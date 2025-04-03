Индивидуальная
до 1 чел.
Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни
Погрузитесь в историю Брянской Хацуни, мемориального комплекса, ставшего символом стойкости и трагедии русского народа
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 10:00
4 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно
4 апр в 09:00
5 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
На родину великого поэта Ф.И. Тютчева в с. Овстуг
Обзорная экскурсия по Брянску и автомобильный тур в музей-усадьбу Ф.И. Тютчева. Увидите церковь, мельницы, памятник поэту, колодец и липовые аллеи
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Овстуг.
4 апр в 09:00
5 апр в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково + обзорная по Брянску
Погрузитесь в историю хрусталя в Брянске и Дятьково! Вас ждут музей, завод и храм с уникальным иконостасом. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Дятьково
Завтра в 20:00
4 апр в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Музей братьев Ткачёвых»
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