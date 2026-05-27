Челябинск входит в топ-10 крупнейших городов России и гордо носит звание научного, спортивного, культурного и делового центра Южного Урала. Мы приглашаем увидеть его во всей красе.
Вы посмотрите на очаровательные купеческие особняки, посетите модные арт‑пространства и заглянете в новые микрорайоны. А ещё узнаете, как город связан с верблюдами и трубами.
Вы посмотрите на очаровательные купеческие особняки, посетите модные арт‑пространства и заглянете в новые микрорайоны. А ещё узнаете, как город связан с верблюдами и трубами.
Описание экскурсии
Челябинск исторический
- Вы погрузитесь в историю Челябинска, узнаете, откуда пришло его имя и почему на гербе красуется верблюд.
- Найдёте место основания города и прогуляетесь мимо купеческих особняков, фасады которых видели столько интриг, что хватило бы на десяток сериалов.
- Поймёте, как развитие города связано с Транссибирской магистралью, и оцените один из самых красивых вокзалов в России.
- Познакомитесь с историей Танкограда и увидите районы, где расположены мощные промышленные комплексы — здесь и сегодня кипит жизнь.
Челябинск 21 века
- Вы исследуете новые микрорайоны с продуманной до мелочей инфраструктурой и дворами, которые напоминают парк.
- Оцените современные спортивные сооружения — в Челябинске хоккей любят так сильно, что даже погода иногда подстраивается под матчи.
- Отдохнёте в уютных городских парках, где можно найти необычные арт-объекты.
- Прогуляетесь по набережной с захватывающим видом на реку Миасс.
Организационные детали
- Едем на комфортабельных минивэнах Hyundai (до 6 чел.), микроавтобусах Mercedes, Ford (до 18 чел.), автобусах Hyundai (до 43 чел.) и Yutong (до 51 чел.).
- В стоимость входит страховка.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Малахит»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда знает Урал как свои пять пальцев, и мы готовы показать его вам с самых неожиданных сторон. Что мы умеем: •знакомить с историей и культурой Урала так, чтобы вы сказали: «Вау,
Входит в следующие категории Челябинска
Похожие экскурсии на «Челябинск: хоккей, трубы и верблюды»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЧелябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Индивидуальная экскурсия по Челябинской Кировке погрузит в атмосферу трёх столетий истории города. Улица хранит секреты от уездного прошлого до современности
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
4 века Челябинска: из прошлого в будущее с гидом-историком
Новый взгляд на главные городские объекты и судьбы людей, с ними связанных
Начало: У памятника С. Прокофьеву
Расписание: в понедельник и пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 13:00
1 июн в 14:00
8 июн в 14:00
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
3900 ₽ за человека