальный комплекс «Хацунь», подобно белорусской Хатыни, стала символом стойкости и трагедии русского народа

Мемориальный комплекс «Хацунь», подобно белорусской Хатыни, стала символом стойкости и трагедии русского народа.

На площади возле музея установлены 28 гранитных стел с мемориальными досками в память о жертвах фашизма во всех 28 районах Брянской области.
Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни
Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни
Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни
Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни
Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни
Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни

Что вас ожидает 🤩

  • Петропавловский монастырь
  • Покровский собор
  • Брянский Свято-Троицкий кафедральный собор
  • Брянскую золотую милю
  • Площадь партизан
  • Музей и всю территорию комплекса мемориала в Хацуни

Музейный комплекс «Хацунь»

Здесь утром 25 октября 1941 г. отряды немецких карателей собрали всех, кто находился в этой деревне. Некоторых жителей казнили с особой жестокостью. Остальных расстреляли, а деревню сожгли. В Хацунской трагедии погибло 318 человек, включая 60 малолетних детей.
Мемориальный комплекс «Хацунь», подобно белорусской Хатыни, стала символом стойкости и трагедии русского народа. На площади возле музея установлены 28 гранитных стел с мемориальными досками в память о жертвах фашизма во всех 28 районах Брянской области.
Музейная экспозиция в Хацуни посвящена не только памятным событиям 25 октября 1941 года, но и другим зверствам фашистов на оккупированной земле. В документах, письмах и фотографиях рассказывает о трагедии Хацуни. Вместо окон — витражи с изображением лиц и рук людей, объятых огнем. В экспозиции размещены сделанные немцами фотографии публичных казней и расстрелов, расстрелянные списки, где больше половины перечисленных — женщины и малолетние дети.

На здании музея, на красно-оранжевом фасаде изображен, как символ нашей памяти о погибших в Хацуни белый журавлиный клин, устремленный в небеса. И вспоминаются строки из Р. Гамзатова:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Главный памятник территории комплекса шестиметровая символическая скульптурная композиция — женщина, прижавшийся к ней ребенок и старик, стремящийся закрыть их собой.

Здесь же на территории мемориала рядом с белым журавлиным клином установлен монумент в память погибшим на Брянской земле воинам. Тысячи туристов от Президента РФ и Патриарха Кирилла до простых школьников из Брянска и регионов России склоняют головы перед памятью погибших здесь. А в заключение этой необыкновенной по эмоциональной насыщенности и трагизму поездки экскурсовод всегда зачитывает замечательные поэтические строки:

«Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,

Никто не забыт и ничто не забыто! »

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трассовая экскурсия по маршруту Брянск — Хацунь
  • Билеты и экскурсия в музее и на территории мемориала
Что не входит
  • Транспорт оплачивается отдельно (около 2 тыс. руб.)
Место начала и завершения?
г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • С данным проектом "Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни" я трижды занимал Первое место во Всероссийских туристических конкурсах "Маршруты России-2018"
  • "PRO, -БРЕНД-2019"
  • "ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА-2019"
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, кроме понедельника

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